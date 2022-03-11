Ученые США «подсмотрели» у сурков классный способ замедлить старение

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что желтобрюхие сурки могут останавливать процесс биологического старения, ежегодно впадая в спячку с сентября по май. Они наблюдали за эпигенетическими изменениями — химическими модификациями, которые происходят в ДНК грызунов, по анализу крови 73 самок старше двух лет. Во время спячки эти 6-килограммовые животные сжигали всего один грамм жира в день. Кроме того, зимой у них замедлялось дыхание, а температура тела — снижалась, что приводило к ускорению обмена веществ. По словам профессора Даниэля Блюмштейна, в это время они были похожи на «мохнатые холодные камни».
По предположению ученых, если бы люди могли переходить в режим гибернации («зимней спячки»), у них появились бы некоторые биологические преимущества. Например, такая способность пригодилась бы во время длительных космических полетов или для лучшего сохранения органов для трансплантации.
Образцы крови сурков брали каждые две недели в течение более 14 сезонов. На основе данных ученые создали статистическую модель, которая позволила им оценить, что же происходит в организме животных.
«Мы обнаружили, что эпигенетический (эпигенетика изучает наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток — Прим. ред.) возраст сурков увеличивается в течение активного сезона, во время спячки — останавливается, а после опять продолжает увеличиваться», —
Желтобрюхие сурки могут жить до 15 лет. По словам ученых, описанный ими процесс помогает объяснить, почему их средняя продолжительность жизни больше, чем можно было бы ожидать, исходя из их массы тела.