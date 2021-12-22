кардиохирурги
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Врачи петербургской Детской городской больницы №1 провели уникальную для нашей страны операцию коррекции общего артериального ствола — это достаточное серьезное хирургическое вмешательство, когда больных необходимо переводить временно на систему искусственного кровообращения. Благодаря этой операции двое маленьких пациентов получили биологические протезы для аорты и легочной артерии.

На медицинском языке патология, которую корректировали у одного из малышей — Глеба, звучит угрожающе — «общий артериальный ствол в сочетании с тотальным аномальным дренажем и недостаточностью трункального клапана». Врачи признают, это очень редкое явление и весьма опасное сочетание. У людей с подобным типом порока сердца вместо двух сосудов от сердечной мышцы отходит всего один, легочные вены не впадают в левое предсердие. Как итог — сердце перегружено.

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Глеб родился раньше срока в одном из московских роддомов, куда его семья специально приехала с другого конца страны — Владивостока. Во время первого этапа врачи из Национального медицинского центра сердечно-сосудистой хирургии им. академика А.Н. Бакулева провели коррекцию тотального аномального дренажа и суживания легочных артерий.

После этого Глеб восстанавливался в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова под присмотром врачей.

За свою недолгую жизнь 11-месячный кроха уже прошел через операции на сердце и 12-перстной кишке. Кроме того, ребенок переболел ковидной пневмонией.

Однако здоровье мальчика становилось все хуже из-за нарастания недостаточности на единственном клапане, отводящем кровь от сердца.

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Медики в Детской городской больнице №1 решились на срочную радикальную операцию: в клинике накоплен большой опыт помощи новорожденным со сложными патологиями сердца. Для операции Глебу сделали специальные биологические протезы.

По словам кандидата медицинских наук, кардиохирурга Владимира Болсуновского, в Первой детской еще с 1992 года используют протезы с сердечными клапанами для самых маленьких пациентов. Изготавливают их из донорской ткани, они надежные и долговечные.

У второго ребенка была похожая операция. После подготовительных процедур маленьких пациентов прооперировали. В их лечении поучаствовали врачи всех отделений кардиохирургического профиля Детской городской больницы №1.

- Непосредственно операцию проводила команда медиков под руководством заведующего отделением кардиохирургии, доктора медицинских наук, профессора Рубена Мовсесяна, — сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Во время операции детям хирургическим путем разделили желудочки сердца и сделали пути оттока крови из них с использованием протезов.

Наталья Федорова

Наталья Федорова

Медицина

Педиатр, врач узи, детский кардиолог, со стажем 27 лет, высшая категория

Как говорит кардиолог Первой детской Наталья Федорова, пациентам нужно будет всю жизнь наблюдаться у врачей.

- Но самое главное — теперь мы уверены, что они будут жить, — отметила медик.

Уникальность операции заключается в том, что впервые для позиции аорты и легочной артерии использовались биологические протезы, которые сделали с учетом особенностей больных.

Дарья Балясникова