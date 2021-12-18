Ученые из Университета Квинсленда посмотрели 25 фильмов Marvel и пришли к выводу: все супергерои рано или поздно начнут стареть (исключение — Тор, он все-таки Бог, ему по статусу не положено). А где старость, там и возрастные болезни, даже если ты всегда был не таким, как все. Исследователи решили выяснить, какие заболевания могут настигнуть Человека-паука, Черную Пантеру, Халка, Железного человека, Черную вдову. Результаты опубликованы в The BMJ.

Для этого они выделили несколько критериев, которые могут влиять на здоровье:

образ жизни;

сплоченность внутри команды и социальные связи;

уровень дохода;

позитивное/негативное мышление;

здоровые и нездоровые привычки.

Человек-паук

Один из самых популярных супергероев Marvel — это Питер Паркер, доброжелательный сосед, который после укуса паука внезапно обрел суперспособности. «Паучок» днем ходит на учебу, а ночью патрулирует город, спасает людей от преступников, а мир — от гениальных злодеев. Он очень ловкий, сильный, еще и сверхпрочную паутину умеет пускать.

Однако он рано потерял родителей, что не может не сказаться на его психологическом здоровье. Питер употреблял препараты, которые ему прописал врач. Возможно, такая травма может привести к психическому расстройству. Плюс ко всему у Человека-паука сильно нарушен режим сна, что может привести к деменции, хроническим болям или ожирению. А вот проблемы с суставами ему вряд ли грозят — Паркер гибкий и ловкий, этот навык может помочь избежать артрита или бурсита.