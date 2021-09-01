Кашель — это не болезнь, а симптом. Появиться он может в результате такого заболевания, как ОРВИ, грипп, тот же COVID-19, бронхит, астма, коклюш, круп, а также из-за проблем с обменом веществ и пищеварением, а также множества других. Поэтому, прежде чем начинать борьбу с кашлем и решать как его лечить, надо определить — какой кашель у ребёнка.
Анна Журавлева
Медицина
врач-педиатр, главврач клиники «Территория здоровья»www.instagram.com/tz.clinic/?hl=ru
Влажный кашель
- В большинстве случаев причиной влажного кашля является так называемый постназальный затек — стекание слизистых выделений по задней стенке глотки. Такой кашель чаще возникает при инфекционном воспалении носоглотки или пазух носа, — рассказала Анна Журавлева.
Значительно реже влажный кашель может быть спровоцирован продукцией мокроты в нижних дыхательных путях. Подобное наблюдается при бронхите или пневмонии. Причиной частого влажного кашля может стать прием различных отхаркивающих препаратов.
Сухой кашель
Обычно сухой кашель возникает у детей с инфекцией дыхательных путей.
- Однако в некоторых случаях сухой кашель, который долго не проходит, может говорить о том, что у ребенка развилась бронхиальная астма, — рассказала врач-педиатр.
Лающий кашель
- У такого кашля очень характерный звук — он напоминает лай собаки или тюленя, — комментирует доктор. — Лающий кашель возникает во время эпизода стенозирующего ларинготрахеита (ложного крупа). Причиной являются вирусные инфекции. Как правило, кашель возникает ночью и часто сопровождается тяжелым дыханием и осиплостью голоса. Лечить такой кашель дома ни в коем случае нельзя.
Кашель с репризами
Симптомами кашля с репризами являются частые кашлевые толчки, беспрерывно идущие один за другим. Между толчками ребенок не успевает вдохнуть воздух. Эпизод кашлевых толчков заканчивается шумным вдохом — то есть репризой.
- Кашель с репризами возникает при коклюше, — поясняет педиатр. — Помимо этого, причинами могут быть некоторые вирусные инфекции (парагрипп, аденовирусная инфекция, респираторно-синцитиальная и др.), микоплазменная инфекция или паракоклюш.
Чтобы разобраться, какой кашель у малыша и помочь ему поправиться первым делом надо обратиться к врачу.
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