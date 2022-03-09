В последние три десятилетия фармакология развивается семимильными шагами. Ассортимент аптек существенно расширился за счет современных и высокоэффективных лекарств. Причем они существенно отличаются от тех пилюль, которые выпускались в начале и середине прошлого века. Еще 50 лет назад у врачей было всего несколько антибиотиков. В таблетках они были крайне неудобны и малоэффективны, поскольку зависели от приема пищи и частично выводились, не влияя на бактерии. При этом уколы антибиотиков были лишены этих минусов. Они попадали сразу в кровь, имели более высокую биодоступность, а в сознании закрепилось — уколы лучше!
Сегодня ассортимент и биодоступность препаратов при приеме через рот существенно изменилась. Но мнение о том, что уколы и капельницы гораздо лучше, прочно засело в умах пациентов и частично даже врачей. Насколько сегодня оправданы уколы, «Доктор Питер» побеседовал с Олегом Кузнецовым, врачом-гематологом, терапевтом первой категории. Клиника «АБИА».
Врач-гематолог, терапевт первой категорииwww.instagram.com/abia_clinic/
Лекарства в разных формах
Сегодня лекарственная терапия является важнейшей частью лечебного процесса, хотя и не единственной. В распоряжении врачей существуют различные формы выпуска лекарственных средств. Это таблетки, капсулы, сиропы, капли, растворы для ведения внутримышечно и внутривенно, мази, кремы и т.д.
Соответственно разнообразию имеющихся форм лекарств существенно различаются пути введения их в организм человека. Одни из самых распространенных — это:
пероральный путь (через рот);
парентерально (минуя пищеварительный тракт) — препараты вводятся инъекционным путем.
Проглотил — и нет проблем
Прием различных вариантов пероральных лекарств — это таблетки, капсулы, сиропы, растворы, порошки, капли, отвары, настои и другие варианты, является самым распространенным, простым и безопасным способом доставить лекарство в организм. При приеме внутрь лекарственные вещества всасываются в основном в тонком кишечнике. Оттуда они попадают в кровь и первым делом направляются в печень, вместе со всеми другими компонентами, поступившими из кишечника.
В печени возможен процесс частичной инактивации препарата — уменьшение его активности за счет частичного расщепления, трансформации или связи с белками плазмы крови.
И только уже потом, выходя из печени в кровь, препараты разносятся по всему телу, доставляются в то место, где они должны работать, оказывают общее (системное) действие.
При приеме лекарств через рот вам нужно внимательно читать инструкции, обращая внимание на один пункт — способ применения. Для таблеток и остальных пероральных форм имеет значение их соотношение с приемом пищи. Одни нужно пить только натощак, другие — только во время еды, третьи — через 2-3 часа после приема пищи.
Есть плюсы и минусы
Основными преимуществами перорального лекарства являются простота, доступность приема — их можно просто вынуть из пачки, бутылочки или блистера и выпить. Для них также типично отсутствие необходимости соблюдать стерильность, искать кого-то, кто сделает укол или поставит капельницу.
К недостаткам такой формы можно отнести частичную инактивацию в печени, зависимость действия от возраста и сопутствующих патологических состояний организма, а так же невозможность принимать при рвоте или в бессознательном состоянии.
Я уколов не боюсь
К достоинствам инъекционного пути введения лекарственных средств относятся:
быстрота действия,
большая точность дозировки (исключается влияние желудочного сока и ферментов на лекарственные средства),
поступление лекарства в кровь в неизменном виде,
независимость от состояния пациента.
Но есть и недостатки: болезненность, участие медицинского персонала, необходимость соблюдать правила асептики и антисептики, чтобы избежать осложнений инъекций.
Типичный пример — препараты железа
Рассмотрим выбор той или иной формы лекарства на примере препаратов железа, которые мы используем при лечении железодефицитной анемии и железодефицитных состояний. Согласно клиническим рекомендациям общепринятым является применение препаратов железа внутрь. Они могут быть в виде таблеток, капсул или в жидком виде (сиропы, растворы).
Независимо от формы пероральных лекарств, все они поступают в организм через желудочно-кишечный тракт. Отсюда частые побочные эффекты в виде запоров, диареи, болей в животе. При этом, если у пациента есть хронические заболевания желудка, кишечника, то такой метод лечения порой нежелателен и противопоказан.
Тогда мы рекомендуем пациентам вводить препараты железа внутривенно. Инъекционный путь введения нужен в ситуациях, когда требуется быстрое достижение эффекта. Например, в случае крайне низкого уровня железа или по показаниям во время беременности во II–III триместре.
Каждому — свой вариант
Выбор пути введения препарата всегда определяется конкретной клинической ситуацией. Здесь очень важное значение имеет индивидуальный подход. Врач будет учитывать состояние человека и его основной диагноз, сопутствующие «болячки», для коррекции которых он тоже получает лечение и соответственно условия, которые могут повлиять на эффективность проводимой терапии.