После шести не есть, бегать по утрам и еще 3 мифа о ЗОЖ, с которыми пора распрощаться

Миф 1: в день нужно выпивать не менее 2 литров воды

Даже с точки зрения логики ну или физики — мы все разные, как минимум по характеристикам роста и веса. Откуда же взялась эта норма — 2 литра или 8 стаканов? Жидкость действительно важна для нашего здоровья, тело должно получать ее в достаточном количестве. И оно для каждого свое.

Во-первых, как уже было сказано, объем зависит от телосложения, а также пищевого рациона и количества затрачиваемой энергии в течение дня. Во-вторых, часть жидкости мы получаем с едой, часть — с напитками, то есть, вода поступает в организм не только в чистом виде.

Если нет желания пить воду, значит, она вам не нужна. Переборщив с жидкостью, можно довести себя до гипонатриемии (это задержка жидкости в организме и резкое снижение количества натрия в крови), отчего повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Многие скажут, что организм может нас обманывать, — жажда не ощущается, а жидкости не хватает. О таких вещах организм сигнализирует другими способами — следите за своими ощущениями, состоянием кожи, волос, ногтей и стулом. Жажда тут совсем не при чем.