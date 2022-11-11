Урологи Педиатрического университета в Петербурге спасли 13-летнего подростка из Луги — он получил тяжелую травму, спускаясь с горки. Пострадавшего незамедлительно доставили в Лужскую межрайонную больницу, а затем госпитализировали в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Но после всех необходимых исследований специалисты пришли к выводу: оказать помощь ребенку могут только в Педиатрическом университете.