Изменения в ОМС: какую медпомощь россияне смогут получить в 2024 году бесплатно

Впрочем, у некоторых экспертов есть опасения, что оказать полноценную помощь такие психологи не смогут из-за ограниченного количества времени на прием пациентов. Кроме того, есть проблемы и с самой механикой работы специалиста в условиях обычной поликлиники: не все люди смогут рассказать о своих проблемах под запись в карточку. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.