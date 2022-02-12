Наблюдая за развитием малыша, родители обращают внимание на его активность, игровой интерес, эмоциональные реакции — радость, восторг, недовольство и иногда явный протест. Если малыш радостный и счастливый, активно включается во взаимодействие с другими детьми и новыми людьми, спокойно воспринимает новые места, играет в игры по возрасту без особой застреваемости и увлеченности чем-либо одним, эмоционально позитивен, быстро засыпает при укладывании — это отлично.

Если что-то из названного идет не так, как правило, родители видят эти проявления и иногда ждут, пока что-то изменится. Но подождать можно пару месяцев — не более, мучаясь сомнениями — все ли хорошо у нашего малыша? Для собственного спокойствия и своевременного реагирования, стоит показаться специалисту, разбирающемуся в основных этапах детского развития — детскому неврологу. Какие проблемы ищем, «Доктору Питеру» рассказала ведущий невролог, врач высшей категории Euromed Kids Татьяна Белова.