Рекрутеры озвучили зарплату фармацевтов в аптеках России

- В основном работу ищут женщины (89 процентов) 33 лет с высшим образованием (48 процентов), на последнем месте работы они трудились 2,9 года, но на момент поиска вакансии находились дома, — уточнили данные в компании SuperJob. — Наиболее востребованы специалисты с отличными знаниями ассортимента лекарственных препаратов.

Максимальный месячный заработок вполне ожидаемо оказался в аптеках Москвы — 120 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге эта сумма чуть меньше — до 100 тысяч. Самые низкие зарплаты фармацевтам предлагают в Волгограде, там предложения «стартуют» с 28-30 тысяч рублей.

Минимум будут платить претендентам, у которых есть среднее фармацевтическое или медицинское образование, сертификат фармацевта, они знают технологию изготовления лекарств и показания к назначению, в курсе, как хранить и отпускать препараты и умеют работать с кассой. Эти знания оценивают в сумму от 28 тысяч в месяц в Волгограде, 35 тысяч в Екатеринбурге, до 45-55 тысяч у Петербурге и Москве.