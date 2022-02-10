Когда мы идем к врачу с какой-то жалобой, доктор назначает анализы, проводит осмотр и, если есть необходимость, назначает препараты. Некоторые же предпочитают самостоятельно нагуглить симптомы, поставить себе диагноз, а потом отправиться в аптеку за лекарством. Иногда случается так, что мы пьем эти таблетки неделю, две, а результата — ноль. Даже если они выписаны врачом — в любой сфере можно наткнуться на непрофессионала.

Врач общей практики Оксана Козакова объясняет, как человеку без медицинского образования понять, что купленное лекарство, скорее всего, никак нему не поможет.