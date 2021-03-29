Удивляйте себя и не миритесь с рутиной. 10 простых способов улучшить психическое здоровье

Удивляйте себя и не миритесь с рутиной. 10 простых способов улучшить психическое здоровье16:40, 29.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Наше психическое здоровье в период пандемии страдает не меньше физического, признают ученые. Есть разные варианты, как справиться с тревожностью, апатией, беспокойством и стрессом - от применения методики глубокого дыхания до психотерапии. Но попробуйте двинуться в сторону улучшения сначала маленькими шагами - вот 10 простых способов улучшить свое психическое состояние.
1. Метод 5, 4, 3, 2, 1
Наша тревожность зачастую связана с прошлым или будущим. Мы задаем себе вопросы - справлюсь ли я с поставленной задачей, уложусь ли в срок, или - правильно ли я сделал, не сказал ли лишнего?
Используйте "метод пяти простых чисел", чтобы вернуть себя в настоящее и перестать тревожиться.
Назовите:
5 предметов, которые вы сейчас видите.
4 вещи, к которым можно прикоснуться.
3 звука, которые вы слышите.
2 эмоции, которые вы чувствуете.
1 вкус, который можно попробовать.
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2. Удивите себя
Исследования показали, что когда вы чувствуете восторг или восхищение, а может и чувство благоговения, ваши собственные проблемы могут казаться менее важными.
Проверьте - вот два Instagram-аккаунта, которые вас могут поразить:
@babaktafreshi, фотограф National Geographic запечатлевает красоту ночного неба.
@chrisburkard, фотограф Крис Буркад и его невероятные пейзажи.
3. Предвосхитите события и "подстелите соломку"
- Если вы готовитесь к трудностям и заранее продумываете, как с ними справиться, проблемы с меньшей вероятностью могут стать неожиданными и меньше побеспокоят вас, - цитирует издание "Men's Health" Эмили Бальчетис, доцента психологии Нью-Йоркского университета.
4. Используйте правило 10-10-10
Если вы не можете принять решение, подумайте, что будет, когда вы сделаете выбор - через 10 минут, через 10 месяцев, через 10 лет.
Это помешает эмоциям влиять на вас в данный момент и прояснит приоритеты, позволит вам принять решение и двигаться дальше без сомнений и переживаний.
5. Выйдите на улицу
Было доказано, что 90-минутная прогулка на свежем воздухе уменьшает напряжение и "отпускает" приходящие в голову повторяющиеся негативные мысли.
6. Проверьте свой мысленный плейлист
Подумайте, какие пять самых сильных чувств вы испытываете в течение дня. Это может быть злость, раздражение, осуждение или даже ненависть к себе. Осознание того, что вы чувствуете, и насколько сильно это чувство, может помочь вам разобраться в причинах его появления и легче справляться с ним.
8. Не миритесь с рутиной
Ваша жизнь может стать чуть более счастливой, если вы внесете даже небольшие изменения в свои повседневные привычки. Любое новшество стимулирует выброс дофамина и поднимает настроение. Пройдите до работы другим маршрутом, поднимитесь на этаж пешком, выйдите на обед, даже если никогда этого не делали, и так далее.
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9. Помогайте другим
Делая добрые дела, вы можете чувствовать себя хорошо.
"Это может облегчить беспокойство, депрессию и боль", - говорит Лила Магави, доктор медицины из Ньюпорт-Бич, Калифорния. Помощь может быть любой - сделайте неожиданный и приятный подарок коллеге, пожертвуйте деньги детскому фонду, заплатите за продукты бабушке на кассе в супермаркете или хотя бы уступите место в метро - просто не будьте равнодушными.
10. Используйте силу яблок и капусты и... энергию секса
Употребление большего количества фруктов и овощей (не менее пяти порций в день) может защитить от депрессивных симптомов, повысить ваше настроение и вернуть позитив в жизнь, говорят исследования.
И последнее - оргазм по-прежнему вызывает прилив дофамина, напоминают сексологи.
1 комментарий Оставить комментарий
Добавление в пункт 9: помогая другим, не ждите выраженной благодарности, не делайте это для "галочки". Наоборот сконцентрируйтесь на другом человеке, подумайте, что ваша помощь человека обрадует, проживите мысленно эту радость с этим человеком, подумайте, что ваша помощь вызовет у человека в будущем приятные воспоминания. Вот такая помощь другим поможет и вам.