В НМИЦ им. Турнера врачи прооперировали двухлетнюю девочку с редкой патологией — тотальной нестабильностью грудинно-реберного комплекса в результате ложного сустава грудины.
Такая патология у ребенка появилась после операции: у малышки был врожденный порок сердца. Как поясняют медики, для двухлетних детей ложные суставы грудины, особенно приобретенные, — это огромная редкость. Обычно скелет срастается хорошо. Удивление у врачей вызвал не столько сам диагноз, сколько гиперподвижность грудной клетки.
Дмитрий Рыжиков
Травматология
Руководитель отделения №1 костной патологии в НМИЦ Турнера, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, травматолог-ортопед
«У ребенка был ложный сустав грудины с полной нестабильностью, а это опасно для жизни. При данной патологии возникают большие проблемы с дыханием, нарушается кардиодинамика, органы грудной клетки попросту не защищены. Нам нужно было выполнить реконструкцию передней грудной клетки, чтобы восстановить ее целостность», — цитирует пресс-центр клиники Дмитрия Рыжикова. Он и оперировал малышку.
До операции девочка страдала от патологической подвижности грудины — при движении, дыхании, в положении лежа на боку было видно, как грудная клетка постоянно смещается в сторону. От этого могли сильно пострадать внутренние органы.
Во время операции хирурги решили использовать метод аутокостной пластики с использованием инновационных технологий. Девочка стала донором сама для себя — медики взяли у нее костные аутотрансплантаты.
Справка
Костный аутотрансплантат — это трансплантат кости из одной части тела человека в другое место на теле того же человека. Костные аутотрансплантаты обычно забирают из подвздошной кости, а также из дистальной части бедренной или проксимального отдела большеберцовой кости.
Помимо этого, врачи использовали биодеградируемые конструкции (винты), которые постепенно самостоятельно растворятся в организме ребенка после того, как произойдет сращение грудино-реберного комплекса.
«Данная технология имеет существенные преимущества. Во-первых, это появление первичной стабильности — после операции не потребуется использование поддерживающих ортезов, брейсов или корсетов. Во-вторых, в теле девочки после операции не будет металлических имплантатов. То есть ей не нужно будет выполнять повторное хирургическое вмешательство, удалять металлоконструкции. Грудная клетка точно будет расти и развиваться как надо», — заключил Дмитрий Рыжиков.
Редкие операция в Петербруге проводят различные медучреждения. Несколько месяцев назад врачи Военно-медицинской академии им. Кирова спасли девочку — они провели ей экстренную операцию по трансплантации печени. 16-летняя Софья поступила из другой больницы в критическом состоянии, ее пришлось подключать к аппарату искусственной почки и ИВЛ. Чтобы спасти жизнь, медикам пришлось действовать крайне оперативно.
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