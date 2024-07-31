Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

«А я все летала»: врачи достали из носа мужчины муху, попавшую в ловушку

Неожиданное проникновение случилось во время прогулки в лесу. Муха залетела в нос 51-летнему мужчине, но не смогла сама оттуда выбраться. Усилия мужчины тоже ни к чему не привели.

31 июля 2024Обсудить
«А я все летала»: врачи достали из носа мужчины муху, попавшую в ловушку
Источник:
iStockphoto

Житель Подмосковья обратился за помощью в Видновскую больницу с жалобами на заложенность носа и отек левой ноздри. Оказалось, дело было в инородном теле, а именно в обычной комнатной мухе. По словам мужчины, насекомое залетело в его нос при вдохе, когда он гулял по лесу. Мужчина пытался от него избавиться, хорошенько высморкавшись, но ничего не получилось.

Проведенная в больнице диагностика подтвердила слова мужчины. В полости носа пациента врачи увидели нежданную гостью в целости и невредимости.

«Насекомое было живым и пыталось выбраться, но попало в ловушку, прилипнув к слизистой. С помощью специального инструмента мы оперативно извлекли муху», — пояснил Рауль Тен, врач-оториноларинголог Видновской больницы.

«А я все летала»: врачи достали из носа мужчины муху, попавшую в ловушку
Источник:

mz.mosreg.ru

Сейчас, как сообщили в минздраве Московской области, с мужчиной все хорошо. Он уже дома.

В свою очередь, врачи советуют тем, кто оказался в похожей ситуации, не пытаться самим доставать мелкие предметы из носа: так можно протолкнуть их еще дальше. Пускать это на самотек тоже не стоит, лучше сразу обратиться за медпомощью. Специалисты говорят, если бы мужчина не обратился к врачу, его могли ждать осложнения. Например:

  • воспаление;

  • образование ринолита — камня в полости носа из-за образования отложений фосфорнокислых и углекислых солей кальция и слизи вокруг инородного тела;

  • инородное тело также могло «провалиться» дальше, в нижние дыхательные пути.

Что делать, если насекомое залетело или заползло в ухо, читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также

Еще был случай

В прошлом году в США врачи тоже нашли живую муху у 63-летнего пациента, но уже в толстой кишке во время колоноскопии. Сообщалось, что мужчина просто пришел в больницу на плановое обследование, жалоб никаких у него не было.

Кстати, сам мужчина очень удивился находке: он понятия не имел, как насекомое могло попасть внутрь. Врачи же предположили, что насекомое могло отложить яйца в овощи, которые были в съеденном ранее салате. Личинка вместе с пищей проскочила в желудок, а потом попала в кишечник. Правда, такое, по словам врачей, бывает редко.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Хирургия