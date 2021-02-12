Психотерапевт НМИЦ им. Бехтерева: Постковидная астения — это когда желание не совпадает с возможностями

Астения, анемия, апатия — разные последствия ковида. В чем их отличия и кто чаще страдает от упадка сил — астении, «Доктор Питер» спросил у Татьяны Караваевой, руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева.

- Татьяна Артуровна, раньше часто можно было услышать про старческую астению. Сейчас все чаще звучит термин «постковидная астения». Что такое все-таки астения и с чем она связана — с возрастом, вирусными инфекциями или чем-то еще?

- Астения — это неспецифический синдром (комплекс органически связанных между собой признаков, объединённых единым механизмом возникновения), который может возникать при совершенно разных состояниях — в результате перенесенных инфекций, психических и соматических заболеваний. По сути, это такой же общий «симптом» как температура или головная боль. У головной боли могут быть десятки причин, а у повышения температуры тела — сотни. С астенией примерно то же самое. Для ряда тяжелых вирусных инфекций характерен так называемый астенический хвост, при COVID-19 он тоже встречается часто.

- Как проявляется астения?

- Ощущением общей слабости, повышенной утомляемости от физических и психических нагрузок - человек сильно устает даже после преодоления нескольких лестничных пролетов или незначительного стресса. Иногда появляется повышенная чувствительность к внешним раздражителям — яркому свету, громким звукам. Бывает, астения проявляется так называемым явлением раздражительной слабости — когда человек на психологические раздражители сначала реагирует гневом и раздражением, а потом начинает плакать и раскаиваться в том, что не смог с собой совладать. Для астении также характерны нарушения сна, и как результат - пробуждение утром без чувства отдыха.

- У ковидной астении есть какая-то специфика?

- После ковида пациенты, как правило, страдают от нехватки сил, потери жизненного тонуса — трудно встать и заставить себя что-нибудь делать, от эмоциональной лабильности и трудностей с концентрацией внимания.

- Кто из переболевших ковидом чаще жалуется на астению — мужчины, женщины, пожилые?

- Чаще жалуются те, кто перенес болезнь в средне-тяжелой или тяжелой формах. Хотя те, кто болел относительно легко, тоже отмечают длительный период восстановления — после выписки они долго не могут вернуть привычный для них тонус и активность. К возрасту никакой особой привязки нет — молодые тоже страдают от астении. В большей степени она зависит от изначальных особенностей организма — насколько человек в принципе чувствовал себя бодрым и здоровым до болезни, а также от тяжести течения коронавирусной инфекции. Если у пациента было большое поражение легких, он испытывал дефицит кислорода и тем более находился на ИВЛ, проходил несколько курсов антибактериальной терапии, тогда астенический синдром у него будет выражен сильнее и продлится дольше.

- Как долго переболевший ковидом будет мучиться от такой слабости? Вы наблюдаете таких пациентов, насколько может затянуться восстановление?

- Если после банального ОРВИ астения может продолжаться 3-5 дней, то после коронавирусной инфекции она длится намного дольше — от нескольких недель до нескольких месяцев. В целом длительность астенического хвоста зависит от ресурсов организма и основного заболевания, которое его вызывает. Понятно, что после лечения рака и курсов химиотерапии этот «хвост» будет длиннее, чем при аденовирусной инфекции.

- Астения, апатия, хроническая усталость. На первый взгляд они описывают очень похожие состояния. В чем разница?

- Хроническая усталость связана с развитием невроза на почве длительной эмоционально-интеллектуальной нагрузки в ущерб физической. Она бывает у жителей мегаполисов, представителей профессий с высокой ответственностью — например, у медиков. Астения — часть клинической основы хронической усталости. Апатия — совсем другой термин, который в большей степени относится к эмоциональному фону. Это безрадостность, отсутствие интереса к чему-либо. Апатия встречается у переболевших ковидом с астенией. У таких пациентов иногда нет сил не только что-то делать, но даже чего-то хотеть. То есть после ковида бывает астения с элементами апатии. Например, человеку трудно физически встать и убрать квартиру, он пойдет за пылесосом и уже на этом этапе у него закончатся силы. Если он это понимает, то и не хочет ничего делать. Это логично.

- Что будет, если с постковидной астенией ничего не делать?

- Если не обращаться за помощью к врачу, варианта два. Первый — организм найдет в себе силы и постепенно придет в норму, потому что у него есть функция самовосстановления. Второй — если ресурсов у организма не хватит или изначально он был ослаблен, то может сформироваться хронический астенический синдром.

- Хронический - на всю жизнь?

- По крайней мере, надолго.

- Но вариант, что она пройдет сама по себе, все-таки есть?

- Есть, но для этого человек все равно должен предпринимать определенные усилия. Как бы банально не звучала эта рекомендация, в первую очередь, необходимо соблюдать режимы труда-отдыха и сна-бодрствования. Если страдающий астенией поздно ложится спать, потому что ночами смотрит телевизор, организму будет сложно прийти в норму. Или если он закрыл больничный, вышел на работу и начальство сразу от него требует трудовых подвигов, а дома еще ждут дела по хозяйству, то такая нагрузка продолжит человека истощать. Надо дать организму возможность восстановиться — это очень важно.

- Как дать эту возможность, давайте уточним?

- Во-первых, наладить режим сна. Надо ложиться и вставать в одно и то же время. Общее правило — засыпать и просыпаться в разные сутки, то есть ложиться спать правильнее до полуночи. Продолжительность сна индивидуальна, но в среднем человеку на сон требуется 8-9 часов. При астении их может быть недостаточно — если кому-то надо спать по 10 часов, чтобы бодрее себя чувствовать, то лучше этому следовать. Во-вторых, надо ограничивать рабочую нагрузку. В-третьих, обязательно включить в свой распорядок дня прогулки на свежем воздухе и активности в зависимости от самочувствия. В-четвертых, внимательнее следить за питанием — оно должно быть сбалансированным и полноценным. В-пятых, исключить вредные привычки хотя бы в восстановительном периоде — тот же алкоголь.

- Дневной сон рекомендуется?

- Дневной сон может быть, но если он не нарушает ночной. Если человек хорошо спит и днем и ночью, то - пожалуйста. А если из-за дневного сна он потом не может заснуть ночью, тогда его надо исключать.

- Как долго может длиться «домашнее восстановление»? Как понять, что оно не помогает и надо уже идти к врачу?

- Если прошла неделя-другая, а ваше состояние хоть немного не улучшилось, а тем более если стало хуже - это повод обратиться к врачу. Или если вы вышли на работу и чувствуете, что не справляетесь — тоже не стоит медлить. Лучше пойти к врачу раньше, чем терпеть до последнего и затянуть до того момента, когда справиться с проблемами будет намного сложнее.

- Какой врач лечит астению?

- Чаще всего с такой патологией идут либо к терапевту, либо к неврологу. Может помочь и психотерапевт.

- Какое лечение назначается при астении? Некоторые не хотят идти к врачу, потому что знают, что придется принимать лекарства. А переболевшие ковидом тяжело и так, наверное, «выпили» целую аптечку.

- При астении совсем не обязательно назначаются какие-то тяжелые препараты. Лечение будет зависеть от того, что беспокоит конкретного пациента. Обычно всегда врач сначала назначает анализы крови — клинический, биохимический или исследование на дефицит витаминов. Если, скажем, выявляется анемия, будут назначены препараты железа. Или часто при ковиде анализы показывают снижение белка в крови. Могут быть также назначены препараты, улучшающие обмен веществ, витамины, физиотерапия.

- Антидепрессанты, ноотропные препараты тоже выписывают?

- Если у пациента, кроме астении, есть депрессия, тревожные состояния, то могут назначить и антидепрессанты. Или если он думает, что у него астения, а врач выясняет, что это тревожно-депрессивное расстройство.

К ноотропным препаратам в принципе относятся осторожно. Они усиливают обмен веществ, но чтобы что-то усиливать, должны быть необходимые ресурсы. Иначе усиление обмена может привести к еще большему истощению организма, усилению тревожности у человека, изначально склонного к таким состояниям. Поэтому назначать самому себе ноотропные препараты недопустимо — это может сделать только специалист.

- Как родственникам реагировать на астению близкого? Что делать, чтобы она быстрее прошла — оставить человека в покое, пока он не накопит сил, или стараться растормошить его: поднимать с кровати, заставлять хоть ненадолго выйти-подышать воздухом?

- Конечно, надо активировать человека, но в зависимости от его состояния. Если у него действительно нет сил, а его начнут тормошить, то лучше не станет. Нужна «золотая середина». Для начала желательно обеспечить ему необходимый режим сна, по возможности, сбалансированное питание. Если вы принесете своему близкому вовремя «правильный бутерброд», то вы уже поможете ему набираться сил.

Надежда Крылова

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