Названы лекарства, из-за приема которых можно лишиться водительских прав

Все автолюбители знают — в состоянии алкогольного или наркотического опьянения садиться за руль запрещено. Это и понятно, ведь нарушается адекватность восприятия окружающего, скорость реакции, полноценная работа мозга. Но в отношении других препаратов, которые могут быть прописаны врачом или водители назначают их себе самостоятельно, такой настороженности нет.

За вождение в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения лишают прав в пределах полутора-трех лет, плюс нужно заплатить штраф в 30 000 рублей (и 50 000 — если поймали повторно). Но прием лекарств из особой группы, выделенной в законодательстве, тоже может иметь аналогичные последствия, но многие водители даже не подозревают, что принимают «запрещенку». О том, что нельзя, когда водишь авто, «Доктору Питеру» рассказал Кирилл Алмазов, невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач первой категории.