Истории о том, как «шел человек, упал и умер», знакомы многим. В ближнем или дальнем окружении любого человека обязательно найдется тот, кто умер от от внезапной остановки сердца. Внезапно, без видимых причин, умирают не только пожилые, но и молодые люди, которым еще не исполнилось и 30 лет.
- В кардиологии существует диагноз «Внезапная сердечная смерть», — рассказывает кардиолог Мария Яковлева. — Под ним понимают ненасильственную смерть, развившуюся моментально или наступившую в течение часа с момента возникновения острой клинической картины.
Мария Яковлева
Кардиология
Врач функциональной диагностики, кардиолог, Консультативно-диагностический центр в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова)t.me/tvoicardiolog
Внезапно остановиться может даже абсолютно здоровое сердце. Когда в результате невероятного стечения обстоятельств — внезапной аритмии, одномоментном спазме — человек погибает, а после, во время вскрытия, уже невозможно понять, что привело его к смерти.
Но, по словам эксперта, у людей, умерших внезапно, в подавляющем большинстве случаев смерть наступает вследствие нарушений ритма сердца (желудочковые тахикардии).
Только в России от внезапной остановки сердца умирает 200-250 тысяч человек в год. 90 процентов из них — это мужчины.
Главный фактор риска — генетика
Внезапная смерть только кажется внезапной. На самом деле организм давно шел к такому трагическому финалу, поясняет кардиолог Мария Яковлева, перечислив факторы риска, которые могут привести к внезапной сердечной смерти.
- Во-первых, если у человека на электрокардиограмме фиксировалась желудочковая тахикардия, у него были эпизоды обмороков, предобморочных состояний, перенесенные острые инфаркты миокарда, ишемическая болезнь сердца с сердечной недостаточностью — все это является угрозой по возникновению остановки сердца, ее основными причинами.
Во-вторых, существуют заболевания (в том числе наследственные), которые часто проявляются желудочковыми тахикардиями и, соответственно, остановкой сердца. К таким заболеваниям относится синдром Бругада, гипертрофическая кардиомиопатия, аритмогенная дисплазия правого желудочка, синдром удлиненного QT.
В-третьих, существуют и второстепенные причины, приводящие к остановке сердца, например, изменения в крови (например, электролитного состава — калия, натрия), неконтролируемая артериальная гипертензия, неправильная физическая активность (у нетренированных людей очень высокая интенсивность тренировок повышает риск остановки сердца), избыточное употребление алкоголя и курение.
Отмечают два пика смертности — в 22 года и 35 лет. Люди умирают во время отдыха или сна, чаще летом. Главная причина — сердечно-сосудистые нарушения, на втором месте — болезни легких.
Удар мячом в грудь может быть смертельным
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Среди юниоров внезапная сердечная смерть может возникнуть из-за многих причин, но наиболее частыми из них являются внезапная желудочковая тахикардия или фибрилляция, возникшая после удара в прекардиальную область. Подобное состояние представляет опасность для спортсменов с тонкими, податливыми стенками грудной клетки, даже в отсутствие сердечно-сосудистых расстройств. Нарушения сердечной функции может возникать при ударе умеренной силы (например, бейсбольным мячом, хоккейной шайбой) или столкновении с другим игроком во время уязвимой фазы реполяризации миокарда.
Опасность для сердца: когда обязательно нужно к врачу
Если у ваших ближайших родственников были смерти в раннем возрасте по неясным причинам.
Если у вас были эпизоды обмороков или предобморочных состояний, головокружение, внезапное падение артериального давления.
- В таких случаях необходимо записаться к кардиологу. Он проведет ряд обследований, — говорит Мария Яковлева. — По показаниям может быть назначена также консультация аритмолога.
Обследования:
ЭКГ с детальной оценкой всех комплексов и интервалов.
УЗИ сердца
Суточное мониторирование ЭКГ
МРТ сердца
Визуализация сосудов сердца (ангиография) — по показаниям
Как уберечься от внезапной сердечной смерти
Способы простые — как и в любой профилактике — но очень эффективные. Обезопасить себя помогут:
Отказ от курения;
Ограничение употребления алкоголя;
Умеренные нагрузки 30 минут в день;
Контроль давления;
Контроль сахара;
Контроль холестерина.
- Современная эффективная профилактика внезапной сердечной смерти основана на комплексном подходе, включающем в себя применение медикаментозных и хирургических методов профилактики, — говорит кардиолог Мария Яковлева. — Объем проводимых профилактических мероприятий будет определяться в зависимости от того, к какой категории риска развития остановки сердца будет отнесен каждый конкретный пациент.
По словам эксперта, использование современных медицинских технологий, заключающихся в имплантации кардиостимуляторов, позволяет эффективно проводить профилактику внезапной сердечной смерти.
Можно ли спасти человека от внезапной смерти?
Шанс спасти человека, находящегося в состоянии клинической смерти, минимальный, ведь счет идет на минуты. Выживаемость людей, перенесших остановку сердца, невысока и достигает уровня в 20% при условии, что пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему могут оказать грамотную реанимационную помощь.
Именно для таких случаев необходимо оборудовать школы, спортивные залы, торговые центры, улицы общедоступными автоматизированными наружными дефибрилляторами(АНД). Исследования показали, что наличие АНД может увеличить выживаемость до более чем 80%.
Дефибрилляция, проведенная в первые 3–5 минут после начала приступа, может восстановить нормальную работу сердца.
При ее отсутствии через 10 минут от наступления внезапной остановки сердца пострадавший не имеет практически никакого шанса выжить.
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