Эксперты Фонда детского зрения AAPOS выпустили книгу, которая поможет выяснить, страдает ли ребенок дальтонизмом. Цветные картинки, на которых изображены животные, птицы и насекомые также могут рассматривать и взрослые — у теста нет каких-либо ограничений.
Книга называется «Любопытный глаз». Как объясняют специалисты, дефицит цветового зрения, широко известный как дальтонизм, — это неспособность различать определенные оттенки цветов. Так, некоторые могут увидеть желтый и синий, а другие — красный и зеленый.
Самый популярный «тип» дальтонизма — это когда у человека так называемый дефицит красно-зеленого цветового зрения. В таком случае взрослый или ребенок не способен воспринимать красный, зеленый и оранжевый цвета. На втором месте — недостаток сине-желтых оттенков. Человек не может понять разницу между синим и зеленым, желтым и фиолетовым.
Самая редкая форма дальтонизма — это монохромное зрение. В таком случае ребенок видит мир черно-белым. Он также может различать разные оттенки серого.
Чтобы проверить, все ли в порядке с вашим восприятием цветов, внимательно посмотрите на картинки.
На одной стороне с помощью различных цветовых точек нарисованы птицы и животные. Эти точки должны четко сложиться в очертание фигуры птицы, дельфина, бабочки и т.д.
На другой стороне — проверка, правильно ли вы все разглядели. Фигурки птиц, животных и насекомых будут выделены голубым и розовым. Как объясняют специалисты, фигурки голубого цвета на лицевой стороне могут найти все, а вот розовых — только те, у кого нет проблем с различием цветов. Рядом с картинками есть подсказки: крупные цифры покажут, сколько на странице розовых и голубых птиц/рыб.
Кстати
По статистике, дальтонизмом страдает 1 из 12 мужчин и 1 из 200 женщин. Чаще всего эта особенность передается по наследству,
Очень важно выявить дальтонизм у ребенка как можно раньше. Это поможет ему освоиться в окружающем мире, объяснить сверстникам, что он видит мир по-другому.
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