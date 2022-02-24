Как возникает эффект
Эффект плацебо встречается достаточно часто — особенно на начальном этапе применения «лекарства». По словам Татьяны Караваевой, руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, статистика показывает: если взять группу людей, на плацебо могут отреагировать до 30% участников. У таких людей есть, как правило, общая личностная особенность — они обладают повышенной внушаемостью.
Также считается, что эффект лучше работает у женщин (они больше мужчин поддаются внушению), у людей с ипохондрическим складом характера или фобиями. Причем, когда речь идет о плацебо, не всегда его эффект будет положительным. Если, к примеру, кто-то верит, что таблетки плохие или очень опасные, вполне возможно, что даже пустышка может вызвать нежелательные реакции.
Татьяна Караваева
психотерапия
Психотерапевт, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, доктор медицинских наук
- Плацебо не может вылечить какую-то серьезную болезнь. Если у человека инфаркт, плацебо тут никак не поможет — необходима нормальная терапия, которая улучшит сердечное кровообращение. У внушаемых людей плацебо может лишь улучшать общее состояние и восстанавливать функции, которые не связаны со структурными повреждениями тканей. У того, кто верит в силу средства, и ждет, что вот-вот ему станет легче, усиливается выработка эндорфинов и ему действительно становится легче. Просто человек расслабляется, успокаивается, у него проходит спазм сосудов и мышечное напряжение.
Обратная ситуация будет, если человек изначально не доверяет препарату, считает его плохим или опасным. Тогда после приема возникает напряжение — он начинает тревожится, бояться, внимательно прислушиваться к своему организму и, конечно, что-то подозрительное внутри услышит. Где-то хрустнуло, где-то заурчало или застучало. И вот уже подступает чувство тошноты — он пугается еще больше. Далее начинает болеть живот или голова. И все, человек уже в панике.
Все эти реакции связаны с работой вегетативной системы. Примерно то же самое происходит в особо ответственные моменты. У многих, наверное, перед экзаменом начинал болеть живот или было трудно дышать, — объясняет Татьяна Караваева.
5 проблем со здоровьем, где может сработать эффект плацебо:
Болевой синдром. В структуре боли есть разные компоненты, в том числе психологические. Как раз на них и подействует плацебо. Однако полностью боль оно не снимет, тем более, если та связана с серьезными повреждениями и нарушениями в организме — они сами собой не пройдут.
Головная боль. У головной боли может быть сотня причин, поэтому плацебо поможет не всегда. К примеру, на классическую мигрень оно никак не повлияет — от нее даже обезболивающие не все спасают. А при головной боли напряжения шанс есть — за счет того, что уйдет напряжение.
Нарушения сна. В этом случае человек может лучше засыпать, потому что успокаивается и расслабляется.
Психоэмоциональные расстройства. Иногда эффект плацебо срабатывает, если у человека поднялось давление на фоне перепадов настроения, переживаний — его недомогание в этом случае связано исключительно с эмоциями. Если он верит, что ему поможет таблетка, привести его в чувство способна даже обычная аскорбинка.
Паническая атака. Иногда человек настолько себя напугал и верит, что без лекарства ему точно лучше не станет, что может выручить все та же аскорбинка.
Также плацебо может сработать при приеме лекарств с недоказанной эффективностью. Люди верят, что поправились или не заболели только благодаря этому средству — и тогда вера в него только крепнет. Хотя на самом деле, может быть, дело вовсе не в нем — просто случился естественный процесс выздоровления, а не заболели они, потому что иммунитет сильный.
Цвет и форма имеют значение
На силу эффекта плацебо может повлиять много факторов. И дело не только в личных особенностях. Оказывается, имеют значение даже цвет или форма таблеток. По словам Татьяны Караваевой, фармацевтические компании выбирают их для своих лекарств не случайно.
- Мы знаем, например, что препарат от уважаемой фармкомпании может восприниматься людьми иначе, чем точно такой же, с тем же действующим веществом, но от менее известного производителя. Даже если клинические исследования показали, что у них абсолютно одинаковый эффект. Или другой пример — один и тот же препарат, от одной и той же фирмы может давать разный лечебный эффект в зависимости от цвета и формы.
Мы не задумываемся, но на самом деле важно, круглая таблетка или прямоугольная, белая или желтая, есть ли на ней рисочка или нет. Разработчики даже проводят отдельные исследования, чтобы выяснить, какой вид таблетки предпочтительнее. Например, цвет зависит от устойчивого представления о группе препаратов. Если принято считать, что антибиотики должны быть белого цвета, зеленая таблетка может вызвать у пациентов сомнение в эффективности. Или цвет таблетки должен совпадать с ее названием — активированный уголь должен быть черным, — говорит психотерапевт.
А если внушаемому человеку еще сказать, что эти таблетки купили не в обычной аптеке, а достали с большим трудом, они очень дорогие и их рекомендуют многие уважаемые люди — шанс, что лечебный эффект будет сильнее, возрастает в разы.
Плацебо — как проверка на эффективность
Практически ни одно современное клиническое исследование эффективности нового лекарства не обходится без плацебо. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование считается золотым стандартом в фармакологии. Что предполагает такой формат?
По словам Татьяны Караваевой, «двойное слепое» означает, что ни врач, ни пациент не знают, что он назначает или принимает — настоящее лекарство или пустышку.
- Ведь даже если правду будет знать только врач, его отношение может повлиять на оценку состояния пациента. Врач тоже человек, и если он сильно верит в действие конкретного лекарства, он увидит улучшение даже там, где его на самом деле нет. В таких исследованиях пациенту присваивают номер, а врачу сообщают номер коробочки с лекарством, которую он должен дать пациенту. Содержимое коробочек абсолютно одинаковое по форме, цвету, размеру — что там, плацебо или лекарство, знают только в центральном офисе организатора исследований. В итоге врач беспристрастно описывает все, что видит, а пациент — все, что чувствует, — поясняет психотерапевт.
Анализ статистики покажет, сколько человек почувствовали улучшение или ухудшение самочувствия после приема препарата, а сколько — после плацебо.
- Допустим, если в группе препарата улучшение наступило у 12% участников, а в группе плацебо — у 11%, считается, что препарат не работает. Его эффект сравним с плацебо. А если соотношение 80% и 11%, тогда эффективность достаточно высокая, — добавляет врач.
Истории из практики
По словам профессора Караваевой, в медицине плацебо не используется для лечения. Такой способ считается некорректным, потому что нарушает принцип добровольного информированного согласия — пациент должен понимать, что он принимает. Однако в исключительных случаях его все же применяют, если нет никаких рисков для здоровья человека.
Татьяна Караваева рассказала несколько реальных историй о действии эффекта плацебо.
Не подходит ни одно лекарство
- Много лет назад мы не могли подобрать пациентке лекарство — на все назначаемые препараты у нее возникали побочные реакции. Мы долго не могли понять, что происходит. И тогда я вспомнила, что недавно фармкомпания приносила нам упаковку плацебо в качестве демонстрационного материала, чтобы показать врачам, как их новые таблетки быстро растворяются. Упаковка выглядела как настоящая, на ней было написано название препарата, а вместо действующего вещества — слово «плацебо». Пациентка надпись не видела.
Врач сказал женщине, что осталось последнее средство, которое можно попробовать — раз больше ничего не подходит. Вдобавок он проявил фантазию и описал женщине некоторые возможные побочные реакции. Таблетка быстро растворилась на языке, что женщину несколько насторожило, и буквально через 10 минут она почувствовала бОльшую часть тех побочек, о которых рассказывал доктор. После ей показали коробочку и объяснили, что у нее была высокая внушаемость в сочетании с тревогой и страхом приема препаратов. В итоге мы смогли ей подобрать терапию и большинство нежелательных явлений, которые она испытывала ранее, ушло.
Бывает, пациент прочитает инструкцию, напугается и заранее уверен, что лекарство на него плохо подействует. Одна моя пациентка решила, что будет пить лекарство только в моем кабинете — для надежности. Как и следовало ожидать, через 2 минуты после приема она начала жаловаться на тахикардию, дрожание рук. Хотя абсолютно ясно, что за 5 минут препарат не мог попасть в кровоток, поэтому нежелательные явления не успели бы развиться. Это была исключительно эмоциональная реакция.
Если человек знает, что легко поддается внушению, особо тревожный, надо всегда уточнять у лечащего врача, какие побочные реакции можно ожидать от того или иного препарата. Я часто советую своим пациентам не читать форумы, а спросить у меня — может такое быть или нет.
На форумах пишут разные люди, причем иногда фантастичные вещи.
А пациенты начитаются и начинают заранее бояться.
Взять ту же инструкцию к препарату — как формируется раздел «Побочные явления»? Когда проводятся испытания, и какая-то реакция возникает у нескольких участников, потом она включается в инструкцию с пометкой «нечасто» или «крайне редко». При этом она не всегда связана с приемом лекарства. К примеру, если участник упал и сломал ногу, врач обязан зафиксировать это нежелательное явление в протоколе исследования. Но никто однозначно не скажет, поскользнулся он, потому тротуар песком не посыпали, или потерял равновесие из-за приема лекарства. В результате в инструкции может появиться такое побочное явление как нарушение координации.
Помогает один «лиз» или один «грыз»
- Иногда как плацебо работают дозировки лекарства. У нас был пациент, который утверждал, что ему помогает 1/64 часть таблетки. Если он переставал вообще пить лекарство, ему становилось хуже. Но доктора понимают, что 1/64 часть таблетки — не та доза, которая может оказать системный эффект. Но пациент в это верил, и ему помогало.
Еще была пациентка, которая говорила: «Когда мне плохо, я делаю один «лиз» (если лизнет таблетку), а когда очень плохо — один «грыз» (слегка погрызет таблетку). Пытаясь оценить ее состояние, я спрашиваю: «Сколько «грызов» вам пришлось сделать за месяц?» Женщина отвечает: «За плохой — целых три». И, конечно, иногда нет смысла убирать такую «терапию», если настрой пациента помогает справляться с ситуацией. Из-за полной отмены его состояние может ухудшиться, и тогда придется назначать более серьезное лечение.
Не поможет — поедем в психбольницу
- Давно была история в реабилитационном центре для трудных подростков. 14-16 летние мальчишки дрались, к ним не раз вызывали полицию — не помогало. Когда приезжали полицейские, они все лежали с закрытыми глазами под одеялом, уезжали — снова начиналась драка. В итоге позвали меня. С собой я привезла только витамин В12. Обратилась к лидеру группы и сказала, что сделаю ему успокоительный укол. На вопрос «что вы мне будете колоть», я честно ответила: «Цианокобаламин» — это химическое название В12. Сделали укол витамина, а при введении он еще и немного болезненный, и уже через 15 минут вся палата спала. Все потому, что я предупредила ребят: если даже такое сильное лекарство не подействует, придется всех везти в психиатрическую больницу. Это тоже эффект плацебо.
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