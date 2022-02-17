Возможности современной медицины позволяют пересадить человеку и сердце, и почки, и легкие. Но есть проблема: донорских органов не хватает на всех желающих. Кроме того, даже если нашелся вариант для операции, он может не подойти из-за группы крови пациента.
Однако канадские ученые нашли решение проблемы и разработали метод, который позволяет обнулить антигены группы крови и адаптировать донорский орган для любого человека. Возможности новой технологии исследователи продемонстрировали на легких.
Группы крови определяются набором антигенов, присутствующих на поверхности эритроцитов и других клеток организма. Есть несколько систем групп крови — по последним данным их насчитывается 43, но самой известной и распространенной считается система АВ0, которая базируется на наличии α- и β-агглютининов.
Первая группа (0): отсутствуют антигены А и В, это универсальные доноры.
Вторая группа (А): есть антигены А, но отсутствуют антигены В;
Третья группа (В): есть антигены В, но отсутствуют антигены А;
Четвертая группа (АВ): есть антигены А и В, таким людям можно переливать кровь любой группы, это универсальные реципиенты.
Врачи уже много лет пытаются найти способ, который позволил бы превращать кровь одной группы в другую. В поисках решения проблемы специалисты решили опробовать методику, которая в теории должна была позволить удалить антигены с поверхности клеток — и превратить любую группу крови в IV универсальную.
Попытались сделать это на практике ученые из команды профессора Университета Торонто Марсело Сайпеля совместно с коллегами из других учебных заведений и больниц Канады.
- Наличие универсальных органов позволило бы нам устранить гемато-совместимый барьер и расставлять приоритеты у пациентов в зависимости от того, насколько неотложна медицинская помощь, спасая больше жизней и тратя меньше органов, —
Для этого специалисты взяли два человеческих фермента — N-ацетил-альфа-D-галактозами-деацетилазу и D-галактозамин-галактозаминидазу. Эти вещества могут убрать с клеток агглютинины любых групп крови.
Опробовать способ решили на легких, которые получили от доноров с I группой крови. Органы поместили в специальную систему EVLP, которая должна была создать искусственную прокачку крови и сохранить легкие для пациентов.
Для эксперимента ученые взяли два легких: к одному пустили жидкость с добавлением веществ, которые должны были изменить группу крови, а второе, контрольное, получало обычное снабжение. После этого врачи искусственно создали условия, имитирующее помещение органов в организм человека с неподходящей группой крови.
В итоге второе легкое не прижилось. А вот с первым все было хорошо — его практически не поврдили антитела, так как с поверхности клеток пропало более 97% антигенов.
Авторы работы настроены оптимистично и планируют в скором времени начать клинические испытания новой технологии. Ученые надеются, что эксперимент поможет проложить дорогу к созданию донорских органов с универсальной группой крови.
Кстати
В последние годы трансплантация органов шагнула далеко вперед. Так, американские хирурги смогли пересадить мужчине сердце генномодифицированной свиньи. Прогнозы медиков оптимистичны: судя по анализам, сердце успешно приживается, операция не спровоцировала никаких опасных осложнений. Подробнее о том, как прошло хирургическое вмешательство, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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