Как убрать второй подбородок

- Чтобы избавиться от второго подбородка, безусловно, нужно начинать с пересмотра своего питания и диеты, — рекомендует пластический хирург Лия Гавашели. — Это отличная идея, которая позволит вернуться в форму к наступлению лета. Старайтесь не переедать, следить за калорийностью пищи, сократить животные жиры (в частности, красное мясо) и быстрые углеводы, больше употреблять растительной пищи и полностью отказаться от фастфуда.

Лучше всего сочетать диету с занятиями спортом. Это помогает ускорить метаболизм и тратить больше калорий, чем вы тратите обычно, советует доктор.

- Проведенные исследования показывают, что жировая клетчатка из таких мест как жировые ловушки, уходит с большой неохотой, — поясняет Лия Гавашели. — В то же время похудеть в каком-то одном месте, например, в талии, бедрах или в области подбородка, при помощи диет и спорта невозможно. Дело в том, что жировая клетчатка уходит постепенно — и сначала из тех мест, где ее и так было немного. Но это не значит, что все ваши усилия будут напрасны, наоборот, вы даете своему организму возможность избавиться от лишнего. Просто нужно понимать, что для достижения совершенства придется приложить максимум усилий.