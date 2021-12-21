Команда врачей из Педиатрического университета спасла руку 17-летнему Вадиму — парень получил тяжелую травму в, казалось бы, совершенно безопасной домашней обстановке. Все произошло мгновенно: юноша хотел придержать закрывающуюся дверь и случайно разбил стеклянную вставку.
«Я ничего не почувствовал, только увидел, как пошла кровь. Позвал на помощь и сразу взял себя за руку выше пореза, пока мама искала жгут. Потом она позвонил в скорую, спросила, что и как нужно делать», — говорит Вадим.
Пострадавший ждал приезда «скорой помощи» около 15 минут.
«Эти минуты показались мне вечностью. Кровотечение было очень сильным, врачи потом сказали, что сын потерял более 2 литров крови», — рассказывает мама парня.
Вадима доставили в детскую городскую больницу №2 им. Святой Марии Магдалины. Врачи обнаружили у пациента признаки нарушения артериального кровотока в предплечье и кисти. Стало очевидно, что требуется ангиохирургическая операция, которую могут провести специалисты из Педиатрического университета.
Из-за полученных травм был велик риск, что руку спасти не получится: лоскутная резаная рана на локтевом сгибе, сложные повреждения магистральных сосудов плеча.
Врачи Педиатрического университета оперировали Вадима 10 часов. Две бригады заново соединяли поврежденные нервы и сосуды. Мальчику потребовалась аутовенозная пластика: значительный дефект плечевой артерии хирурги заместили фрагментом подкожной вены пациента. Таким образом удалось восстановить кровоснабжение плеча и кисти руки.
«Такие операции — наша обычная практика. Они достаточно трудоемкие, кропотливые, в работе используется микроскоп. Конечность удалось сохранить, а это уже хороший результат. Пациенту предстоит длительная реабилитация, в связи с тем, что имеются повреждения срединного нерва, который обеспечивает функционирование мышц предплечья и чувствительность кисти», — говорит заведующий микрохирургическим отделением СПбГПМУ Юрий Махин.
Сейчас Вадим уже может шевелить пальцами и говорит, что их подвижность постепенно возвращается. Он надеется, что скоро снова сможет играть на гитаре.
«У нас есть не больше 8 часов, чтобы спасти конечность. Врачи скорой помощи должны всегда помнить, что при таких травмах необходимо сделать две вещи: во-первых, наложить жгут, а во-вторых, как можно скорее довезти пациента специалистов», — добавил профессор кафедры детской хирургии Димитрий Купатадзе.
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