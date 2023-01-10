Хирурги ДГКБ № 9 спасли мальчика, удалив из груди опухоль размером в два сердца

Эта опухоль серьезно нарушала работу внутренних органов ребенка. Оба легких не могли полноценно выполнять свои функции, более того, образование сдвигало сердце мальчика в другую сторону.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Чтобы раз и навсегда избавить ребенка от страданий, врачи как можно скорее забрали его на операцию.