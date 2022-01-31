- При проведении гастроскопии мы видим дивертикулы у некоторых людей на входе в пищевод, в области глотки. Они могут быть разной степени выраженности — больше, меньше. У таких людей по жизни есть трудности с глотанием — так называемая дисфагия. Например, они часто говорят, что не могут проглотить таблетку целиком — они должны ее измельчить перед приемом, — рассказал Олег Орлов.

По словам врача, встречаются такие мешковидные выпячивания на входе в пищевод нечасто. К примеру, на эндоскопическом отделении Елизаветинской больницы, где в год проводят около 8-9 тысяч гастроскопий, проблему выявляют в среднем в 10-15 случаях .