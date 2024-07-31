«А я все летала»: врачи достали из носа мужчины муху, попавшую в ловушку

Житель Подмосковья обратился за помощью в Видновскую больницу с жалобами на заложенность носа и отек левой ноздри. Оказалось, дело было в инородном теле, а именно в обычной комнатной мухе. По словам мужчины, насекомое залетело в его нос при вдохе, когда он гулял по лесу. Мужчина пытался от него избавиться, хорошенько высморкавшись, но ничего не получилось.
Проведенная в больнице диагностика подтвердила слова мужчины. В полости носа пациента врачи увидели нежданную гостью в целости и невредимости.
«Насекомое было живым и пыталось выбраться, но попало в ловушку, прилипнув к слизистой. С помощью специального инструмента мы оперативно извлекли муху», — пояснил Рауль Тен, врач-оториноларинголог Видновской больницы.
Сейчас, как
В свою очередь, врачи советуют тем, кто оказался в похожей ситуации, не пытаться самим доставать мелкие предметы из носа: так можно протолкнуть их еще дальше. Пускать это на самотек тоже не стоит, лучше сразу обратиться за медпомощью. Специалисты говорят, если бы мужчина не обратился к врачу, его могли ждать осложнения. Например:
воспаление;
образование ринолита — камня в полости носа из-за образования отложений фосфорнокислых и углекислых солей кальция и слизи вокруг инородного тела;
инородное тело также могло «провалиться» дальше, в нижние дыхательные пути.
Что делать, если насекомое залетело или заползло в ухо, читайте ЗДЕСЬ.
Еще был случай
В прошлом году в США врачи тоже нашли живую муху у 63-летнего пациента, но уже в толстой кишке во время колоноскопии. Сообщалось, что мужчина просто пришел в больницу на плановое обследование, жалоб никаких у него не было.
Кстати, сам мужчина очень удивился находке: он понятия не имел, как насекомое могло попасть внутрь. Врачи же предположили, что насекомое могло отложить яйца в овощи, которые были в съеденном ранее салате. Личинка вместе с пищей проскочила в желудок, а потом попала в кишечник. Правда, такое, по словам врачей, бывает редко.