Хирурги ДГКБ № 9 спасли мальчика, удалив из груди опухоль размером в два сердца

Хирурги ДГКБ № 9 им. Сперанского провели ювелирную операцию, чтобы спасти трехлетнего мальчика. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу с подозрением на пневмонию.
Однако под инфекционным заболеванием маскировалась более серьезная проблема — огромное образование заднего средостения (область грудной клетки) размером 9 на 5 см. Сердце ребенка было меньше почти в два раза — 6 на 6 см.
Эта опухоль серьезно нарушала работу внутренних органов ребенка. Оба легких не могли полноценно выполнять свои функции, более того, образование сдвигало сердце мальчика в другую сторону.
К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Чтобы раз и навсегда избавить ребенка от страданий, врачи как можно скорее забрали его на операцию.
Детский хирург первой квалификационной категории, торакальный хирург
- Пациенту провели торакоскопическую операцию — через небольшие проколы ввели специальный эндоскопический инструмент. Обошли аккуратно сосуды, бескровно выделили опухоль ультразвуковым скальпелем. Затем сделали небольшой разрез сбоку грудной клетки, чтобы извлечь гигантскую опухоль, так как через небольшие проколы это было сделать невозможно. Широко развести межреберье у ребенка тоже не представлялось возможным, — рассказал хирург Дмитрий Еремин.
После удаления образование отправили на гистохимическое исследование. Это оказалась ганглионеврома — опухоль, состоящая из элементов нервной ткани. Такие образования могут быть и у новорожденных, почему они появляются — до сих пор неизвестно.
- Ганглионеврома встречается у одного на 3-5 тысяч новорожденных, и чаще у мальчиков. Опасна она тем, что при гигантских размерах сдавливает все органы, нарушая работу легких и сердца. Вследствие возникают жизнеугрожающие состояния: плевральное напряжение, нарушения ритма сердца. Кроме того, опухоль может приобрести свойства злокачественной, — добавляет Еремин.
Поэтому ганглионеврому надо обязательно удалять. Мальчику повезло: операция прошла без осложнений, от новообразования его избавили раз и навсегда. Ребенок быстро восстановился, и через 10 дней после вмешательства его уже выписали домой.