Пострадавший ждал приезда «скорой помощи» около 15 минут.

«Эти минуты показались мне вечностью. Кровотечение было очень сильным, врачи потом сказали, что сын потерял более 2 литров крови», — рассказывает мама парня.

Вадима доставили в детскую городскую больницу №2 им. Святой Марии Магдалины. Врачи обнаружили у пациента признаки нарушения артериального кровотока в предплечье и кисти. Стало очевидно, что требуется ангиохирургическая операция, которую могут провести специалисты из Педиатрического университета.