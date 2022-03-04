Человек с «приклеенным» к ладони смартфоном, не отрывающий глаз от экрана — это норма сегодняшнего дня, когда новости устаревают каждый час, и многим людям необходимо постоянно держать связь с коллегами, родными и близкими.

К сожалению, бесконечное «залипание» в смартфон не проходит бесследно для нашего здоровья. Голова человека, смотрящего на экран, находится в вынужденном, нефизиологическом положении — идет перегрузка межпозвоночных дисков, связок и суставов в шейном отделе.

Это может вызывать синдром «текстовой шеи», и как следствие — головные боли, быструю утомляемость, грыжи межпозвонкового диска, защемления нерва, и даже ускорит появление второго подбородка.

Есть и еще один негативный эффект от долгого «сидения» в телефоне. О нем рассказал нейрофизиолог.