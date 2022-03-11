Ученые США «подсмотрели» у сурков классный способ замедлить старение

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что желтобрюхие сурки могут останавливать процесс биологического старения, ежегодно впадая в спячку с сентября по май. Они наблюдали за эпигенетическими изменениями — химическими модификациями, которые происходят в ДНК грызунов, по анализу крови 73 самок старше двух лет. Во время спячки эти 6-килограммовые животные сжигали всего один грамм жира в день. Кроме того, зимой у них замедлялось дыхание, а температура тела — снижалась, что приводило к ускорению обмена веществ. По словам профессора Даниэля Блюмштейна, в это время они были похожи на «мохнатые холодные камни».

По предположению ученых, если бы люди могли переходить в режим гибернации («зимней спячки»), у них появились бы некоторые биологические преимущества. Например, такая способность пригодилась бы во время длительных космических полетов или для лучшего сохранения органов для трансплантации.