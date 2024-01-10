Изменения в ОМС: какую медпомощь россияне смогут получить в 2024 году бесплатно

В наступившем 2024 году у россиян появится возможность получить еще больше услуг по полису ОМС. Рассказываем, какие изменения произошли в работе государственных больниц и поликлиник и на что могут рассчитывать пациенты.
Деньги и объемы услуг
Выплаты конкретной больнице или поликлинике за прием человека по ОМС увеличились на 14% — с 16,8 до 19,2 тысячи рублей. Цена за госпитализацию в стационар также возросла — до 102,1 тысячи рублей.
Особое внимание планируется уделить онкобольным. Объем услуг для них планируется увеличить на 8,7% в условиях круглосуточного стационара и на 7,7% в условиях дневного.
Есть хорошие новости и для пар, которые испытывают проблемы с зачатием ребенка. Объем медицинских услуг по экстракорпоральному оплодотворению теперь увеличен на 7,7%, в 2024 году планируется провести не менее 78 тысяч циклов ЭКО бесплатно.
Бесплатный психолог и скрининги
Еще одно изменение касается профилактических обследований и диагностики. Российские регионы с начала 2024 года получат право самостоятельно проводить исследования ПЭТ/КТ, направленные на раннюю диагностику онкологических болезней. Кроме того, появится у них право проводить скрининг на вирусный гепатит С. Кстати, стоимость лечения этого заболевания впервые прописали на федеральном уровне. В этом году на терапию одного застрахованного человека с гепатитом С планируется потратить 143,8 тысячи рублей.
Среди новых услуг — практика медицинских осмотров и реабилитации, диспансерное наблюдение за хроническими больными. В первую очередь это касается тех, кто перенес рак, страдает от сахарного диабета или болезней системы кровообращения.
Услуги частного психолога не всем по карману, однако с этого года в вашей районной поликлинике начнут работать кабинеты медико-психологического консультирования. Специалисты будут оказывать услуги по ОМС, так что это отличная возможность получить помощь тем, кто не мог позволить себе визит к специалисту.
Впрочем, у некоторых экспертов есть опасения, что оказать полноценную помощь такие психологи не смогут из-за ограниченного количества времени на прием пациентов. Кроме того, есть проблемы и с самой механикой работы специалиста в условиях обычной поликлиники: не все люди смогут рассказать о своих проблемах под запись в карточку. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Все данные — в цифровом виде
Еще в 2021 году медицинские организации получили возможность отказаться от бумажных медицинских карт в пользу электронных. Однако, как анонсировал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко, в 2024 году этот переход станет обязательным. По его словам, в первую очередь это необходимо ради сбора ресурса данных, которые помогут трансформировать систему здравоохранения.