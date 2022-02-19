Ни оценки в школе, ни успешное поступление в вуз или результаты теста на IQ не будут гарантировать, что перед вами настоящий интеллектуал. Доктор философии, доктор психологии Университетского колледжа Лондона Джереми Дин собрал неочевидные особенности, которые есть у людей с высоким интеллектом.
Джереми Дин
Психология
Доктор философии, доктор психологии Университетского колледжа Лондона.
- Признаки интеллекта многочисленны и разнообразны, — уверен Джереми Дин. — Отчасти это связано с тем, что интеллект имеет так много разных аспектов, некоторые из которых могут вас удивить.
1. Правильно рассчитывают время
Эта функция будто бы встроена в мозг более умных людей. Ее удалось доказать даже с помощью диагностики. Сканирование мозга показало, что у людей с высоким интеллектом больше белого вещества — нервных волокон, покрытых особой миелиновой оболочкой, в тех частях мозга, которые отвечают за планирование, решение проблем и управлением временем. А еще такие люди умеют лучше запоминать и четче выстукивать ритм.
2. Умеют мечтать
Это доказало исследование, в котором участвовали более 100 человек. Им предлагалось смотреть в одну точку в течение пяти минут. Ученые хотели проверить, как работает мозг, когда люди не делают ничего особенного. У кого в это время мозг оказался наиболее занят, те имели более высокие интеллектуальные способности и больше мечтали.
3. Ценят черный юмор
Оказалось, что черный юмор могут оценить лучше те, кто умеет разбирать шутки.
- Для оценки такого юмора мозгу надо немного потрудиться, — уверен Джереми Дин. — Те, кто предпочитал комедии с закрученным сюжетом и неочевидными шутками, набирали более высокие баллы в тестах.
4. Отказываются от второстепенной информации
Умеют «очищать зерно от плевел», убирают все наносное. Например, интеллектуалам проще определить, в каком направлении объекты движутся быстрее, отказываясь от несущественных деталей.
- Более высокий IQ делает мозг быстрее на фундаментальном уровне, люди блокируют второстепенную информацию, чтобы вынести свое суждение, — объяснил психолог порталу
5. Склонны к тревожности
Вероятно, тревога эволюционировала вместе с интеллектом, ведь в древние времена тревожность давала преимущество в выживании. Избежать встречи со зверем, уйти от преследования могли люди с более высоким интеллектом, и, к сожалению, высоким уровнем тревожности, который передали по наследству свои потомкам.
6. Обладают большими зрачками
Как показали исследования, разница видна даже невооруженным взглядом. Размер зрачка отражает больший объем рабочей памяти. Они реагируют на активность мозга, чем быстрее работает мозг, тем больше расширяется зрачок.
7. Либеральны и реже религиозны
Возможно, у этого явления тоже есть древние корни. Интеллектуалы выступали двигателем прогресса, они первые отказывались от суеверий и искали новые пути устройства общества.
- Это может объяснить, почему более умные люди с большей вероятностью будут атеистами и либералами в политике, — говорит Дин. — Молодые люди, которые считали себя «очень консервативными» обладали средним уровнем IQ — 95 баллов, те, кто причислил себя к «очень либеральными» по тесту набрали 106 баллов.
8. Выше среднего роста
Оказалось, что в этом случае поработали гены, связанные с ростом, так как они связаны и с интеллектуальными способностями.
- Выводы исследователи сделали на основе изучения ДНК 6 815 человек, — подчеркнул Дин. — Конечно, есть люди невысокие и умные, или высокие и туповатые. Но небольшая связь между ростом и интеллектом имеется.
9. Предпочитают одиночество
Исследования показали, что чем больше умные люди общаются со своими друзьями, тем меньше они довольны жизнью. Во-первых, это говорит о том, что общение не всегда делает нас счастливее. Во-вторых, что интеллектуалам не требуются лишние контакты.
10. Поздно ложатся спать
И поздно встают. Еще одно исследование провели на почти 21 тысячи американских подростков. Выше интеллект и сообразительность оказалась у тех, кто поздно отправлялся спать и утром вставал буквально «на флажке» перед занятиями. Если в будни цифры различались не так существенно, то в выходные разница была очень заметна.
11. Доверяют другим
Вероятно потому, что лучше разбираются в людях и характерах, окружают себя теми, кому реально можно доверять.
- Также ученые обнаружили, что более доверчивые люди оказались более счастливыми, у них было лучше здоровье, — говорит психолог.
12. Успешнее переживают финансовые трудности
Не рассчитывают на сиюминутный успех и готовы ждать дольше финансового благополучия. При этом ждать достойно: не ввязываться в авантюры и не рисковать.
13. Чаще ленятся
Потому что у ленивых людей есть больше времени подумать, а не разменивать свои силы на переделку всего и вся. Кстати, чрезмерная активность, это, скорее, способ убежать от своих мыслей, а не крайняя необходимость. Умные люди, которые больше думают, принимают более качественные решения в своей жизни.
14. Умеют выходит из состояния неопределенности
Исследователям удалось доказать, что умным людям легче принимать более обоснованные решения, так как они легче переносят состояния неопределенности и замешательства.
- Многие жизненные проблемы не имеют однозначного решения, умным проще собраться с мыслями и предпринять верные действия, — предположил Джереми Дин.
15. Хороши собой
Привлекательные люди, как оказалось, на 14 процентов умнее, чем менее симпатичные. Исследование провели на 17 419 британских детях. Симпатичные мальчики в среднем получали на 13,6 балла больше на тесте IQ, красивые девочки — на 11,4 балла.
16. Любознательны, ищут новых впечатлений
Тут все довольно прозрачно, чем любопытнее человек, чем больше ему требуется подробностей и особенностей, тем выше уровень накопленных знаний. Это путь к успешности.
- Интеллект наряду с любознательностью предопределяет успех во многих областях, — полагает Дин.
17. Не склонны к агрессии, послушны
У хулиганов, которые тревожат и беспокоят других, в среднем IQ ниже на 10 баллов, чем у общительных положительных сверстников. Более высокий интеллект, по предположению ученых, связан с лучшим поведением и склонностью к доброжелательному общению.
18. Контролируют себя
Если интеллектуал столкнется с искушением, он с большей вероятностью сможет себя сдержать, остаться хладнокровным.
19. Склонны к сотрудничеству
Умные люди чаще готовы к командной работе и поддержке решений всех членов команды. Благодаря этому они лучше видят общую картину и учатся на собственном опыте.
20. Получают удовольствие от споров и головоломок
Но это спор не ради спора или возможности доказать свою позицию всеми способами. Это, скорее, научный диспут с равным визави. Также интеллектуалы любят разгадывать головоломки, находить эксцентричные или необычные хобби.
Комментарии3