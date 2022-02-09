Как нельзя лечить ребенка при COVID-19

Опасно, прежде всего, заниматься самолечением, если у ребенка нарастают симптомы заболевания. Это могут быть:

длительное повышение температуры тела, которая не снижается;

расстройство ЖКТ (диарея, рвота), особенно у маленьких детей (до 5 лет);

появление одышки;

нарастающая интоксикация.

Все эти проявления требуют обращения к врачу и назначения необходимого лечения.

Среди самых частных ошибок в лечении эксперт называет и стремление родителей сразу сбить повышенную температуру.

«Если ребенок спокойно ее переносит, то не нужно сразу снижать температуру, потому что это проявление защиты организма. Жаропонижающие препараты имеет смысл принимать при температуре 38,5 и выше», — пояснила эксперт.