Дольше всех в России на ЭКМО: как врачи спасали женщину со 100-процентным поражением легких

Когда легкие у заболевшего поражены ковидом, ИВЛ уже не помогает, то на помощь приходит ЭКМО. Это технология, которая замещает искусственное сердце и искусственное легкое. Когда человека подключают к ЭКМО, то остается только терпеливо ждать и надеяться на чудо: не все снова смогут открыть глаза и самостоятельно задышать.
Но врачи знают: чудеса случаются, особенно, если долго и упорно над этим работать.
История 59-летней сибирячки
Женщина тяжело заболела ковидом еще в прошлом году. Сначала она лежала в городской инфекционной больнице, но ее состояние стремительно ухудшалось. Заболевшую экстренно доставили в НМИЦ им. Мешалкина с максимальным поражением легких и дыхательной недостаточностью 4-й степени.
Единственным спасением оставался аппарат ЭКМО. За работу взялась целая команда профессионалов из Новосибирска. Женщину выхаживали анестезиологи-реаниматологи, трансфузиологи и клинические фармакологи. К аппарату ЭКМО сибирячка была подключена целых 78 дней.
Долгая работа дала свои плоды: медикам удалось не только сохранить жизнь, но и минимизировать последствия гипоксии для органов и систем.
Врачи смогли остановить развитие:
почечной и сердечной недостаточности;
вторичных инфекционных осложнений в легких;
неврологических изменений, характерных для коронавирусного процесса.
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения в НМИЦ им. Мешалкина, врач-анестезиолог-реаниматолог. Кандидат медицинских наук.
— ЭКМО — процедура крайне серьезная, при которой весь объем крови обогащается кислородом за пределами организма. Это сопряжено с чрезвычайно сильной нагрузкой на сосудистую систему и почки, требует постоянного контроля работы сердца, прибавьте к этому серьезный инфекционный процесс. Невзирая на то, что процедура ЭКМО и физически, и психологически изнурительна, решили поддерживать пациентку в ясном сознании, поскольку длительная медикаментозная кома небезопасна. Она активно сотрудничала с врачами — это и позволило ей быстрее восстановиться, — рассказывает Михаил Дерягин.
Чтобы женщина не пострадала от пролежней, с ней постоянно занимались врачи ЛФК — специалисты приходили к сибирячке даже в реанимационную палату.
Несмотря на долгую работу, в первые дни в отделении реабилитации — когда ЭКМО уже остался в прошлом, — женщина не могла даже ходить на фоне длительной обездвиженности и постковидного астенического синдрома. За время болезни она потеряла 30 % от своего веса, прежде всего — мышцы.
Однако врачи были уверены: женщина сможет преодолеть и это. Главное — постоянная работа и правильный психологический настрой.
Врач-кардиолог, заведующая отделом медицинской реабилитации Центра Мешалкина
— У этой пациентки была очень высокая мотивация к выздоровлению, а такая нацеленность позволяет проявиться скрытым возможностям организма. Женщина выполняла все рекомендации: дыхательные упражнения, ЛФК, работала с медицинским психологом, прошла курс физиолечения и метаболической медикаментозной терапии, — рассказывает врач.
Уже на первой реабилитационной неделе сатурация сибирячки поднялась с 90 до 97 %, а к концу курса она самостоятельно выходила на небольшие прогулки.
— Конечно, такие серьезные заболевания не проходят бесследно: в легких останется пневмосклероз, но сегодня ее дыхательная система более чем на 50 % выполняет свою функцию. Это замечательный прогресс, — дополняет Таисия Кузнецова.
В конце 2022 года женщина прошла второй этап специальной восстановительной программы. Врачи очень довольны, говорят, что сегодня ее просто невозможно узнать. Сибирячка чувствует себя хорошо, выдерживает солидные физические нагрузки, вновь работает по специальности.
Ковид никуда не делся
Инфекция продолжает мутировать, от коронавируса по-прежнему страдают тысячи людей. Так, в Китае недавно произошла массовая вспышка ковида, которая может обернуться настоящей «термоядерной волной» для мира. Эксперты прогнозируют, что планета снова стоит на пороге пандемии и изоляции, равной той, что уже пережила. Но есть и другие мнения. Подробнее — ЗДЕСЬ.