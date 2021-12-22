Врачи петербургской Детской городской больницы №1 провели уникальную для нашей страны операцию коррекции общего артериального ствола — это достаточное серьезное хирургическое вмешательство, когда больных необходимо переводить временно на систему искусственного кровообращения. Благодаря этой операции двое маленьких пациентов получили биологические протезы для аорты и легочной артерии.
На медицинском языке патология, которую корректировали у одного из малышей — Глеба, звучит угрожающе — «общий артериальный ствол в сочетании с тотальным аномальным дренажем и недостаточностью трункального клапана». Врачи признают, это очень редкое явление и весьма опасное сочетание. У людей с подобным типом порока сердца вместо двух сосудов от сердечной мышцы отходит всего один, легочные вены не впадают в левое предсердие. Как итог — сердце перегружено.
Глеб родился раньше срока в одном из московских роддомов, куда его семья специально приехала с другого конца страны — Владивостока. Во время первого этапа врачи из Национального медицинского центра сердечно-сосудистой хирургии им. академика А.Н. Бакулева провели коррекцию тотального аномального дренажа и суживания легочных артерий.
После этого Глеб восстанавливался в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова под присмотром врачей.
За свою недолгую жизнь 11-месячный кроха уже прошел через операции на сердце и 12-перстной кишке. Кроме того, ребенок переболел ковидной пневмонией.
Однако здоровье мальчика становилось все хуже из-за нарастания недостаточности на единственном клапане, отводящем кровь от сердца.
Медики в Детской городской больнице №1 решились на срочную радикальную операцию: в клинике накоплен большой опыт помощи новорожденным со сложными патологиями сердца. Для операции Глебу сделали специальные биологические протезы.
По словам кандидата медицинских наук, кардиохирурга Владимира Болсуновского, в Первой детской еще с 1992 года используют протезы с сердечными клапанами для самых маленьких пациентов. Изготавливают их из донорской ткани, они надежные и долговечные.
У второго ребенка была похожая операция. После подготовительных процедур маленьких пациентов прооперировали. В их лечении поучаствовали врачи всех отделений кардиохирургического профиля Детской городской больницы №1.
- Непосредственно операцию проводила команда медиков под руководством заведующего отделением кардиохирургии, доктора медицинских наук, профессора Рубена Мовсесяна, — сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.
Во время операции детям хирургическим путем разделили желудочки сердца и сделали пути оттока крови из них с использованием протезов.
Наталья Федорова
Медицина
Педиатр, врач узи, детский кардиолог, со стажем 27 лет, высшая категория
Как говорит кардиолог Первой детской Наталья Федорова, пациентам нужно будет всю жизнь наблюдаться у врачей.
- Но самое главное — теперь мы уверены, что они будут жить, — отметила медик.
Уникальность операции заключается в том, что впервые для позиции аорты и легочной артерии использовались биологические протезы, которые сделали с учетом особенностей больных.
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