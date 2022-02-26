Второй подбородок — пожалуй, один из характерных признаков, что у человека есть лишний вес. Но не всегда только полнота — причина появления «жировой ловушки», как называют ее врачи.
И уж совершенно точно второй подбородок невозможно «наесть» только за праздники или за время отпуска.
- Будем честными, второй подбородок не может появиться после праздников, — говорит пластический хирург Лия Гавашели. — После обильных застолий чаще всего мы сталкиваемся с набором лишнего веса, большая часть которого заметно оседает в местах локальных жировых отложений — это живот, бока, бедра, ягодицы, колени, верхняя часть рук и область подбородка. Жир в таких местах накапливается постепенно, поэтому проблема второго подбородка вам, скорее всего, была знакома и до праздников.
Почему появляется второй подбородок
- Это не только следствие плохого метаболизма и наличия лишнего веса, хотя именно этот фактор делает проблему более заметной, — поясняет врач. — Причины появления второго подбородка могут быть разными. Это:
наследственность,
шейный остеохондроз,
проблемы с осанкой,
сон на высокой подушке,
привычка постоянно сидеть с опущенной головой в гаджетах,
возрастные изменения.
Как убрать второй подбородок
- Чтобы избавиться от второго подбородка, безусловно, нужно начинать с пересмотра своего питания и диеты, — рекомендует пластический хирург Лия Гавашели. — Это отличная идея, которая позволит вернуться в форму к наступлению лета. Старайтесь не переедать, следить за калорийностью пищи, сократить животные жиры (в частности, красное мясо) и быстрые углеводы, больше употреблять растительной пищи и полностью отказаться от фастфуда.
Лучше всего сочетать диету с занятиями спортом. Это помогает ускорить метаболизм и тратить больше калорий, чем вы тратите обычно, советует доктор.
- Проведенные исследования показывают, что жировая клетчатка из таких мест как жировые ловушки, уходит с большой неохотой, — поясняет Лия Гавашели. — В то же время похудеть в каком-то одном месте, например, в талии, бедрах или в области подбородка, при помощи диет и спорта невозможно. Дело в том, что жировая клетчатка уходит постепенно — и сначала из тех мест, где ее и так было немного. Но это не значит, что все ваши усилия будут напрасны, наоборот, вы даете своему организму возможность избавиться от лишнего. Просто нужно понимать, что для достижения совершенства придется приложить максимум усилий.
Упражнения для избавления от второго подбородка
- В первую очередь стоит отметить шейную гимнастику, так как эти простые, но в то же время действенные упражнения — одновременно и хорошая растяжка мышц с целью их укрепления, и профилактика шейного остеохондроза — одной из главных причин проблем не только с шеей, но и с появлением «ловушки» в области подбородка, — рекомендует врач. — Также нужно контролировать свою осанку — это следует делать и принудительно, и посредством физической активности, меньше проводить времени в гаджетах, размещать компьютер на уровне глаз. Также рекомендуется сон на ортопедической подушке.
Против второго подбородка хорошо «работает» самомассаж, который делают при помощи жгута из полотенца, смоченного в солевом растворе. Им можно аккуратно «простучать» область подбородка и верхнюю часть шеи.
Также неплох для борьбы с «лишним» подбородком ручной массаж поглаживающими и похлопывающими движениями сверху вниз и в обратную сторону — снизу вверх.
Поможет и косметолог
- Среди косметологических методов, которые позволяют избавиться от второго подбородка, можно отметить инъекционный липолиз, — отмечает пластический хирург. — Эта процедура позволяет быстро расщепить жировую клетчатку.
Качественно «подтянуть» подбородок можно также при помощи фокусированного ультразвука, говорит врач.
- Он воздействует на кожу, жировую клетчатку и мышечно-апоневротический слой тканей лиц (SMAS). Ультразвук укрепляет связки за счет коллагенообразования, делает жировую ткань более компактной, препятствует накоплению жидкости в тканях и позволяет изменить конфигурацию данной зоны, — поясняет Лия Гавашели.
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