Когда мы идем к врачу с какой-то жалобой, доктор назначает анализы, проводит осмотр и, если есть необходимость, назначает препараты. Некоторые же предпочитают самостоятельно нагуглить симптомы, поставить себе диагноз, а потом отправиться в аптеку за лекарством. Иногда случается так, что мы пьем эти таблетки неделю, две, а результата — ноль. Даже если они выписаны врачом — в любой сфере можно наткнуться на непрофессионала.
Врач общей практики Оксана Козакова объясняет, как человеку без медицинского образования понять, что купленное лекарство, скорее всего, никак нему не поможет.
«Думаю, все уже наслышаны о том, что не все медицинские препараты „одинаково полезны“, кто-то называет их фуфломицины, кто-то — пустышками, но смысл один. Медицинские препараты проверяют путем проведения рандомизированных плацебоконтролируемых слепых исследований. Есть специальные ресурсы, на которых можно проверить исследования по эффективности и безопасности препаратов», —
Вы можете самостоятельно разобраться в том, действительно ли перед вами препарат с доказанной эффективностью, уверяет Оксана Козакова. Для этого надо запомнить несколько простых правил:
Механизм действия препарата всегда направлен на конкретные показатели. Если описание состоит из общих фраз, что он что-то «улучшает», «нормализует», «тонизирует» без конкретики, знайте — это пустышка;
Эффективный препарат всегда лечит конкретное заболевание. Если перед вами пустышка, то там будет указан очень широкий диапазон применения: «ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит…»;
У всех эффективных препаратов огромный список побочных эффектов. Это означает только одно — он хорошо изучен. Побочные эффекты у неэффективных препаратов практически отсутствуют, например, написана одна фраза: «возможны аллергические реакции»;
Если на коробочке указана концентрация разведения, то это гомеопатический препарат. А у них доказанной эффективности нет;
Еще один пример пустышки — на коробочке будет написано, что это биологически активная добавка к пище.
Если мы говорим о БАДах, то есть люди, которые покупают их вместно назначенных лекарств, считая, что природная пилюля вылечит их, плюс организм не будет «напичкан всякой химией».
Однако у БАДов нет точной дозировки. Да, в них могут быть какие-то действующие вещества, но никто не изучал состав этих таблеток и то, как они будут действовать на организм. Пилюля вас точно не вылечит, а вот навредить очень даже может.
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Многие часто назначают самим себе витаминные комплексы, минералы, очищающие и успокоительные сборы. Среди них — вышеупомянутые БАДы, которые не продолжают терять своей популярности. Однако вместо пользы люди получают отек Квинке, инсульт и другие опасные заболевания. Чем еще опасна такая практика, и какие последствия могут быть от бесконтрольного употребления БАДов, объясняют врачи.
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