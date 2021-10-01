Что делать, если у ребенка нашли вшей

Вши обычно не могут выжить вне хозяина более 24 часов. Поэтому достаточно не пользоваться постельным бельем и подушками пару дней или уехать пожить к бабушке на две ночи — и вся квартира обеззаражена.



Найти гниды или живых особей проще всего на затылке или за ушами.



Лекарственные препараты против педикулеза бывают двух видов — блокирующие нервную систему вшей, и препятствующие дыханию вшей (окклюзионные). Их нельзя наносить для профилактики.



Препарат против вшей наносят на волосы минимум двукратно — с интервалом 9 суток. В первое применение уничтожаются все вши, а девять дней спустя — вылупившихся гнид, которые не были убиты в первом применении (гниды весьма устойчивы к препаратам). Если вымыть голову второй раз раньше — через неделю, то часть гнид еще не успеет вылупиться и переживет оба нанесения лекарства.



Если вшами заразился малыш до года, то избавиться от паразитов можно механическим способом — отловить вшей и вычесать гнид. Как вариант — подстричь ребенка наголо.