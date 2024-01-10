Чек-лист: когда и какие обследования нужно проходить, чтобы не пропустить рак

Есть негласное правило: чем раньше рак найдут, тем выше шансы на успешную терапию. Вы наверняка не раз и не два слышали о том, как важно проходить профилактические обследования, но на практике времени на это постоянно не хватает. К тому же разобраться в том, какие обследования действительно нужны и как часто их нужно проходить, бывает не так просто.