- Женщина считала, что у нее (высокое) давление, и в голове может лопнуть какой-то сосуд, поэтому она обратилась ко мне как к кардиологу. Но основная ее жалоба была головные боли. Она сделала за год 8 МРТ. Объясняла это тем, что кто-то ей сказал, что боли могут быть связаны с аневризмой в голове.

У нее, конечно, состояние усугубляется, головные боли усиливаются. Она идет на МРТ, которая показывает отличный результат, — никаких проблем. После МРТ самочувствие прекрасное, головные боли проходят. Но буквально через неделю опять начинаются. Она опять начинает переживать: наверное, (врачи) что-то просмотрели, чего-то не увидели. Надо сделать другую, более точную МРТ.