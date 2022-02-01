В Петербурге и Москве растет число заболевших детей. Заммэра столицы Анастасия Ракова заявила , что ежедневно фиксируется значительное количество госпитализаций детей с COVID-19. В Петербурге на 210% увеличилась заболеваемость среди детей на четвертой неделе января, сообщили в Роспотребнадзоре.

- Если на третьей неделе заболело чуть больше 8000 детишек, то на четвертой это более 25 тысяч детей, - заявила замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева. — Заболеваемость пневмониями выросла на 54% у детей, заболеваемость с проявлениями ОРВИ — на 195%. Бессимптомные формы выросли на 448,5%.

На 31 января на дистанте в Петербурге — 4 145 классов в 438 школах, сообщили в комитете по образованию. Правда, не все школы отправляют детей по домам, даже если в классе у ребенка есть подтвержденный ковид.

Никакого карантина!

- У нас в классе болеет две трети детей, ходит в школу — человек десять, — рассказала «Доктору Питеру» мама младшеклассника одной из школ Кировского района города. — Наш классный руководитель сообщила, что никаких распоряжений отправлять младшие классы на удаленку по домам нет и не будет. Она говорит, что педагоги уже сами ничего не понимают. По ее словам, в параллельном классе у пятерых человек подтвержден ковид, в нашем — у троих, еще шесть — контактных, но почему-то класс не «высаживают». По ее словам, старшая школа практически вся — на дистанционном обучении, а очно учатся в основном начальные классы.