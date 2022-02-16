Истории о том, как «шел человек, упал и умер», знакомы многим. В ближнем или дальнем окружении любого человека обязательно найдется тот, кто умер от от внезапной остановки сердца. Внезапно, без видимых причин, умирают не только пожилые, но и молодые люди, которым еще не исполнилось и 30 лет.

- В кардиологии существует диагноз «Внезапная сердечная смерть», — рассказывает кардиолог Мария Яковлева. — Под ним понимают ненасильственную смерть, развившуюся моментально или наступившую в течение часа с момента возникновения острой клинической картины.