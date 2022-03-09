В последние три десятилетия фармакология развивается семимильными шагами. Ассортимент аптек существенно расширился за счет современных и высокоэффективных лекарств. Причем они существенно отличаются от тех пилюль, которые выпускались в начале и середине прошлого века. Еще 50 лет назад у врачей было всего несколько антибиотиков. В таблетках они были крайне неудобны и малоэффективны, поскольку зависели от приема пищи и частично выводились, не влияя на бактерии. При этом уколы антибиотиков были лишены этих минусов. Они попадали сразу в кровь, имели более высокую биодоступность, а в сознании закрепилось — уколы лучше!

Сегодня ассортимент и биодоступность препаратов при приеме через рот существенно изменилась. Но мнение о том, что уколы и капельницы гораздо лучше, прочно засело в умах пациентов и частично даже врачей. Насколько сегодня оправданы уколы, «Доктор Питер» побеседовал с Олегом Кузнецовым, врачом-гематологом, терапевтом первой категории. Клиника «АБИА».