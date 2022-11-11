Урологи СПбГПМУ спасли 13-летнего подростка — после катания с горки он получил разрыв уретры
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Урологи Педиатрического университета в Петербурге спасли 13-летнего подростка из Луги — он получил тяжелую травму, спускаясь с горки. Пострадавшего незамедлительно доставили в Лужскую межрайонную больницу, а затем госпитализировали в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Но после всех необходимых исследований специалисты пришли к выводу: оказать помощь ребенку могут только в Педиатрическом университете. 

Игорь Осипов
Игорь Осипов
Урология, педиатрия, хирургия

заведующий кафедрой урологии Педиатрического университета, профессор, доктор медицинских наук

— Травма уретры считается очень сложной в лечении. В областной больнице провели экстренную операцию. При ревизии опорожнили огромную гематому мошонки, выявили полный разрыв уретры. Наши коллеги сделали все очень квалифицированно, однако нужен был финальный шаг — реконструкция мочеиспускательного канала, — пояснил профессор Игорь Осипов.

Помимо полученной на горке травмы у подростка также обнаружили осложнение: опухолевидные узлы на промежности. Они возникли из-за генетического заболевания — нейрофиброматоза. Из-за этого строение таза подростка было нестандартным, врачам пришлось провести ювелирную работу, чтобы восстановить концы поврежденной уретры и мочеиспускательный канал.

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Подростку, по сути, дали возможность жить полноценно, впоследствии быть мужчиной и не испытывать комплексов, — говорит Игорь Осипов. 

Операция прошла без осложнений, период реабилитации — тоже. После восстановления самостоятельного мочеиспускания медики планируют удалить дренажную трубку и выписать подростка домой. 

История девочки, которая 5 лет не могла дышать

А вот еще одна история спасения со счастливым концом. Врачи клиники Педиатрического университета буквально научили дышать маленькую пациентку из Сахалинской области. Она с рождения жила с трубкой в горле. Девочка родилась недоношенной, на 25-й неделе беременности, и весила всего 700 граммов. Малышку удалось выходить, правда, у нее было тяжелое осложнение. И чтобы ребенок задышал сам, врачи сделали девочке трахею из ребра — подробнее об операции можно прочитать ЗДЕСЬ.

Софья Хромова