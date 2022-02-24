- Плацебо не может вылечить какую-то серьезную болезнь. Если у человека инфаркт, плацебо тут никак не поможет — необходима нормальная терапия, которая улучшит сердечное кровообращение. У внушаемых людей плацебо может лишь улучшать общее состояние и восстанавливать функции, которые не связаны со структурными повреждениями тканей. У того, кто верит в силу средства, и ждет, что вот-вот ему станет легче, усиливается выработка эндорфинов и ему действительно становится легче. Просто человек расслабляется, успокаивается, у него проходит спазм сосудов и мышечное напряжение.

Обратная ситуация будет, если человек изначально не доверяет препарату, считает его плохим или опасным. Тогда после приема возникает напряжение — он начинает тревожится, бояться, внимательно прислушиваться к своему организму и, конечно, что-то подозрительное внутри услышит. Где-то хрустнуло, где-то заурчало или застучало. И вот уже подступает чувство тошноты — он пугается еще больше. Далее начинает болеть живот или голова. И все, человек уже в панике.

Все эти реакции связаны с работой вегетативной системы. Примерно то же самое происходит в особо ответственные моменты. У многих, наверное, перед экзаменом начинал болеть живот или было трудно дышать, — объясняет Татьяна Караваева.

5 проблем со здоровьем, где может сработать эффект плацебо:

Болевой синдром . В структуре боли есть разные компоненты, в том числе психологические. Как раз на них и подействует плацебо. Однако полностью боль оно не снимет, тем более, если та связана с серьезными повреждениями и нарушениями в организме — они сами собой не пройдут.

Головная боль . У головной боли может быть сотня причин, поэтому плацебо поможет не всегда. К примеру, на классическую мигрень оно никак не повлияет — от нее даже обезболивающие не все спасают. А при головной боли напряжения шанс есть — за счет того, что уйдет напряжение.

Нарушения сна . В этом случае человек может лучше засыпать, потому что успокаивается и расслабляется.

Психоэмоциональные расстройства . Иногда эффект плацебо срабатывает, если у человека поднялось давление на фоне перепадов настроения, переживаний — его недомогание в этом случае связано исключительно с эмоциями. Если он верит, что ему поможет таблетка, привести его в чувство способна даже обычная аскорбинка.

Паническая атака. Иногда человек настолько себя напугал и верит, что без лекарства ему точно лучше не станет, что может выручить все та же аскорбинка.

Также плацебо может сработать при приеме лекарств с недоказанной эффективностью. Люди верят, что поправились или не заболели только благодаря этому средству — и тогда вера в него только крепнет. Хотя на самом деле, может быть, дело вовсе не в нем — просто случился естественный процесс выздоровления, а не заболели они, потому что иммунитет сильный.

Цвет и форма имеют значение

На силу эффекта плацебо может повлиять много факторов. И дело не только в личных особенностях. Оказывается, имеют значение даже цвет или форма таблеток. По словам Татьяны Караваевой, фармацевтические компании выбирают их для своих лекарств не случайно.

- Мы знаем, например, что препарат от уважаемой фармкомпании может восприниматься людьми иначе, чем точно такой же, с тем же действующим веществом, но от менее известного производителя. Даже если клинические исследования показали, что у них абсолютно одинаковый эффект. Или другой пример — один и тот же препарат, от одной и той же фирмы может давать разный лечебный эффект в зависимости от цвета и формы.

Мы не задумываемся, но на самом деле важно, круглая таблетка или прямоугольная, белая или желтая, есть ли на ней рисочка или нет. Разработчики даже проводят отдельные исследования, чтобы выяснить, какой вид таблетки предпочтительнее. Например, цвет зависит от устойчивого представления о группе препаратов. Если принято считать, что антибиотики должны быть белого цвета, зеленая таблетка может вызвать у пациентов сомнение в эффективности. Или цвет таблетки должен совпадать с ее названием — активированный уголь должен быть черным, — говорит психотерапевт.

А если внушаемому человеку еще сказать, что эти таблетки купили не в обычной аптеке, а достали с большим трудом, они очень дорогие и их рекомендуют многие уважаемые люди — шанс, что лечебный эффект будет сильнее, возрастает в разы.

Плацебо — как проверка на эффективность

Практически ни одно современное клиническое исследование эффективности нового лекарства не обходится без плацебо. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование считается золотым стандартом в фармакологии. Что предполагает такой формат?

По словам Татьяны Караваевой, «двойное слепое» означает, что ни врач, ни пациент не знают, что он назначает или принимает — настоящее лекарство или пустышку.

- Ведь даже если правду будет знать только врач, его отношение может повлиять на оценку состояния пациента. Врач тоже человек, и если он сильно верит в действие конкретного лекарства, он увидит улучшение даже там, где его на самом деле нет. В таких исследованиях пациенту присваивают номер, а врачу сообщают номер коробочки с лекарством, которую он должен дать пациенту. Содержимое коробочек абсолютно одинаковое по форме, цвету, размеру — что там, плацебо или лекарство, знают только в центральном офисе организатора исследований. В итоге врач беспристрастно описывает все, что видит, а пациент — все, что чувствует, — поясняет психотерапевт.

Анализ статистики покажет, сколько человек почувствовали улучшение или ухудшение самочувствия после приема препарата, а сколько — после плацебо.

- Допустим, если в группе препарата улучшение наступило у 12% участников, а в группе плацебо — у 11%, считается, что препарат не работает. Его эффект сравним с плацебо. А если соотношение 80% и 11%, тогда эффективность достаточно высокая, — добавляет врач.