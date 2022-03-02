Немецкие ученые выяснили, в каком возрасте замедляется работа мозга

Считается, что скорость работы мозга человека достигает пика в 20-летнем возрасте, а потом начинает снижаться. Результаты нового исследования показали, что скорость умственных процессов может оставаться почти постоянной до 60 лет. Возможно, то, что мы воспринимаем как снижение скорости работы мозга, на самом деле — осторожность в принятии решений, которая появляется с возрастом.

«Наши результаты обнадеживают, поскольку они показывают, что средний уровень скорости мышления в условиях, требующих быстрых и вынужденных решений, не снижается до относительно позднего возраста», — цитирует The Guardian Мишу фон Краузе, автора работы, доктора Института психологии Гейдельбергского университета.

Для своего исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Human Behaviour, авторы использовали данные более 1,1 миллиона человек в возрасте от 10 до 80 лет. Участники должны были проходить тест, в котором оценивались скорость принятия решения и точность ответа — надо было отсортировать слова и изображения. Новый эксперимент, как и предыдущие работы, показал, что примерно в 20 лет требуется меньше всего времени, чтобы дать правильный ответ. Тем не менее исследователи утверждают, что этот показатель также отражает, насколько человек осторожен в своих ответах, и какая у него базовая скорость двигательной реакции.

Анализ полученной информации привел исследователей к следующим предположениям. Так, 20-летние были самыми быстрыми, потому что они были более всего готовы обменять точность на скорость. Чисто механическая часть ответа участника (как быстро он видит вопрос и нажимает на клавиатуру) была самой быстрой у подростков 14–16 лет. Скорость умственных процессов, возможно, достигала пика примерно в возрасте 30 лет и лишь незначительно снижалась в периоде между 30 и 60 годами. С возрастом участники также делали меньше ошибок — по крайней мере, до 60 лет.