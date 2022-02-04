Профессия нейрохируга всегда была окутана тайной: вот врач заходит в операционную, берет в руки инструменты и через несколько минут получает прямой доступ к самому загадочному органу человека — головному мозгу. Одно неверное движение (буквально миллиметр вправо или влево) — и человек может остаться инвалидом навсегда. И в то же время ювелирные операции нейрохирургов спасают десятки жизней каждый день.
Как на самом деле выглядит человеческий мозг? Зависят ли интеллектуальные способности от количества извилин? Правда ли, что врачам удавалось «оживить» мозг? «Доктор Питер» спросил у практикующего нейрохируга.
Сергей Лавринов
Медицина
Врач-нейрохирург, невролог
Как растет наш мозг
«Если говорить про размер мозга человека, то диапазон большой. Самый маленький будет весить 900 граммов — килограмм. Самый большой — больше 2 кг, — рассказывает врач. — Головной мозг у плода начинает расти еще в утробе матери, в 1 триместре беременности. Сначала формируется нервная трубка, из ее верхнего конца формируются пузыри, из нижнего — спиной мозг, хорда. К 3 месяцам наша нервная система уже считается одной из самых сформированных».
Самый активный рост мозга — до года. Потом этот процесс начинает потихоньку замедляться — в этом возрасте у ребенка зарастают роднички. Физические параметры больше не меняются.
Формирование функциональных систем мозга — это уже другая история. Некоторые считают, что к 12 годам мозг ребенка уже сформирован — можно сказать, что перед нами человек со «взрослым мозгом». Однако в медицине есть и другая точка зрения. Другие специалисты уверены, что этот процесс завершается к трем годам.
«Но я все-таки склоняюсь к тому, что рост мозга прекращается в 12 лет. Дело в том, что мы не можем знать этого наверняка. Невозможно же взять и взвесить головной мозг у детей разных возрастов. Поэтому оценить визуально не получается — на снимке все структуры будут одинаковы», — поясняет нейрохирург.
Запечатан в черепе, как в консервной банке
В Сети можно встретить множество мифов, касающихся физиологических характеристик мозга. Кто-то пишет, что он бывает самых разнообразных цветов (например, ярко-розовый), кто-то говорит, что мозг пахнет грибами… На самом деле все совсем не так.
«Мозг может быть от бледно-желтого до кремового цвета. Его оттенок зависит от возраста: чем человек старше, тем его мозг темнее. Это естественные изменения. У нас же седеют волосы, кожа становится морщинистой… Такая же ситуация и с головным мозгом. Можно сказать, что это следы его многолетней работы», — комментирует врач.
Ни цвет, ни размер мозга никак не влияют на интеллектуальные способности человека. Это миф. Точно такой же, как и то, что мозг мужчины и женщины как-то различается между собой. Все характеристики — это индивидуальные особенности организма, к полу человека они никакого отношения не имеют.
Что касается запаха — мозг ничем и никогда не пахнет.
«Я никогда не ощущал запаха от мозга. Вообще у человека может появиться специфический аромат из-за каких-то патологий. Например, при брюшном тифе от больного может пахнуть печеным хлебом. Что касается мозга, то он находится в закрытом пространстве — как консервы в банке — орган загерметизирован, в черепной коробке нет никаких запахов», — говорит врач.
Мозг упругий. Надавишь на него — образуется ямка, которая быстро исчезнет. У молодых он как плотный шарик, у пожилых — рыхлее, мягче.
Мозг не может болеть
Головной мозг нельзя извлечь из черепной коробки, как, например, сердце из груди или желудок из брюшной полости. Если его вытаскивать, то порвутся все артерии, нервы, спинной мозг и человек сразу умрет.
В самом мозге нет болевых рецепторов — они находятся в твердой мозговой оболочке, нервные сплетения идут также вдоль сосудов органа, а из головного мозга выходят черепного-мозговые нервы. Одна из причин головной боли — раздражение болевых рецепторов твердой мозговой оболочки. Поскольку мозг не может «чувствовать», то врачи иногда будят пациента во время нейрохирургической операции — чтобы убедиться, что все идет по плану. Человек реагирует на свет, звуки, может говорить и шевелиться.
«Здесь нужно упомянуть про физиологическую дозволенность. В мозге есть немые зоны — ученые пока точно не знают, какие именно функции они выполняют. Есть множество предположений. Так, хирург может хотеть удалить опухоль тотально, чтобы не было рецидива, но это может и навредить. Поэтому человека и будят, чтобы выяснить, где проходит эта самая граница. Пусть лучше что-то останется, пациент проживет 3 года, но будет говорить, ходить, понимать, нежели он проживет чуть больше, но уже не в здравом уме», — поясняет нейрохирург.
Извилины даются раз и навсегда
У большинства людей примерно одинаковое количество извилин. Есть конкретно извилины — это участки мозга, а есть борозды — это как разделяющие каналы. Человек уже рождается с определенным количеством извилин. С ним он и живет всю свою жизнь.
В среднем у нас около 40-50 извилин. Дело в том, что анатомы выделяют очень маленькие участки, которые разделены бороздами, поэтому количество может лавировать.
У человека действительно может появиться больше извилин, такие случаи описаны в медицинской литературе.
«И виноваты в этом гены. В них постоянно идут мутации, которые начинаются сразу после оплодотворения. Мутировавший ген может прийти как от отца, так и от матери. Через какое-то время он активизируется, и в организме что-то меняется. Например, появляется дополнительная извилина».
Извилины тоже никак не определяют наши умственные способности. Интеллектуальный потенциал есть у всех здоровых людей, он действительно передается ребенку от матери — это уже доказали многие ученые. Но развитие интеллекта целиком и полностью зависит от человека и от среды, в которой он растет.
Случай из практики
Есть люди, которые живут только с одним полушарием мозга. Это редкие случаи, но все же они имеют место быть. Эту врожденную патологию можно увидеть на МРТ или КТ.
Однако сам человек может не подозревать, что у него только одно полушарие. Он ничем не отличается от других здоровых людей. Мозг не знает, что он «неполноценный», поэтому одно полушарие берет на себя функцию обоих.
«Был случай много лет назад. К нам в больницу привезли цыганенка, которого лошадь ударила копытом в голову. Исследования показали больше смещение. Его взяли на диагностическую операцию. И когда врач вскрыл черепную коробку, то увидел, что у мальчика только одно полушарие. Мы все очень удивились, видели такое впервые. В итоге оказалось, что гематомы никакой нет, его аккуратно зашили и отпустили домой», — рассказывает нейрохирург.
Болезни, которые меняют мозг
Изменить внешний вид мозга могут заболевания в далеко зашедшей стадии. Например, это может быть крупная опухоль, которая проросла в мозг и если были кровоизлияния, где погибла нервная ткань, там образуются рубцы белого цвета.
Бывает, что следы остаются после тяжелых травм. Есть еще один вариант: если у человека развиваются нейродегенаритвные заболевания, то в мозге могут образоваться бляшки, которые скапливаются либо в одной области, либо разбросаны по всему органу. Они тоже будут отличаться по цвету.
Кстати
Когда мозг защищает человека от стресса, то он как бы ударяет по тормозам. Люди в шоке могут замирать, долго смотреть в одну точку. Они ничего не слышат, не двигаются. У кого-то случается истерика — мозг нажал на газ — это уже обратная реакция, которая тоже является защитной.
Мозг после смерти
После остановки сердца мозг перестает получать кислород, его смерть наступает очень быстро. Спасти человека может интенсивная реанимация. На Западе человека могут реанимировать по 15-20 минут, у нас же на это тратят меньше времени.
Однако тут есть нюанс: после такой «остановки» человек может вернуться к жизни с необратимыми изменениями, произошедшими в мозге.
«Бывало, что заведешь сердце через 15 минут, и все хорошо, без последствий. Но есть случаи, когда пациент терял память, речь. У каждого человека свой запас времени, в течение которого его мозг может быть без кислорода. И как он будет функционировать потом — это всегда трудно прогнозировать», — заключил врач.
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