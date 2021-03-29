Удивляйте себя и не миритесь с рутиной. 10 простых способов улучшить психическое здоровье

Наше психическое здоровье в период пандемии страдает не меньше физического, признают ученые. Есть разные варианты, как справиться с тревожностью, апатией, беспокойством и стрессом - от применения методики глубокого дыхания до психотерапии. Но попробуйте двинуться в сторону улучшения сначала маленькими шагами - вот 10 простых способов улучшить свое психическое состояние.

1. Метод 5, 4, 3, 2, 1

Наша тревожность зачастую связана с прошлым или будущим. Мы задаем себе вопросы - справлюсь ли я с поставленной задачей, уложусь ли в срок, или - правильно ли я сделал, не сказал ли лишнего?

Используйте "метод пяти простых чисел", чтобы вернуть себя в настоящее и перестать тревожиться.

Назовите:

5 предметов, которые вы сейчас видите.

4 вещи, к которым можно прикоснуться.

3 звука, которые вы слышите.

2 эмоции, которые вы чувствуете.

1 вкус, который можно попробовать.

2. Удивите себя

Исследования показали, что когда вы чувствуете восторг или восхищение, а может и чувство благоговения, ваши собственные проблемы могут казаться менее важными.

Проверьте - вот два Instagram-аккаунта, которые вас могут поразить:

@babaktafreshi, фотограф National Geographic запечатлевает красоту ночного неба.

@chrisburkard, фотограф Крис Буркад и его невероятные пейзажи.

3. Предвосхитите события и "подстелите соломку"

- Если вы готовитесь к трудностям и заранее продумываете, как с ними справиться, проблемы с меньшей вероятностью могут стать неожиданными и меньше побеспокоят вас, - цитирует издание "Men's Health" Эмили Бальчетис, доцента психологии Нью-Йоркского университета.

4. Используйте правило 10-10-10

Если вы не можете принять решение, подумайте, что будет, когда вы сделаете выбор - через 10 минут, через 10 месяцев, через 10 лет.

Это помешает эмоциям влиять на вас в данный момент и прояснит приоритеты, позволит вам принять решение и двигаться дальше без сомнений и переживаний.

5. Выйдите на улицу

Было доказано, что 90-минутная прогулка на свежем воздухе уменьшает напряжение и "отпускает" приходящие в голову повторяющиеся негативные мысли.

6. Проверьте свой мысленный плейлист

Подумайте, какие пять самых сильных чувств вы испытываете в течение дня. Это может быть злость, раздражение, осуждение или даже ненависть к себе. Осознание того, что вы чувствуете, и насколько сильно это чувство, может помочь вам разобраться в причинах его появления и легче справляться с ним.

8. Не миритесь с рутиной

Ваша жизнь может стать чуть более счастливой, если вы внесете даже небольшие изменения в свои повседневные привычки. Любое новшество стимулирует выброс дофамина и поднимает настроение. Пройдите до работы другим маршрутом, поднимитесь на этаж пешком, выйдите на обед, даже если никогда этого не делали, и так далее.

9. Помогайте другим

Делая добрые дела, вы можете чувствовать себя хорошо.

"Это может облегчить беспокойство, депрессию и боль", - говорит Лила Магави, доктор медицины из Ньюпорт-Бич, Калифорния. Помощь может быть любой - сделайте неожиданный и приятный подарок коллеге, пожертвуйте деньги детскому фонду, заплатите за продукты бабушке на кассе в супермаркете или хотя бы уступите место в метро - просто не будьте равнодушными.

10. Используйте силу яблок и капусты и... энергию секса

Употребление большего количества фруктов и овощей (не менее пяти порций в день) может защитить от депрессивных симптомов, повысить ваше настроение и вернуть позитив в жизнь, говорят исследования.

И последнее - оргазм по-прежнему вызывает прилив дофамина, напоминают сексологи.