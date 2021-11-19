Врачи Военно-медицинской академии им. Кирова спасли 16-летнюю девочку — они провели ей экстренную операцию по трансплантации печени. Такое вмешательство можно назвать уникальным, ведь подобную операцию в Санкт-Петербурге делали впервые.
Как рассказал отец девочки, болезнь развивалась у дочки незаметно. Мама забила тревогу, когда заметила, что у Софьи пожелтели белки глаз. Она настояла на сдаче анализов — по их результатам девочку и забрали в больницу. Помочь девочке не получилось — ей становилось хуже. В течение двух суток к осложнениям присоединилась сосудистая недостаточность. Софью подключили к ИВЛ.
Как сообщили в комитете по здравоохранению, к врачам ВМА Софью привезли, когда она была уже в уже в критическом состоянии. До этого девочка находилась в другом медучреждении. Ее перевели из реанимации, когда состояние юной пациентки резко ухудшались.
У Софьи прогрессировали тяжелые нарушения функции печени, развилась острая почечная недостаточность, также были нарушения системы гемостаза. Врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной почки.
Справка:
Система гемостаза — это биологическая система в организме, функция которой заключается в сохранении жидкого состояния крови, остановке кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворении тромбов, выполнивших свою функцию.
Девочку могла спасти только пересадка печени. Но где взять донора?
«Родители не смогли стать донорами, потому что не было времени на анализы. Но ребенку повезло, что орган был в базе доноров нашего региона», — рассказал начальник кафедры и клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии им. Кирова, полковник медицинской службы Илья Дзидзава.
Сразу после того, как удалось найти донора, врачи забрали подростка на операцию. Трансплантация печени длилась 6 часов и завершилась успешно.
Сейчас Софья чувствует себя хорошо и уже готовиться к выписке. Девочка быстро восстановилась, уже может сама вставать с кровати, ходить, правда, пока что говорит только шепотом. Она уже строит планы на будущее: после школы мечтает поступить на факультет журналистики, написать свою книгу и заняться издательским делом.
Ранее «Доктор Питер» писал про 10-летнего мальчика, которого спасли в Педиатрическом университете. У ребенка был тяжелый COVID-19 — поражение легких превысило 86%. Болезнь начиналась с небольшой температуры и кашля.
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