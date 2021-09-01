Влажный кашель

- В большинстве случаев причиной влажного кашля является так называемый постназальный затек — стекание слизистых выделений по задней стенке глотки. Такой кашель чаще возникает при инфекционном воспалении носоглотки или пазух носа, — рассказала Анна Журавлева.

Значительно реже влажный кашель может быть спровоцирован продукцией мокроты в нижних дыхательных путях. Подобное наблюдается при бронхите или пневмонии. Причиной частого влажного кашля может стать прием различных отхаркивающих препаратов.

Сухой кашель

Обычно сухой кашель возникает у детей с инфекцией дыхательных путей.

- Однако в некоторых случаях сухой кашель, который долго не проходит, может говорить о том, что у ребенка развилась бронхиальная астма, — рассказала врач-педиатр.