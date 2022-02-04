Как растет наш мозг

«Если говорить про размер мозга человека, то диапазон большой. Самый маленький будет весить 900 граммов — килограмм. Самый большой — больше 2 кг, — рассказывает врач. — Головной мозг у плода начинает расти еще в утробе матери, в 1 триместре беременности. Сначала формируется нервная трубка, из ее верхнего конца формируются пузыри, из нижнего — спиной мозг, хорда. К 3 месяцам наша нервная система уже считается одной из самых сформированных».

Самый активный рост мозга — до года. Потом этот процесс начинает потихоньку замедляться — в этом возрасте у ребенка зарастают роднички. Физические параметры больше не меняются.

Формирование функциональных систем мозга — это уже другая история. Некоторые считают, что к 12 годам мозг ребенка уже сформирован — можно сказать, что перед нами человек со «взрослым мозгом». Однако в медицине есть и другая точка зрения. Другие специалисты уверены, что этот процесс завершается к трем годам.

«Но я все-таки склоняюсь к тому, что рост мозга прекращается в 12 лет. Дело в том, что мы не можем знать этого наверняка. Невозможно же взять и взвесить головной мозг у детей разных возрастов. Поэтому оценить визуально не получается — на снимке все структуры будут одинаковы», — поясняет нейрохирург.