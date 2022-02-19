- Признаки интеллекта многочисленны и разнообразны, — уверен Джереми Дин. — Отчасти это связано с тем, что интеллект имеет так много разных аспектов , некоторые из которых могут вас удивить.

1. Правильно рассчитывают время

Эта функция будто бы встроена в мозг более умных людей. Ее удалось доказать даже с помощью диагностики. Сканирование мозга показало, что у людей с высоким интеллектом больше белого вещества — нервных волокон, покрытых особой миелиновой оболочкой, в тех частях мозга, которые отвечают за планирование, решение проблем и управлением временем. А еще такие люди умеют лучше запоминать и четче выстукивать ритм.

2. Умеют мечтать