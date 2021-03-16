Петербургские неврологи предупреждают о риске массовых психических нарушений у перенесших COVID-19

Петербургские неврологи предупреждают о риске массовых психических нарушений у перенесших COVID-1918:20, 16.03.2021 / Верcия для печати / 5 комментариев
Более 80% переболевших коронавирусом отмечали «туман в голове», что может быть симптомом гипоксии головного мозга. Об этом рассказала доцент кафедры болезней старения Российского геронтологического научно-клинического центра МедУниверситета им. Пирогова Элен Мхитарян.
Исследователи из США доказали, что коронавирус в два раза чаще становится причиной психических заболеваний, чем грипп и другие инфекции. Неврологи отмечают, что COVID-19 может приводить к заболеваниям нервной системы, так как поражение легких нарушает снабжение мозга кислородом.
«Самый чувствительный орган к гипоксии – гиппокамп в головном мозге. Эта структура очень уязвимая, любое снижение кровотока отражается на гиппокампе. Коронавирус приводит к увеличению отложений тау-протеина, вследствие чего запускается процесс развития болезни Альцгеймера», - рассказала Элен Мхитарян.
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Она отметила, что пандемия спровоцировала ухудшение психического и ментального здоровья населения. По данным опроса пациентов, 30% переболевших ковидом в возрасте от 18 до 47 лет жалуются на появление тревоги, 17% - депрессии. Основные причины тревоги – беспокойство по поводу финансовой стабильности, нарушение планов и привычного образа жизни, тревога за здоровье пожилых родственников.
По словам Элен Мхитарян, ученые склоняются к тому, чтобы включить COVID-19 в перечень факторов риска возникновения деменции, тяжелого и чрезвычайно распространенного заболевания.
«Существует 12 факторов риска развития деменции, среди которых употребление алкоголя, загрязнение воздуха, ожирение, снижение слуха, депрессия, гипертония, курение, гиподинамия, сахарный диабет. 40% факторов риска деменции можно модифицировать, 60% - не модифицируемые», - рассказала Элен Мхитарян.
Риск деменции снижают 5 факторов социальных отношений
- брак,
- поддержка членов семьи,
- контакты с друзьями,
- участие в общественных группах,
- наличие оплачиваемой работы.
Среди других немедикаментозных методов коррекции – физические упражнения и когнитивный тренинг.
© Доктор Питер
5 комментариев Оставить комментарий
Теперь осталось только рост цен на продукты и услуги ЖКХ ковидом объяснить - и клиническая картина станет абсолютно ясной.
В этой шутке, к сожалению, только доля шутки.
Это не единственный фактор, но в т.ч. И взаимосвязь действительно прямая.
Гипоксия от маски,не от ковида.
ВОЗ предупреждает : кто был до КОВИД здоровым - здоровым и останется дальше. Кто был придурком - будет дальше придурком
Мишустин и Песков переболили ковидом кстати. Самизнаетекто и не выздоравливал не один десяток лет).