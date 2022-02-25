Прыгнуть выше головы: какие люди способны в момент стресса совершить невозможное

Все мы хоть раз попадали в ситуацию, когда становилось очень страшно. Хорошо, если в этом случае ничего не угрожало жизни, а страх был спровоцирован испугом или какими-то ассоциациями. Но иногда случаются ситуации, когда человеку надо выбрать: либо я делаю невозможное, либо погибаю. Этот выбор — неосознанный, в такой момент в организм выбрасывается огромная доза адреналина, включая все наши способности «на максимум». Например, если за человеком гонится разъяренная собака, то он может перепрыгнуть двухметровый забор. Или же тот, кто не умел плавать, вдруг смог и дыхание на несколько минут задержать, и до берега добраться.

В СМИ периодически мелькают истории о людях, которые ради спасения своей жизни сделали невозможное. Возникает вопрос: почему кто-то может на несколько минут стать супергероем, а кому-то это не под силу? Разбираемся с экспертом.