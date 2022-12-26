Дольше всех в России на ЭКМО: как врачи спасали женщину со 100-процентным поражением легких

Когда легкие у заболевшего поражены ковидом, ИВЛ уже не помогает, то на помощь приходит ЭКМО. Это технология, которая замещает искусственное сердце и искусственное легкое. Когда человека подключают к ЭКМО, то остается только терпеливо ждать и надеяться на чудо: не все снова смогут открыть глаза и самостоятельно задышать.

Но врачи знают: чудеса случаются, особенно, если долго и упорно над этим работать.

История 59-летней сибирячки

Женщина тяжело заболела ковидом еще в прошлом году. Сначала она лежала в городской инфекционной больнице, но ее состояние стремительно ухудшалось. Заболевшую экстренно доставили в НМИЦ им. Мешалкина с максимальным поражением легких и дыхательной недостаточностью 4-й степени.

Единственным спасением оставался аппарат ЭКМО. За работу взялась целая команда профессионалов из Новосибирска. Женщину выхаживали анестезиологи-реаниматологи, трансфузиологи и клинические фармакологи. К аппарату ЭКМО сибирячка была подключена целых 78 дней.

Долгая работа дала свои плоды: медикам удалось не только сохранить жизнь, но и минимизировать последствия гипоксии для органов и систем.

Врачи смогли остановить развитие: