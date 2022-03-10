Рекрутеры озвучили зарплату фармацевтов в аптеках России

Задача фармацевта — не просто взять препарат с нужной полочки и пробить его по кассе. Хотя большинство из нас представляют эту работу именно так. Важно, чтобы сотрудник аптеки разбирался в лекарствах и их составляющих, и оперативно мог предложить замену. Среди желаемых навыков, которые указывают в вакансии «фармацевт» рекрутеры: знание правил хранения и технологии изготовления лекарственных средств, показаний к назначению.
Фактически фармацевт не просто должен продать, а еще и проконсультировать покупателя не хуже врача. За такой ответственный труд фармацевт в различных регионах России может получать от 28 до 120 тысяч рублей. Все зависит от региона работы и базовых навыков.
- В основном работу ищут женщины (89 процентов) 33 лет с высшим образованием (48 процентов), на последнем месте работы они трудились 2,9 года, но на момент поиска вакансии находились дома, — уточнили данные в компании SuperJob. — Наиболее востребованы специалисты с отличными знаниями ассортимента лекарственных препаратов.
Максимальный месячный заработок вполне ожидаемо оказался в аптеках Москвы — 120 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге эта сумма чуть меньше — до 100 тысяч. Самые низкие зарплаты фармацевтам предлагают в Волгограде, там предложения «стартуют» с 28-30 тысяч рублей.
Минимум будут платить претендентам, у которых есть среднее фармацевтическое или медицинское образование, сертификат фармацевта, они знают технологию изготовления лекарств и показания к назначению, в курсе, как хранить и отпускать препараты и умеют работать с кассой. Эти знания оценивают в сумму от 28 тысяч в месяц в Волгограде, 35 тысяч в Екатеринбурге, до 45-55 тысяч у Петербурге и Москве.
Если добавить к базовым знаниям опыт работы фармацевтом от года, то ежемесячный доход уже будет начинаться от 30 тысяч в Волгограде, 35 тысяч в Казани и до 60 тысяч в Москве.
Разбираться в тонкостях сопутствующих товаров и работа фармацевтом более двух лет, позволит повысить свою зарплату до 33-40 тысяч в регионах России и до 75-90 в столицах.
Рассчитывать на самый высокий доход, от 55 до 120 тысяч, могут те, кто работал фармацевтом или провизором более 3 лет, имеет высшее медицинское или фармацевтическое образование, знает английский на разговорном уровне и умеет работать на аптечном складе.
Что должен делать фармацевт
Консультировать покупателей;
продавать лекарства;
выкладывать товар по фармацевтическим группам и условиям хранения;
контролировать наличие и срок годности;
участвовать в инвентаризации.
Средняя зарплата фармацевтов по России
Москва — 80 тысяч рублей;
Санкт-Петербург — 65 тысяч рублей;
Волгоград — 45 тысяч;
Воронеж — 48 тысяч;
Екатеринбург — 55 тысяч;
Казань — 50 тысяч;
Краснодар — 50 тысяч;
Красноярск — 53 тысячи;
Нижний Новгород — 45 тысяч;
Новосибирск — 53 тысячи;
Омск — 45 тысяч;
Пермь — 47 тысяч;
Ростов-на-Дону — 50 тысяч;
Самара — 45 тысяч;
Уфа — 47 тысяч;
Челябинск — 50 тысяч.