«У ребенка был ложный сустав грудины с полной нестабильностью, а это опасно для жизни. При данной патологии возникают большие проблемы с дыханием, нарушается кардиодинамика, органы грудной клетки попросту не защищены. Нам нужно было выполнить реконструкцию передней грудной клетки, чтобы восстановить ее целостность», — цитирует пресс-центр клиники Дмитрия Рыжикова. Он и оперировал малышку.

До операции девочка страдала от патологической подвижности грудины — при движении, дыхании, в положении лежа на боку было видно, как грудная клетка постоянно смещается в сторону. От этого могли сильно пострадать внутренние органы.