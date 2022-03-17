Вдовий горб: почему у женщин появляется холка на шее и как ее убрать

Наверняка вы хоть раз слышали словосочетание «вдовий горб». Так в просторечии называют скопление жировой ткани на шее в области седьмого позвонка. Чаще всего от образовавшейся «холки» страдают женщины. Такие изменения выглядят крайне неэстетично, мешают вести привычный образ жизни, некоторым доставляют сильный дискомфорт. «Горб» начинает формироваться незаметно: сначала у человека появляются уплотнения на спине, которые первое время не вызывают никакого беспокойства.
Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»
Что такое «вдовий горб»
«Шейный остеохондроз или, как его называют в народе, „вдовий горбик“ — прогрессирующее дистрофически-дегенеративное поражение межпозвоночных дисков в области 1-7 позвонков. У человека происходит деформация, истощение, а затем и поражение тел позвонков. Это нарушает кровоснабжение головного мозга по вертебральным артериям и нервную проводимость в области шеи и в тех участках, которые иннервируются корешками нервов шейного отдела», — говорит врач.
У некоторых людей шейный остеохондроз ассоциируется с преклонным возрастом, но с тех пор, как компьютеры и смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, болезнь, как и многие другие патологии, стремительно «молодеет». На боли в шее жалуются как молодые люди, так и школьники, которые, казалось бы, точно не должны страдать от подобных проблем.
Почему он появляется
Главная причина развития остеохондроза — малоподвижный образ жизни. Мы мало ходим пешком, работаем удаленно и пытаемся еще облегчить себе жизнь, пользуясь лифтами, эскалаторами, автомобилями, доставкой еды и прочими услугами.
«А ведь природа создала человека с тем расчетом, что он в поисках пропитания должен проходить десятки километров и при этом активно вертеть шеей, чтобы выслеживать добычу и остерегаться нападения врагов или хищников. Современный человек делает все наоборот: больше сидит и почти не двигает шеей, при этом часто использует одну статическую позицию — когда, наклонив голову, смотрит в экран гаджета», — поясняет Александр Шишонин.
Как «вдовий горб» провоцирует гипертонию…
Когда наша шея постоянно находится в одном и том же положении, то ее мышцы перенапрягаются, кровоток в позвоночных артериях нарушается и кровь плохо поступает в головной мозг. Общая и локальная гиподинамия приводит к застойному метаболизму, на фоне которого и развиваются все хронические неинфекционные заболевания: от атеросклероза до рака. Уже доказано, что онкология формируется при дефиците кислорода и избытке глюкозы в организме.
Дело в том, что через шейный отдел позвоночника проходят позвоночные артерии, которые питают сосудистый центр в головном мозге. Когда вследствие шейного остеохондроза возникает смещение этих позвонков, артерии, обеспечивающие приток кислорода в сосудистый и дыхательный центры в мозгу, перекрываются. Кровообращение нарушается, мозгу не хватает кислорода, он дает сердцу команду качать его более интенсивно — и давление подскакивает.
«Поэтому и гиподинамия шейного отдела очень опасна. Но некоторые специалисты, к сожалению, этого не учитывают. Например, врачи, делающие УЗИ сосудов шеи, дают заключение, что у человека „извитость сосудов шеи соответствует возрастным нормам“. А ведь сосуды шеи не должны извиваться ни в каком возрасте! Это и есть причина большинства заболеваний. Так, например, в 95 процентах случаев гипертония появляется из-за шейного остеохондроза», — рассказывает врач.
…и сахарный диабет
Медикаменты лишь маскируют симптомы, но не устраняют причину, проблема недостатка кислорода в мозге остается. Следующий шаг — гипоталамус посылает сигнал в поджелудочную железу на изменение баланса гормонов. Логика гипоталамуса проста: если не хватает энергии в виде кислорода, нужно найти другой ее источник. Переход на новый способ получения энергии происходит постепенно, большинство его не замечает.
На начальном этапе развития диабета происходит снижение инсулина, повышение глюкагона и изменение пищевого поведения — хочется съесть пищу, которая даст «быструю» энергию. Эта энергия содержится в наших любимых хлебобулочных изделиях, и во всем сладком. Человек начинает бесконтрольно есть огромное количество углеводов, даже не замечая этого. В результате у него формируется избыточный вес и развивается диабет второго типа. Следующим шагом будет развитие атеросклероза, а потом и онкологии. А причина — это эпидемия гиподинамии, то есть недостатка движения.
«Самостоятельно бороться с шейным остеохондрозом и его последствиями очень сложно, нужны сильная мотивация и сила воли. А когда речь идет о запущенной форме болезни, наличии хронических заболеваний, психоэмоциональных расстройств и прочих патологий, лечением должны заниматься специалисты. Поэтому я рекомендую при запущенных формах заболевания обращаться в специализированные клиники и доверять лечение только профессионалам», — говорит врач.
Как убрать вдовий горб
Если вы заметили, что у вас начал появляться такой горбик, то не стоит искать советы в Сети — сразу запишитесь на прием к врачу. В арсенале специалистов существуют прекрасные методики, которые позволяют обойтись без операции. Это специализированные протоколы, тренажеры, занятия с инструкторами ЛФК. В некоторых случаях доктор может порекомендовать липосакцию или другие вмешательство — все сугубо индивидуально.
«А для профилактики развития этого недуга я рекомендую шейную гимнастику, которая есть в свободном доступе, ее как раз можно легко найти в Сети. Еще один эффективный метод — это ходьба», — говорит эксперт.
От теории к практике
Несколько простых упражнений, которые помогут избавиться от холки на шее, показала фитнес-тренер Валентина Пуляхина.
Фитнес-тренер, нутрициолог
Ходьба вместо таблеток
Результаты исследований научных организаций Европы и США свидетельствуют о том, что при помощи долгих прогулок можно избежать около 26 болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, такие как:
гипертония,
атеросклероз,
недостаточность сердечной функции,
ишемическая болезнь сердца,
а также можно обезопасить себя от хронической обструктивной болезни легких, психических расстройств и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Для профилактики отлично подойдут длительные прогулки со скоростью 5-6 километров в час, то есть нечто среднее между спортивной ходьбой и обычным прогулочным шагом. Проходить надо от 3 до 8 километров в день — все зависит от вашего состояния здоровья и физической подготовки. Старайтесь со временем увеличивать расстояние.
Почему ходьба так полезна? Когда вы прогуливаетесь, то в организме выделяется так называемый BDNF (brain-derived neurotrophic factor) — нейротрофический фактор мозга, или фактор питания мозга. Однако стоит помнить, что он начинает выделяться при долгих гуляниях.
BDNF влияет на гиппокамп, ту часть головного мозга, в которой содержатся стволовые клетки органа. И благодаря этим клеткам под влиянием BDNF мозг начинает «обновляться».
Справка
BDNF — это специфический пептид, и его длинная молекула активирует стволовые клетки. Наука подтверждает, что вследствие регулярной ходьбы гиппокамп увеличивается в объеме. Нейротрофический фактор, который вырабатывается при ходьбе, улучшает работу всех отделов мозга и регуляцию всех функций организма:
улучшается кровоснабжение костного мозга;
мышцы вырабатывают гормон иризин, который тоже участвует в обновлении организма;
улучшается работа капилляров и сердца;
активируется дыхательная функция.
Еще древнеримский медик, физиолог и философ Клавдий Гален, первый в истории спортивный врач и основоположник медицинской гимнастики, говорил: «Тысячи и тысячи раз я возвращал здоровье своим больным посредством физических упражнений».
«Думаю, многие помнят, что в Советском Союзе была радиопередача „Утренняя гимнастика“, когда включив в положенное время приемник, народ под музыку дружно выполнял физические упражнения. Я бы очень хотел, чтобы каждое утро, хотя бы по 5 минут, люди занимались гимнастикой. Вот встал, зубы почистил — и за упражнения. Это ведь одна из важнейших ступеней профилактики развития „вдовьего горбика“ и других возрастных заболеваний», — заключил врач.