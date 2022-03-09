Гематолог Кузнецов объяснил, что помогает лучше — уколы или таблетки
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В последние три десятилетия фармакология развивается семимильными шагами. Ассортимент аптек существенно расширился за счет современных и высокоэффективных лекарств. Причем они существенно отличаются от тех пилюль, которые выпускались в начале и середине прошлого века. Еще 50 лет назад у врачей было всего несколько антибиотиков. В таблетках они были крайне неудобны и малоэффективны, поскольку зависели от приема пищи и частично выводились, не влияя на бактерии. При этом уколы антибиотиков были лишены этих минусов. Они попадали сразу в кровь, имели более высокую биодоступность, а в сознании закрепилось — уколы лучше!

Сегодня ассортимент и биодоступность препаратов при приеме через рот существенно изменилась. Но мнение о том, что уколы и капельницы гораздо лучше, прочно засело в умах пациентов и частично даже врачей. Насколько сегодня оправданы уколы, «Доктор Питер» побеседовал с Олегом Кузнецовым, врачом-гематологом, терапевтом первой категории. Клиника «АБИА».

Олег Кузнецов
терапия, гематология

Врач-гематолог, терапевт первой категории

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Лекарства в разных формах

Сегодня лекарственная терапия является важнейшей частью лечебного процесса, хотя и не единственной. В распоряжении врачей существуют различные формы выпуска лекарственных средств. Это таблетки, капсулы, сиропы, капли, растворы для ведения внутримышечно и внутривенно, мази, кремы и т.д.

Соответственно разнообразию имеющихся форм лекарств существенно различаются пути введения их в организм человека. Одни из самых распространенных — это:

  • пероральный путь (через рот);

  • парентерально (минуя пищеварительный тракт) — препараты вводятся инъекционным путем.

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Проглотил — и нет проблем

Прием различных вариантов пероральных лекарств — это таблетки, капсулы, сиропы, растворы, порошки, капли, отвары, настои и другие варианты, является самым распространенным, простым и безопасным способом доставить лекарство в организм. При приеме внутрь лекарственные вещества всасываются в основном в тонком кишечнике. Оттуда они попадают в кровь и первым делом направляются в печень, вместе со всеми другими компонентами, поступившими из кишечника.

В печени возможен процесс частичной инактивации препарата — уменьшение его активности за счет частичного расщепления, трансформации или связи с белками плазмы крови.

И только уже потом, выходя из печени в кровь, препараты разносятся по всему телу, доставляются в то место, где они должны работать, оказывают общее (системное) действие.

При приеме лекарств через рот вам нужно внимательно читать инструкции, обращая внимание на один пункт — способ применения. Для таблеток и остальных пероральных форм имеет значение их соотношение с приемом пищи. Одни нужно пить только натощак, другие — только во время еды, третьи — через 2-3 часа после приема пищи.

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Есть плюсы и минусы

Основными преимуществами перорального лекарства являются простота, доступность приема — их можно просто вынуть из пачки, бутылочки или блистера и выпить. Для них также типично отсутствие необходимости соблюдать стерильность, искать кого-то, кто сделает укол или поставит капельницу.

К недостаткам такой формы можно отнести частичную инактивацию в печени, зависимость действия от возраста и сопутствующих патологических состояний организма, а так же невозможность принимать при рвоте или в бессознательном состоянии.

Я уколов не боюсь

К достоинствам инъекционного пути введения лекарственных средств относятся:

  • быстрота действия,

  • большая точность дозировки (исключается влияние желудочного сока и ферментов на лекарственные средства),

  • поступление лекарства в кровь в неизменном виде,

  • независимость от состояния пациента.

Но есть и недостатки: болезненность, участие медицинского персонала, необходимость соблюдать правила асептики и антисептики, чтобы избежать осложнений инъекций.

Типичный пример — препараты железа

Рассмотрим выбор той или иной формы лекарства на примере препаратов железа, которые мы используем при лечении железодефицитной анемии и железодефицитных состояний. Согласно клиническим рекомендациям общепринятым является применение препаратов железа внутрь. Они могут быть в виде таблеток, капсул или в жидком виде (сиропы, растворы).

Независимо от формы пероральных лекарств, все они поступают в организм через желудочно-кишечный тракт. Отсюда частые побочные эффекты в виде запоров, диареи, болей в животе. При этом, если у пациента есть хронические заболевания желудка, кишечника, то такой метод лечения порой нежелателен и противопоказан.

Тогда мы рекомендуем пациентам вводить препараты железа внутривенно. Инъекционный путь введения нужен в ситуациях, когда требуется быстрое достижение эффекта. Например, в случае крайне низкого уровня железа или по показаниям во время беременности во II–III триместре.

Каждому — свой вариант

Выбор пути введения препарата всегда определяется конкретной клинической ситуацией. Здесь очень важное значение имеет индивидуальный подход. Врач будет учитывать состояние человека и его основной диагноз, сопутствующие «болячки», для коррекции которых он тоже получает лечение и соответственно условия, которые могут повлиять на эффективность проводимой терапии.

Алена Парецкая