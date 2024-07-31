«А я все летала»: врачи достали из носа мужчины муху, попавшую в ловушку

В свою очередь, врачи советуют тем, кто оказался в похожей ситуации, не пытаться самим доставать мелкие предметы из носа: так можно протолкнуть их еще дальше. Пускать это на самотек тоже не стоит, лучше сразу обратиться за медпомощью. Специалисты говорят, если бы мужчина не обратился к врачу, его могли ждать осложнения. Например: