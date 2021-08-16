Чтобы проверить, все ли в порядке с вашим восприятием цветов, внимательно посмотрите на картинки.

На одной стороне с помощью различных цветовых точек нарисованы птицы и животные. Эти точки должны четко сложиться в очертание фигуры птицы, дельфина, бабочки и т.д.

На другой стороне — проверка, правильно ли вы все разглядели. Фигурки птиц, животных и насекомых будут выделены голубым и розовым. Как объясняют специалисты, фигурки голубого цвета на лицевой стороне могут найти все, а вот розовых — только те, у кого нет проблем с различием цветов. Рядом с картинками есть подсказки: крупные цифры покажут, сколько на странице розовых и голубых птиц/рыб.