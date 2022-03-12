Люди с ахроматопсией вообще не различают никаких цветов. У них колбочки могут быть отключены.

- Колбочки также позволяют нам не только воспринимать цвета, но еще и хорошо видеть, — объяснил Вадим Бондарь. — Больше всего колбочек в центре сетчатки, благодаря этому мы видим максимально четко центральным зрением. Боковое зрение не позволяет нам видеть все в деталях, так как там меньше колбочек.

Вместо колбочек люди с ахроматопсией пользуются палочками — клетками, которые отвечают за сумеречное зрение. В этих клетках содержится родопсин — основной зрительный пигмент, который дает начало нервному импульсу.