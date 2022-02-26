После шести не есть, бегать по утрам и еще 3 мифа о ЗОЖ, с которыми пора распрощаться

В Интернете очень много информации о здоровом образе жизни. Статьи и рекомендации о «правильном» и «неправильном» встречаются везде, провозгласить себя нутрициологом или фитнес-инструктором сейчас может каждый, даже не имея достаточной подготовки и образования.
Часто рекомендации адептов ЗОЖ противоречат друг другу, но разбираться, где правда, обитатели Сети не всегда готовы. Между тем, одна из основных проблем — единые рекомендации для всех без разбору. Некоторые из этих рекомендаций — и вовсе мифы, которые могут оказаться вредными. Ведь у всех нас разные физиологические особенности, ритм жизни, а у кого-то есть хронические заболевания. И советы для каждого должны быть такими же уникальными, как и мы сами.
Кира Глинка
Эпидемиология
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии
Миф 1: в день нужно выпивать не менее 2 литров воды
Даже с точки зрения логики ну или физики — мы все разные, как минимум по характеристикам роста и веса. Откуда же взялась эта норма — 2 литра или 8 стаканов? Жидкость действительно важна для нашего здоровья, тело должно получать ее в достаточном количестве. И оно для каждого свое.
Во-первых, как уже было сказано, объем зависит от телосложения, а также пищевого рациона и количества затрачиваемой энергии в течение дня. Во-вторых, часть жидкости мы получаем с едой, часть — с напитками, то есть, вода поступает в организм не только в чистом виде.
Если нет желания пить воду, значит, она вам не нужна. Переборщив с жидкостью, можно довести себя до гипонатриемии (это задержка жидкости в организме и резкое снижение количества натрия в крови), отчего повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Многие скажут, что организм может нас обманывать, — жажда не ощущается, а жидкости не хватает. О таких вещах организм сигнализирует другими способами — следите за своими ощущениями, состоянием кожи, волос, ногтей и стулом. Жажда тут совсем не при чем.
Миф 2: 10 000 шагов — ежедневная норма для каждого
И снова, почему именно эта цифра? Ходить, безусловно, важно и полезно, но количество шагов — показатель исключительно маркетинговый. С появлением специальных приложений для гаджетов появились и нормы. На деле все также зависит от вашего жизненного уклада и состояния здоровья.
Вряд ли нужно советовать пройти недостающие тысячи шагов грузчику после смены, аквалангисту, танцору или пенсионеру с больными суставами.
Активный ребенок без труда «напрыгает» необходимую ему норму аэробной нагрузки, которая может и превышать известную норму. А вот офисным работникам утренняя или вечерняя прогулка будет как нельзя кстати. Им действительно необходимо больше двигаться и дышать воздухом.
Миф 3: Нельзя есть после 18:00
Да, ради стройной фигуры многие стараются именно так себя ограничивать. Не подозревая, что могут, наоборот, навредить здоровью. Часто люди не едят, потому что терпят и игнорируют сигналы организма, который просит подпитки. Ведь желудок, печень, желчный пузырь продолжают работать и в вечернее время.
Когда выделяется желудочный сок, мы ощущаем так называемое «сосание под ложечкой», то есть голод. В это время в двенадцатиперстную кишку выделяется желчь, которая необходима для усвоения пищи. Не получив еды, соки и желчь раздражают органы пищеварения, что чревато язвой, застоем желчи и образованием камней в желчном пузыре.
Поэтому ужинайте на здоровье! Главное, чтобы последний прием пищи был не менее чем за 2 часа до сна. И отдавайте предпочтение легким продуктам: рыба, овощные салаты. Мясо и десерты лучше оставить на утро. До сна они не успеют усвоиться, и полученные углеводы сохранению фигуры не способствуют.
Миф 4: Бег — лучший спорт для поддержания здоровья
Спортивные занятия нужно выбирать не только для души, но и чтобы тело не страдало. Бег далеко не самый универсальный вид спорта и, если он вам не подходит, здоровью можно нанести вред. Чтобы бег приносил пользу, нужны определенные физические данные. Например, при наличии заболеваний сердца, плоскостопии, лишних килограммах им заниматься не рекомендуется. И даже у здорового человека есть риск повредить суставы. Поэтому для выбора подходящей физической нагрузки обязательно проконсультируйтесь со специалистами.
Миф 5: Глютен вреден для здоровья
Еще один миф, появившийся благодаря хорошей работе маркетологов. Глютен — это сложный белок, который содержится в злаковых. Особенно много его в пшенице и родственных ей культурах. При приготовлении теста и хлебобулочных изделий он придает продукции эластичность. Также применяется при производстве средств ухода за волосами и кожей.
Для людей, не страдающих непереносимостью глютена, нет причин и научно обоснованных фактов, чтобы отказываться от продуктов, содержащих этот компонент. Просто все нужно в меру — не переедайте тортов, пиццы, макарон, увеличьте количество фруктов и овощей в ежедневном рационе. Но заменять все подряд аналогами без глютена нет никакого смысла, желаемого оздоровительного эффекта это не принесет.
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