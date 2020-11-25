Психотерапевт НМИЦ им. Бехтерева: Пожилые жалуются на астению после ковида, а на самом деле - это апатия

Пожилые редко страдают коронафобией. По словам Натальи Залуцкой, ведущего научного сотрудника отделения гериатрической психиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, она таких пациентов не встречала. В первую волну пандемии пожилые петербуржцы чаще жаловались на тревогу и сердцебиение, во вторую — на усталость, раздражение и апатию.

- Коронафобия сейчас в большей степени фигура речи. Этот термин употребляется широко, а на самом деле процент распространенности подобного рода переживаний до сих пор неизвестен. Сколько людей страдали такими фобическими переживаниями в период пандемии, пока сказать не можем. Мы ведем прием практически весь год (с коротким перерывом) и я не встречала людей, которые пришли бы к нам на прием с прямой жалобой, что они очень боятся «короны». Предполагаю, что они, может быть, до нас просто не дошли, а остались дома или обращались, скорее, к участковым терапевтам, - сказала Наталья Залуцкая сегодня, 2 февраля, журналистам.

По наблюдениям специалиста, в первую волну пандемии пожилые чаще жаловались на страх неизвестности, трудно переносимую тревогу и связанные с ней реакции организма - нарушение сна, частые сердцебиения, скачки давления и потеря аппетита. Сейчас больше приходящих на прием к врачам НМИЦ им. Бехтерева, которые жалуются на усталость и раздражение.

- Сейчас люди говорят, что они уже устали, что тяжело выдерживать жесткие изоляционные рамки, внутреннее напряжение. Они рассказывают, что часто сердятся, раздражаются, им сложно держать себя в руках, - говорит Наталья Залуцкая.

По словам психотерапевта, одна из самых частых жалоб переболевших COVID-19 пожилых горожан — астения (упадок сил), в которой специалисты видят, скорее, апатию.

- Сейчас приходит много пациентов, у которых (после перенесенного ковида) есть, например, астения. Люди говорят, что им не хватает сил. В описании такой астении можно, скорее, опознать апатию, потому что у человека не столько физических сил нет, сколько им трудно собраться и заставить себя что-то делать. Но, если учесть, что для пожилых апатия в целом распространенный феномен, я бы сказала, что это сейчас на первом плане.

Для преодоления апатии Наталья Залуцкая советует пожилым петербуржцам заставлять себя выходить на улицу и в принципе больше двигаться.

- Человек должен обязательно двигаться. Бегать не надо, но ходить человек должен — на свежем воздухе, выбирая какие-то безопасные маршруты. Возможно, делать дома зарядку. (…) Есть у меня одна пациентка, которая сказала: «Мне надо было заболеть «короной», чтобы понять, как прекрасно гулять. Она уже выздоровела, но марш броски продолжает совершать и сейчас. Она обязательно проходит в день по 5 км и теперь без этого не может, - сказала специалист.

© Доктор Питер