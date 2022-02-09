Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет повышенную угрозу для детей. Число госпитализаций продолжает расти, тяжело болеют как взрослые, так и школьники. Это связано с тем, что штамм «Омикрон», который сейчас преобладает, чрезвычайно заразен и быстро распространяется. Соответственно, симптомы коронавируса сильно варьируются от незначительных проявлений до выраженной интоксикации, высокой температуры, требующих лечения в стационаре.
Алена Михайлова
Педиатрия
Врач-педиатр «Инвитро-Урал»
Как нельзя лечить ребенка при COVID-19
Опасно, прежде всего, заниматься самолечением, если у ребенка нарастают симптомы заболевания. Это могут быть:
длительное повышение температуры тела, которая не снижается;
расстройство ЖКТ (диарея, рвота), особенно у маленьких детей (до 5 лет);
появление одышки;
нарастающая интоксикация.
Все эти проявления требуют обращения к врачу и назначения необходимого лечения.
Среди самых частных ошибок в лечении эксперт называет и стремление родителей сразу сбить повышенную температуру.
«Если ребенок спокойно ее переносит, то не нужно сразу снижать температуру, потому что это проявление защиты организма. Жаропонижающие препараты имеет смысл принимать при температуре 38,5 и выше», — пояснила эксперт.
Важно
Если ребенок плохо переносит повышение температуры, у него раньше были судороги, черепно-мозговые травмы в анамнезе, то сбивать жар нужно уже с 38 градусов.
Также опасно «выписывать» ребенку антибиотики при первых признаках ОРВИ. Антибактериальные препараты не действуют на вирусы, поэтому прием антибиотиков не просто бесполезен, а зачастую и вреден для детского организма. Ведь устойчивость микроорганизмов к лекарствам вырабатывается именно таким путем — и эту опасность многие недооценивают.
Если ребенок активный, чувствует себя нормально, то нет необходимости заставлять его постоянно лежать в постели. Наоборот, умеренная активность помогает правильному кровообращению, при наличии кашля — помогает отхождению мокроты и улучшает психологическое состояние больного ребенка.
Если ребенок кашляет, важно выбрать правильный препарат для его лечения, этого нельзя делать самостоятельно, без совета врача. Многое зависит от характера кашля. Если у ребенка влажный, то нельзя применять препараты, подавляющие кашлевой рефлекс, — они могут спровоцировать накопление мокроты в легких и привести к тяжелым осложнениям болезни.
Также не рекомендуется применение горчичников у детей в связи с риском ожогов нежной детской кожи и нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Ингаляции «над кастрюлей» создают риск получить ожоги горячим паром или при случайном опрокидывании кастрюли.
Из-за боязни переохладить заболевшего ребенка родители часто не уделяют внимание правильному регулярному проветриванию комнаты, где находится больной малыш. Постоянное нахождение в душном, «несвежем» помещении мешает хорошей вентиляции легких, ухудшает самочувствие ребенка, затягивает процесс выздоровления. Если сильно беспокоитесь, то просто уведите ребенка в другую комнату, пока в той открыта форточка.
Ребенок может заболеть как ОРВИ, так и гриппом, и ковидом. В любом случае, родители стараются всячески облегчить страдания малыша. Начинают обтирать уксусом и водой (а этот метод может вызвать фебрильные судороги), делают йодную сеточку (что может обострить пневмонию), парят ноги, дают горячее молоко с медом, кислые морсы… Эти методы уже давно устарели, а большинство из них только помогают вашему малышу разболеться еще сильнее. Педиатр СПбГПМУ Андрей Гоголев рассказал «Доктору Питеру», как мы, сами того не желая, только ухудшаем самочувствие ребенка.
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