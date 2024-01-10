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Чек-лист: когда и какие обследования нужно проходить, чтобы не пропустить рак

Не жалейте времени на свое здоровье. На лечение запущенной стадии онкологии придется потратить куда больше времени и сил.

10 января 2024
рак онкология
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iStockphoto

Есть негласное правило: чем раньше рак найдут, тем выше шансы на успешную терапию. Вы наверняка не раз и не два слышали о том, как важно проходить профилактические обследования, но на практике времени на это постоянно не хватает. К тому же разобраться в том, какие обследования действительно нужны и как часто их нужно проходить, бывает не так просто.

В НМИЦ радиологии Минздрава России перечислили список обследований, которые нужно проходить, чтобы вовремя заметить симптомы того или иного вида рака.

Рак легких

В особой зоне риска — курильщики. Есть правило: через 15 лет жизни с вредной привычкой вам нужно ежегодно делать КТ легких. То есть если вы начали курить в старшей школе, то уже после 30 лет вам необходимо будет регулярно проходить обследования.

Тем, кто вредной привычки не имеет, проходить ежегодные обследования придется с 40-летнего возраста.

Рак желудка

После того как вам исполнится 45 лет, нужно будет каждый год сдавать кровь на гастропанель. Если врач зафиксирует подозрительные изменения, вам дадут направление на гастроскопию. А если кто-то из ваших близких уже сталкивался со злокачественной опухолью в желудке, то выполнять гастроскопию каждый год нужно будет уже с 40 лет.

Рак кишечника

Чтобы вовремя заметить признаки болезни, после 40 лет нужно будет ежегодно сдавать анализ кала на скрытую кровь. При положительном результате врач отправит вас на колоноскопию. А тем, у кого в семейном анамнезе уже были случаи колоректального рака, на колоноскопию необходимо записываться каждый год.

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Рак груди

Уже с 20 лет для профилактики рака молочной железы необходимо каждый год посещать осмотры у гинеколога. До 40 лет при наличии показаний можно также делать УЗИ молочных желез.

А вот после 40 лет необходимо раз в два года проходить рентгеновскую маммографию в двух проекциях.

Рак шейки матки

Тут все просто: всем женщинам после наступления половой зрелости нужно каждый год посещать гинеколога, сдавать мазок на ПАП-тест и проходить тестирование на вирус папилломы человека.

Рак яичников и тела матки

Выявить тревожные симптомы этой болезни также поможет ежегодный осмотр у гинеколога. Кроме того, при наличии показаний вас могут направить на УЗИ органов малого таза. В ряде случаев врач также может назначить тест на наличие в крови маркера СА-125.

Рак щитовидной железы

Проверяться на этот вид онкологии нужно уже с 35 лет. Врачи советуют раз в 5 лет делать пальпацию щитовидной железы и лимфоузлов шеи, скрининг взрослых на дисфункцию щитовидной железы. При необходимости в качестве дополнительного обследования используют УЗИ.

Особое внимание к щитовидке стоит уделить тем, в чьей семье уже были диагностированы случаи медуллярного рака. Всем кровным родственникам рекомендуется пройти генетический скрининг: тест поможет определить, есть ли у вас онкомутация в гене RET.

Рак предстательной железы

Вовремя поймать эту болезнь помогут анализ крови на простатический специфический антиген и УЗИ всех органов малого таза. Людям с отягощенным семейным анамнезом начинать проходить эти обследования каждый год стоит уже после 40 лет, остальным — после 45 лет.

Рак кожи

Этот вид рака один из самых заметных, поэтому найти первые симптомы болезни можно самостоятельно. Пора бить тревогу, если вы заметили один из этих признаков:

  • появление новых родимых пятен, которые стремительно увеличиваются в размере;

  • изменение цвета, формы и площади родинки;

  • выделения из родинки, воспаление и ороговение;

  • свищи и язвы, которые никак не заживают;

  • появление зазубренных краев у ранее ровной родинки.

Если вы обнаружили один из этих симптомов, нужно записаться на прием к онкодерматологу.

Автор текста:Дарья Гапионок
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