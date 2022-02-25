Аптечные сети сообщили о приостановке поставок лекарств в Россию из-за увеличения роста цен.
Один из участников рынка — гендиректор одной из региональных аптечных сетей заявил, что уже в ближайшие дни цены на лекарства вырастут на 10-15%. Причина — военная операция в Украине и последовавшие за ней падение рубля и санкции.
- Накануне ряд дистрибьюторов закрыл филиалы на прием заказов, на переоценку, — рассказал на своей страничке в
В итоге первая тройка дистрибьютеров импортных лекарств подняла цены от 1 до 5%, дистрибьюторы второго эшелона — вплоть до 10% увеличения.
Александр Миронов объясняет, что рост цен происходит из-за повышения курса валют: «Лекарства нужно продать с такой наценкой, чтобы хватило оборотных средств купить подорожавший импортный препарат».
Сложившаяся ситуация ужесточения экономических санкций против России отразится на всей экономике страны, и в частности на фармацевтической отрасли. Об этом предупреждают и экономисты.
Людмила Пушкарева
экономика
доктор экономических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС
- Можно прогнозировать рост цен на лекарственные препараты на уровне не ниже 10-20%, — рассказала «Доктору Питеру» профессор СЗИУ РАНХиГС, экономист Людмила Пушкарева. — При этом точная цифра зависит от макроэкономической ситуации и активности государственных регуляторов.
Рост цен — это реальная необходимость бизнеса в нынешних экономических условиях.
Эксперт напомнила, что на встрече с предпринимателями 24.02.2022 президент Владимир Путин
- Финансовая поддержка фармацевтической отрасли сможет удерживать рост цен на лекарственные препараты, то есть ценовые субсидии предусматривают снижения цен путем специальных доплат производителю или потребителю, — пояснила экономист Людмила Пушкарева. — Важно, что цены на жизненно важные лекарственные средства (ЖНВЛП) аптеки не смогут увеличивать самовольно. Изменение стоимости препаратов из группы ЖНВЛП будут продолжать контролироваться государством.
Экономист отмечает, что для льготных категорий граждан предусмотрена выдача бесплатных лекарств, и эта льгота, скорее всего, сохранится.
- Но вряд ли расширится ее перечень, — обращает внимание Людмила Пушкарева. — Возможно, большая часть европейских лекарственных средств уйдут с отечественных прилавков, но их заменят лекарства из Индии, КНР и российского производства по ценам, сдерживаемым государством.
Сразу после начала военной операции в Украине стало известно, что один из самых крупных маркетплейсов биодобавок и товаров для здоровья — сайт iHerb — приостановил приём заказов из России и Украины.
Уже оплаченные товары в течение месяца обещают доставить в течение месяца. Но те, кто хочет сделать заказ, получают вот такое сообщение.
Ранее «Доктор Питер» дал советы психологов, как справляться со страхом и тревожностью в непростые для страны времена. Эксперты предупреждают, что загонять свои чувства «в угол», бояться их — не вариант. Надо говорить вслух о том, что вас беспокоит — с теми, кто готов выслушать и поддержать.
«Убегать» от тяжелых мыслей, стараться заглушить их любыми способами — тоже не лучшая идея. Так вы только усугубите ситуацию. Успокоиться, если вас очень тревожит происходящее, лучше всего, выполняя совершенно механическую, рутинную работу — например, перебирая гречку.
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