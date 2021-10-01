В России вновь регистрируется рост заболеваемости коронавирусом. Болеют и дети — классы закрывают на карантин, школьников переводят на удаленку. Однако, как предупреждают детские врачи, ковид — это не единственное заболевание, которым ученики могут заразить своих домашних. Из школы дети чаще всего «приносят» ОРВИ, грипп и ротавирус. С начала сентября к педиатрам потянулись, помимо прочего, и школьники с педикулезом.
Анна Журавлева
Медицина
врач-педиатр, главврач клиники «Территория здоровья»www.instagram.com/tz.clinic/
- Как врач-педиатр могу сказать, что в начальной школе чаще всего встречаются заражения детей такими паразитами, как вши, — рассказывает педиатр Анна Журавлева. — Это случается в связи с небрежным отношением детей к своим волосам и шапкам. Дети могут соприкасаться головами (например, положить голову на плечо подруге), могут на вешалке близко повесить шапку, иногда просто небрежно относятся к прическе — а это рай для этих паразитов.
Однажды моя дочка заболела педикулезом, когда мы покупали шапку. Она перемерила несколько шапок, а через 5 дней (это инкубационный период педикулеза) появился зуд и обнаружилась проблема.
- Если уже заболели, то к лечению надо тоже относиться ответственно, — советует врач. — Для информации — одна вошь откладывает около 300 яиц в сутки. Истребить их все вычесыванием или одной обработкой лечебного шампуня практически невозможно. Нужны как минимум две обработки в сочетании с вычесыванием и поддержкой чистоты и аккуратности прически. А лучше с контролем врача или опытной медсестры.
Что делать, если у ребенка нашли вшей
Вши обычно не могут выжить вне хозяина более 24 часов. Поэтому достаточно не пользоваться постельным бельем и подушками пару дней или уехать пожить к бабушке на две ночи — и вся квартира обеззаражена.
Найти гниды или живых особей проще всего на затылке или за ушами.
Лекарственные препараты против педикулеза бывают двух видов — блокирующие нервную систему вшей, и препятствующие дыханию вшей (окклюзионные). Их нельзя наносить для профилактики.
Препарат против вшей наносят на волосы минимум двукратно — с интервалом 9 суток. В первое применение уничтожаются все вши, а девять дней спустя — вылупившихся гнид, которые не были убиты в первом применении (гниды весьма устойчивы к препаратам). Если вымыть голову второй раз раньше — через неделю, то часть гнид еще не успеет вылупиться и переживет оба нанесения лекарства.
Если вшами заразился малыш до года, то избавиться от паразитов можно механическим способом — отловить вшей и вычесать гнид. Как вариант — подстричь ребенка наголо.
Человек является единственным хозяином вшей. Вшами нельзя заразиться от кошки, собаки или других животных. Риск заражения вшами почти не зависит от навыков гигиены ребенка, от длины и степени чистоты его волос и прочих внешних факторов.
Как не подхватить вшей — советы педиатра Сергея Бутрия
научите ребенка избегать контакта «голова к голове» с другими детьми — «бодаться», обниматься,
научите не пользоваться чужими расческами, чужими резинками для волос, чужими головными уборами,
научите также не давать в пользование свои принадлежности для волос (выбрасывать их, если кто-то ими воспользовался),
научите ребенка избегать хранения одежды в общих шкафах.
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