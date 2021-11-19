Врачи Военно-медицинской академии им. Кирова спасли 16-летнюю девочку — они провели ей экстренную операцию по трансплантации печени. Такое вмешательство можно назвать уникальным, ведь подобную операцию в Санкт-Петербурге делали впервые.

Как рассказал отец девочки, болезнь развивалась у дочки незаметно. Мама забила тревогу, когда заметила, что у Софьи пожелтели белки глаз. Она настояла на сдаче анализов — по их результатам девочку и забрали в больницу. Помочь девочке не получилось — ей становилось хуже. В течение двух суток к осложнениям присоединилась сосудистая недостаточность. Софью подключили к ИВЛ.