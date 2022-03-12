В городах, где солнце — редкий гость, существует даже шутка про панику, когда намечается ясный день. Люди щурятся, не могут без слез и боли смотреть на небо. Очень часто такое поведение приписывают петербуржцам. Если без шуток, существует даже заболевание — ахроматопсия, когда человек практически ничего не видит днем. Зато ночью острота зрения возвращается, как у вампиров.
Вообще такой диагноз ставят тем, кто вообще не может различать цвета.
- Цветовое зрение у нас существует благодаря «колбочкам» — клеткам, которые расположены на сетчатке, они способны различать разные длины волн, — объяснил офтальмолог Вадим Бондарь. — Есть три типа колбочек — длинноволновые, средневолновые и коротковолновые. В зависимости от возбуждения тех или иных колбочек мы видим цвета и оттенки.
Зрение у нас трехкомпонентное, хотя редко, но встречается — тетрахроматический вариант. Вообще, считается, что четырьмя видами колбочек может обладать до 12 процентов женщин. Каких-то особых способностей они им не дают. Хотя бывают случаи, когда носители тетрахроматии различают большее количество оттенков.
Люди с ахроматопсией вообще не различают никаких цветов. У них колбочки могут быть отключены.
- Колбочки также позволяют нам не только воспринимать цвета, но еще и хорошо видеть, — объяснил Вадим Бондарь. — Больше всего колбочек в центре сетчатки, благодаря этому мы видим максимально четко центральным зрением. Боковое зрение не позволяет нам видеть все в деталях, так как там меньше колбочек.
Вместо колбочек люди с ахроматопсией пользуются палочками — клетками, которые отвечают за сумеречное зрение. В этих клетках содержится родопсин — основной зрительный пигмент, который дает начало нервному импульсу.
- Благодаря палочкам человек может видеть, но родопсин при дневном свете почти засвечен, человек днем теряет свое зрение, — предупреди офтальмолог. — Появляется ощущение пересвеченности, что все слишком ярко. Такие люди жалуются на дневную слепоту, так как палочки хороши видят только в сумерках, когда освещение снижается ниже 3-4 люкс.
Зато ночью перестают работать колбочки, даже есть такая поговорка, что ночью все кошки серы. Действительно, потому что ответственные за цвета клетки отключаются.
- Правда, сразу палочки с наступлением темноты не заработают, нужно будет время, пока клетки будут синтезировать необходимое количество родопсина, — рассказал Вадим Бондарь. — На это обычно требуется 25-30 минут, это называется темновая адаптация.
Когда человек видит только палочками, снижается острота зрения, возникает непереносимость дневного света. При этом то, что они не различают цвета становится делом десятым, так как основная жалоба у таких людей, что они не могут смотреть на свет.
- Ахроматопсия — заболевание наследственное, когда происходят нарушения в гене СNJB3, если дефектный ген достанется и от мамы, и от папы, то колбочки отключатся, — предупреждает Бондарь. — Однако сейчас фармацевты разрабатывают препараты, которые смогут восстановить работу колбочек.
Исследования уже прошли на собаках и показали отличный результат. Кстати, в мире существует целый остров — Пингелап, где каждый десятый житель страдает от ахроматопсии. Дело в том, что из-за небольшого населения там практиковались близкородственные браки. Шансов на два одинаковых дефектных гена с каждым поколением только повышались.