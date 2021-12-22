Врачи петербургской Детской городской больницы №1 провели уникальную для нашей страны операцию коррекции общего артериального ствола — это достаточное серьезное хирургическое вмешательство, когда больных необходимо переводить временно на систему искусственного кровообращения. Благодаря этой операции двое маленьких пациентов получили биологические протезы для аорты и легочной артерии.

На медицинском языке патология, которую корректировали у одного из малышей — Глеба, звучит угрожающе — «общий артериальный ствол в сочетании с тотальным аномальным дренажем и недостаточностью трункального клапана». Врачи признают, это очень редкое явление и весьма опасное сочетание. У людей с подобным типом порока сердца вместо двух сосудов от сердечной мышцы отходит всего один , легочные вены не впадают в левое предсердие. Как итог — сердце перегружено.