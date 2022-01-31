Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы Олег Орлов, возможной причиной трудностей с глотанием может быть заболевание дивертикул Ценкера. Это своеобразное выпячивание слизистой оболочки в начальном отделе пищевода. Разные варианты дивертикулов врачи наблюдают, к примеру, при проведении ФГДС (эндоскопическое исследовании пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки).
Олег Орлов
Эндоскопия
Врач-эндоскопист, заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы
- При проведении гастроскопии мы видим дивертикулы у некоторых людей на входе в пищевод, в области глотки. Они могут быть разной степени выраженности — больше, меньше. У таких людей по жизни есть трудности с глотанием — так называемая дисфагия. Например, они часто говорят, что не могут проглотить таблетку целиком — они должны ее измельчить перед приемом, — рассказал Олег Орлов.
По словам врача, встречаются такие мешковидные выпячивания на входе в пищевод нечасто. К примеру, на эндоскопическом отделении Елизаветинской больницы, где в год проводят около 8-9 тысяч гастроскопий, проблему выявляют в среднем в 10-15 случаях.
В зоне риска — пожилые
Встречается эта болезнь как у женщин, так и у мужчин. Причем, в разном возрасте. Но все же, как говорят врачи, чаще всего страдают ею люди после 50.
- По сути, это аналог грыжи — процесс образования похожий. Почему у одних образуется этот дивертикул, а у других нет — точно неизвестно. Все индивидуально. Он может развиться в течение жизни фактически у любого, но, как правило, это происходит уже в пожилом возрасте, — добавляет эндоскопист.
Не опасно для здоровья
Образование дивертикула Ценкера не опасно для жизни, но снижает ее качество и приносит заметный дискомфорт.
- При сильной выраженности дивертикула у человека может наступить истощение, потому что он просто не сможет нормально питаться. Он будет вынужденно ограничивать прием пищи, так как ему нужно делать еду определенной консистенции, чтобы проглотить, — уточняет доктор.
Лечат болезнь разными способами. Классическое лечение — хирургическая операция, которая проводится с доступом через ткани шеи. Есть и другое, менее травматичное.
- Сейчас широко распространяется практика эндоскопических операций при дивертикуле Ценкера (без разрезов) — эндоскопическая дивертикулотомия. В некоторых клиниках Петербурга ее уже активно проводят, — добавил Олег Орлов.
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