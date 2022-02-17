Врачи уже много лет пытаются найти способ, который позволил бы превращать кровь одной группы в другую. В поисках решения проблемы специалисты решили опробовать методику, которая в теории должна была позволить удалить антигены с поверхности клеток — и превратить любую группу крови в IV универсальную.

Попытались сделать это на практике ученые из команды профессора Университета Торонто Марсело Сайпеля совместно с коллегами из других учебных заведений и больниц Канады.

- Наличие универсальных органов позволило бы нам устранить гемато-совместимый барьер и расставлять приоритеты у пациентов в зависимости от того, насколько неотложна медицинская помощь, спасая больше жизней и тратя меньше органов, — отмечает доктор Сайпель.

Для этого специалисты взяли два человеческих фермента — N-ацетил-альфа-D-галактозами-деацетилазу и D-галактозамин-галактозаминидазу. Эти вещества могут убрать с клеток агглютинины любых групп крови.

Опробовать способ решили на легких, которые получили от доноров с I группой крови. Органы поместили в специальную систему EVLP, которая должна была создать искусственную прокачку крови и сохранить легкие для пациентов.