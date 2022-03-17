Вдовий горб: почему у женщин появляется холка на шее и как ее убрать

Как «вдовий горб» провоцирует гипертонию…

Когда наша шея постоянно находится в одном и том же положении, то ее мышцы перенапрягаются, кровоток в позвоночных артериях нарушается и кровь плохо поступает в головной мозг. Общая и локальная гиподинамия приводит к застойному метаболизму, на фоне которого и развиваются все хронические неинфекционные заболевания: от атеросклероза до рака. Уже доказано, что онкология формируется при дефиците кислорода и избытке глюкозы в организме.

Дело в том, что через шейный отдел позвоночника проходят позвоночные артерии, которые питают сосудистый центр в головном мозге. Когда вследствие шейного остеохондроза возникает смещение этих позвонков, артерии, обеспечивающие приток кислорода в сосудистый и дыхательный центры в мозгу, перекрываются. Кровообращение нарушается, мозгу не хватает кислорода, он дает сердцу команду качать его более интенсивно — и давление подскакивает.