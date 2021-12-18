Ученые из Университета Квинсленда посмотрели 25 фильмов Marvel и пришли к выводу: все супергерои рано или поздно начнут стареть (исключение — Тор, он все-таки Бог, ему по статусу не положено). А где старость, там и возрастные болезни, даже если ты всегда был не таким, как все. Исследователи решили выяснить, какие заболевания могут настигнуть Человека-паука, Черную Пантеру, Халка, Железного человека, Черную вдову. Результаты
Для этого они выделили несколько критериев, которые могут влиять на здоровье:
образ жизни;
сплоченность внутри команды и социальные связи;
уровень дохода;
позитивное/негативное мышление;
здоровые и нездоровые привычки.
Человек-паук
Один из самых популярных супергероев Marvel — это Питер Паркер, доброжелательный сосед, который после укуса паука внезапно обрел суперспособности. «Паучок» днем ходит на учебу, а ночью патрулирует город, спасает людей от преступников, а мир — от гениальных злодеев. Он очень ловкий, сильный, еще и сверхпрочную паутину умеет пускать.
Однако он рано потерял родителей, что не может не сказаться на его психологическом здоровье. Питер употреблял препараты, которые ему прописал врач. Возможно, такая травма может привести к психическому расстройству. Плюс ко всему у Человека-паука сильно нарушен режим сна, что может привести к деменции, хроническим болям или ожирению. А вот проблемы с суставами ему вряд ли грозят — Паркер гибкий и ловкий, этот навык может помочь избежать артрита или бурсита.
Железный человек
«Гений, миллиардер, плейбой, филантроп», — так называл себя Тони Старк, он же Железный человек. Тони сам придумал свой костюм, много раз совершенствовал его. И все для того, чтобы бороться с мировым злом.
В груди у Тони Старка мощный электромагнит, который защищает его сердце от осколков, которые попали в его грудную клетку после взрыва. Без него он погибнет. Поэтому ученые предположили, что у Тони могут быть серьезные сердечно-сосудистые патологии, например, инфаркт.
Для спасения мира Тони совершал вылазки в космос — это не может не сказаться на его костях, возможно, герой будет страдать от остеопороза. Также высока вероятность новообразований и посттравматического расстройства.
Халк
Добродушный ученый Брюс Баннер после превращения в Халка становится агрессивным, крушит все на своем пути. Успокоить его довольно сложно. Метаморфозы, которые постоянно происходят с его телом, могут сильно сказаться на здоровье.
Исследователи считают, что Брюс будет страдать от болезней сердца (больше всего ему грозит аритмия), также в зоне риска его сосуды и кости. Из-за того, что Халк постоянно испытывает гнев, его могут настигнуть дегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера) и психические расстройства.
Черная вдова
Очаровательная Наташа Романова — профессиональная шпионка, которая почти не уступает супергероям. Тайная организация тренировала безжалостных женщин-убийц, запрограмированных на полное подчинение. Поэтому Наташа не знала своих родителей, провела всю юность в Красной комнате и долгое время работала на КГБ, убивая по приказу.
Диагнозы ученых: сердечно-сосудистая недостаточность, остеопороз, депрессия и деменция.
Черная пантера
Т'Чалла унаследовал трон короля Ваканды, этот супергерой всегда находился в привилегированном положении. Он вегетарианец, живет в прекрасной экологической обстановке, значит, ожирение и проблемы с сердцем ему вряд ли грозят, считают исследователи.
Как вождь, он в совершенстве дерется, прекрасно разбирается в современной технике, а в некоторых случаях оказывается еще и невосприимчив к магии. Чтобы его способности были на высоте, он пьет зелье, которые готовят из волшебного растения Ваканды. Ученые предполагают, что ее воздействие не пройдет бесследно, последствия могут быть самыми непредсказуемыми, как для физического, так и для психического здоровья.
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