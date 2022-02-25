- Можно прогнозировать рост цен на лекарственные препараты на уровне не ниже 10-20%, — рассказала «Доктору Питеру» профессор СЗИУ РАНХиГС, экономист Людмила Пушкарева. — При этом точная цифра зависит от макроэкономической ситуации и активности государственных регуляторов.

Рост цен — это реальная необходимость бизнеса в нынешних экономических условиях.

Эксперт напомнила, что на встрече с предпринимателями 24.02.2022 президент Владимир Путин заявил о государственной поддержке бизнеса, создании экономических и правовых условий, а также вложении в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях.

- Финансовая поддержка фармацевтической отрасли сможет удерживать рост цен на лекарственные препараты, то есть ценовые субсидии предусматривают снижения цен путем специальных доплат производителю или потребителю, — пояснила экономист Людмила Пушкарева. — Важно, что цены на жизненно важные лекарственные средства (ЖНВЛП) аптеки не смогут увеличивать самовольно. Изменение стоимости препаратов из группы ЖНВЛП будут продолжать контролироваться государством.

Экономист отмечает, что для льготных категорий граждан предусмотрена выдача бесплатных лекарств, и эта льгота, скорее всего, сохранится.

- Но вряд ли расширится ее перечень, — обращает внимание Людмила Пушкарева. — Возможно, большая часть европейских лекарственных средств уйдут с отечественных прилавков, но их заменят лекарства из Индии, КНР и российского производства по ценам, сдерживаемым государством.