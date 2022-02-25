Прыгнуть выше головы: какие люди способны в момент стресса совершить невозможное

Все мы хоть раз попадали в ситуацию, когда становилось очень страшно. Хорошо, если в этом случае ничего не угрожало жизни, а страх был спровоцирован испугом или какими-то ассоциациями. Но иногда случаются ситуации, когда человеку надо выбрать: либо я делаю невозможное, либо погибаю. Этот выбор — неосознанный, в такой момент в организм выбрасывается огромная доза адреналина, включая все наши способности «на максимум». Например, если за человеком гонится разъяренная собака, то он может перепрыгнуть двухметровый забор. Или же тот, кто не умел плавать, вдруг смог и дыхание на несколько минут задержать, и до берега добраться.
В СМИ периодически мелькают истории о людях, которые ради спасения своей жизни сделали невозможное. Возникает вопрос: почему кто-то может на несколько минут стать супергероем, а кому-то это не под силу? Разбираемся с экспертом.
Вадим Жук
Медицина
Кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук
Спасительный стресс
«Природа наградила нас телом, которое может выжить в очень сложных условиях. Например, бедренная кость человека может выдержать вертикальную нагрузку, равную весу легкового автомобиля, а наши внутренние органы и сосуды имеют трех-четырехкратный запас прочности. Мы долго можем противостоять жажде и голоду, жаре и холоду, однако до сих пор точно не известно, каков на самом деле предел физических возможностей человека», — говорит врач.
Популярные издания периодически описывают истории, которые иначе как чудесными не назовешь. Известны случаи, когда мать поднимала автомобиль, чтобы спасти ребенка. Есть рассказы о людях, выживших в критических условиях, где у них не было никаких шансов. Встречаются описания, когда человек перепрыгивал огромные препятствия, спасаясь от преследователей, или невероятно долго оставался без еды, воды и сна. Ученые заметили, что именно стресс заставляет организм проявлять его сверхспособности.
История выжившего: Пань Лянь
Корабль, на котором работал китаец, был атакован немецкой подводной лодкой. Юноша смог убежать с тонущего судна, прихватив с собой немного еды и плот.
Но провизия быстро закончилась, а помощь так и не пришла. Тогда юноша научился охотиться на чаек, ловить подручными средствами рыбу, а также собирать дождевую воду. На плоту в Атлантическом океане он провел 133 дня. Когда его нашли рыбаки, то он был болен и истощен, однако всего за 4 дня в больнице его организм полностью восстановился.
Всем ли быть супергероями
Зададимся вопросом: «Каждый ли может рассчитывать на эти способности, когда его жизни что-то угрожает?»
«Честный ответ в том, что не каждый. Сигнал опасности у любого человека запускает мощнейший выброс адреналина и норадреналина в кровь, включает гормоны надпочечников и гипофиза. При этом напрягаются мышцы, учащается пульс и дыхание, расширяются зрачки, но вот реакция защиты последует такая, которая запрограммирована в нашем мозге. Выбор способа реагирования происходит не в результате размышлений, а мгновенно и автоматически, в соответствии с наследственностью и некоторыми навыками из жизни», — поясняет эксперт.
Базовых реакций выделяют три — бей, беги или замри. Каждый хорошо знает свой вариант реагирования. Очевидно, что в ситуации «замри» подвигов ожидать не приходится. А это как раз и есть самая частая реакция.
После стрессового события большинство людей не могут объяснить, как это произошло, что они чувствовали, было ли тяжело. «Все было как в тумане», — часто говорят потерпевшие. Иногда у них даже выявляется кратковременная амнезия.
Когда мы вынуждены долго сопротивляться
«Если мы не говорим о выживших в экстремальных ситуациях, таких как голод более месяца, вынужденное питье соленой воды, нахождение под завалами и прочие, то обычно физических последствий не наблюдается, даже наоборот, люди испытывают прилив энергии и сил, если до этого он ощущали усталость. Это связано с тем, что в кровь происходит выброс глюкозы, которая обеспечивает клетки дополнительным питанием и энергией», — говорит Вадим Жук.
Изучать такие суперспособности необходимо. Многие ученые бьются над усовершенствованием проектов космических перелетов, им хочется понять, сможет ли человек освоить труднодоступные места. Ведь если организм так может несколько минут, возможно, есть волшебная кнопка, которая поможет включать и выключать этот процесс? Однако пока все исследования не принесли желаемого результата.
История выжившего: Арон Ралстон
Альпинист отправился на прогулку по горным каньонам, но не предупредил никого из друзей и членов семьи об этом. В этот день произошел обвал горной породы, мужчину зажало в одной из расселин, а руку придавил огромный валун. Шесть дней Арон пытался выбраться, но у него ничего не получалось. Тогда он переломил кость застрявшей руки, а мягкие ткани перерезал тупым ножом. В этот момент он не чувствовал боли.
Арона спасли. Теперь вместо руки у него стоит протез, и он по-прежнему занимается альпинизмом.
Делаем из себя сверхчеловека
«Все ли способности, превышающие усредненные, можно назвать выдающимися? Очевидно, что нет! Любой человек путем тренировок может добиться прекрасного результата — например, значительно улучшить свою память. По данным Ассоциации мнемоспорта, чтобы за час запомнить 3238 цифр, нужно регулярно практиковать этот навык — мозг способен запоминать такие объемы информации. То же самое можно сказать о тренировках задержки дыхания: постоянные попытки позволяют не дышать под водой до 17 минут и даже дольше — мировой рекорд 24 минуты и 3 секунды», — говорит врач.
Теоретически, умение обходиться без сна тоже можно тренировать. Обычно после 36 часов бодрствования у человека начинаются галлюцинации. Есть мировой рекорд, который равен 11 дням, правда, к концу эксперимента испытуемый заработал серьезные изменения умственных способностей и поведения. Так что такие эксперименты лучше не проводить.
В мире есть люди, которые очень хотели бы поспать, но никак не могут. Речь идет о диагнозе «фатальная бессонница». Такие люди обычно живут около 18 месяцев и страдают галлюцинациями и слабоумием. Подробнее об убивающем диагнозе можно прочитать ЗДЕСЬ.
Повторить сверхспособности в обычном состоянии никогда не получается. Тем не менее существуют методики, позволяющие научиться некоторым приемам. Так, восточные духовные практики позволяют достигать такого уровня контроля над своим телом, в ходе которого человек перестает ощущать боль, холод, может надолго задерживать дыхание, замедлять работу сердца и переносить экстремальные воздействия на организм без вреда для здоровья.
История выжившей: Мишель Фанк
Трехлетняя малышка угодила в ледяной ручей после неудачной игры с старшим братом. Первые десять минут ее пыталась вытащить из воды мать — но девочку нигде не было видно. Приехавшие спасатели искали малышку час. На 66 минуте поиска они наконец-то увидели в воде детскую ручку.
Когда Мишель достали из ручья, температура ее тела была около 18 градусов, она не дышала. Однако в местном госпитале стоял экспериментальный аппарат, который позволял разогреть кровь человека, пропуская ее через себя. Самое страшное заключалось в том, что, даже вернув девочку к жизни, доктор не мог гарантировать, что она не останется инвалидом. Слишком долго ее мозг оставался без кислорода. Однако Мишель смогла не только выжить, но и выписаться через месяц из больницы совершенно здоровой.
Известно, что частота пульса тесно связана с риском осложнений при болезнях сердца, но речь идет о среднем показателе за сутки или при длительном наблюдении, поэтому умение замедлять пульс, вероятно, говорит о способности сосредотачиваться и владеть эмоциями и, скорее всего, не имеет практического применения. Сюда же отнесем ситуации, когда человек, погружаясь в спокойное состояние, снижает свое давление. Более сложное умение — это возможность регулировать температуру своего тела, что позволяет легче переносить холод и зной.
Таким образом, в нас заложен достаточно большой запас прочности от рождения, поэтому в любой сложной ситуации скрытые механизмы активируют запасы силы и энергии для защиты и спасения. Сверхспособности могут проявиться в экстренной ситуации или в результате длительных постоянных тренировок. Единственный способ увеличить собственную силу — заниматься физической и психологической подготовкой, заключил эксперт.
История выжившего: Джозеф Уэлч
Шестилетнего сына Джозефа из Флориды внезапно схватил аллигатор, когда тот играл у воды. Рептилия уже успела утащить ребенка под воду, однако отец вступил с ним в бой. Голыми руками мужчина смог раскрыть пасть хищника и освободить малыша. Аллигатор кусал Джозефа, пытаясь вернуть себе свою добычу, но так и не смог победить смелого отца. История закончилась хеппи-эндом: и мужчина, и мальчик выжили, несмотря на полученные травмы.
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