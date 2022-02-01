В Петербурге и Москве растет число заболевших детей. Заммэра столицы Анастасия Ракова
- Если на третьей неделе заболело чуть больше 8000 детишек, то на четвертой это более 25 тысяч детей, -
На 31 января на дистанте в Петербурге — 4 145 классов в 438 школах, сообщили в комитете по образованию. Правда, не все школы отправляют детей по домам, даже если в классе у ребенка есть подтвержденный ковид.
Никакого карантина!
- У нас в классе болеет две трети детей, ходит в школу — человек десять, — рассказала «Доктору Питеру» мама младшеклассника одной из школ Кировского района города. — Наш классный руководитель сообщила, что никаких распоряжений отправлять младшие классы на удаленку по домам нет и не будет. Она говорит, что педагоги уже сами ничего не понимают. По ее словам, в параллельном классе у пятерых человек подтвержден ковид, в нашем — у троих, еще шесть — контактных, но почему-то класс не «высаживают». По ее словам, старшая школа практически вся — на дистанционном обучении, а очно учатся в основном начальные классы.
Похожая ситуация и в других школах города — в том числе и в частных.
- У нас отправили младшие классы на дистант, где у нас по 2-3 человека в классе, а в нашем пятом из-за болеющих ходили по четыре человека (всего 10), и — никакого карантина, — рассказала петербурженка Юлиана.
Как стало известно «Доктору Питеру», решение о переводе класса на дистанционное обучение принимают Роспотребнадзор и руководство образовательного учреждения. Если родители не готовы водить детей в школу в период подъема заболеваемости, у них есть право забрать ребенка на домашнее обучение.
Новые запреты для детей в Петербурге
В Петербурге в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки со 2 по 13 февраля учащиеся 7-11 классов переводятся на дистанционное обучение, говорится в «ковидном» постановлении правительства города №121.
Также со 2 по 13 февраля запрещено очное посещение кружков в школах учащимися 7-11 классов.
Детям до 18 лет в период со 2 по 13 февраля разрешено посещать только продовольственные магазины и аптеки. Им запрещено находиться в кафе и ресторанах, магазинах розничной торговли.
Для детей остаются закрыты кинотеатры, аттракционы, секции и прочий досуг.
ПЦР не хватает
Если родители здоровых детей стоят перед проблемой — водить или нет ребенка в школу, то мамы и папы заболевших школьников сталкиваются с заботами посложнее. Им приходится проходить целый квест, чтобы попасть к врачу и сделать ПЦР-тест, без которого официально подтвердить ковид невозможно. «Доктор Питер» собрал несколько показательных историй, как оказывают первичную помощь заболевшим детям.
- В пятницу сделала заявку на вызов врача — взрослого и детского, — рассказала петербурженка Оксана, мама 10-летнего школьника. — Взрослый врач пришел, взял мазок, прием вел в прихожей, выдал лекарства, дал рекомендации. А детский врач так и не появилась. Зато в 20:00 перезвонила и уточнила самочувствие. Мой результат ПЦР пришел в воскресенье — положительный. В понедельник снова оставила вызов на детского и взрослого. На вызов снова никто не пришел. Из взрослой поликлиники перезвонили и предложили прийти в бокс самой, чтобы открыть больничный.
Детский врач перезвонила и сообщила, что ПЦР-тесты все закончились — смогут прийти взять мазок только во вторник.
Как рассказала мама школьника, в итоге мазок у ребенка взяли только на пятый день болезни. Он оказался положительным. Тут же назначили дату повторного мазка.
- Резюме — по телефону 122 врача не вызвать, линия перегружена, врачи не доходят, консультации — только по телефону, — делает выводы жительница Петербурга. — Но от детского врача все же внимания больше, чем от взрослого.
О проблеме с ПЦР-тестами говорят и другие родители.
- Если есть контакт или подозрение на ковид, то из поликлиники приходят брать мазок, но не всегда сразу — до двух дней приходится ждать или даже дольше, большая загруженность, говорят. Плюс не всегда на следующий день ответ ПЦР приходит, тоже из за загруженности, — рассказала «Доктору Питеру» жительница района Автово Лидия.
В комздраве Петербурга ответили, что причин для беспокойства по возможностям ПЦР-диагностики нет.
- При необходимости сможем перейти на новую методику диагностики, позволяющую ускорить процесс лабораторной диагностики в 3 раза. Плюс получили от федерации 200 тысяч экспресс-тестов для стационаров, скорой и неотложной помощи. Причин для беспокойства по возможностям ПЦР-диагностики нет, — уточнили в комитете по здравоохранению города.
«В поликлиниках — бардак»
Петербуржцы, которые вынуждены идти в поликлиники сами, даже с температурой, продолжают жаловаться на очереди перед фильтр-боксами. Некоторые рассказывают, что вход для потенциальных ковидников — отдельный, но внутри поликлиники «перемешиваются» все — больные и здоровые.
- Ребенка забирала из медпункта школы, 180 школа, 2«в» класс, с температурой 38, — сообщила «Доктору Питеру» Марина Минина. — Сразу повезла ребенка в бокс — поликлиника №9, на проспекте Металлистов. Зашли в бокс с обратной стороны. Оттуда нас прогнали в общую раздевалку раздеваться и ждать в очереди (это на основном входе).
Там таких как мы, отправленных из детсадов и школ, полно. Просидели три часа. Так что — вход отдельный, а дальше — все вместе. Полный бардак!
Марина уточнила, что у ребенка в поликлинике взяли мазок на ковид, назначили препарат для лечения, и сказали не выходить из дома в течение двух дней, пока не придет результат ПЦР.
Ранее в комитете по здравоохранению сообщили, что в Петербурге проводят объезды поликлиник линейно-контрольной службы комздрава «с целью контроля за наличием очередей из пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19».
- По данным учреждений, пациенты зачастую занимают очередь с раннего утра еще до начала приема дежурного врача, из-за чего им приходится стоять на улице. В то время как вечером нагрузка на дежурных врачей значительно сокращается, — обращают внимание в комитете.
Детская вакцинация началась
Вслед за Петербургом, где уже открыта запись на вакцинацию детей от коронавируса, началась прививочная кампания и в Москве. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет могут пройти бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М» в 13 центрах на базе городских детских поликлиник Москвы.
Бесплатную прививку может сделать любой гражданин РФ, если ему уже исполнилось 12 лет, но еще нет 18, у него нет обострения хронического заболевания, он не болел ОРВИ в течение 2 недель до прививки и не болеет в момент вакцинации, а также ему не делали прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней.
Дети старше 15 лет могут сделать прививку без разрешения от родителей, ранее заявляла Татьяна Голикова.
А вы готовы разрешить сделать прививку от ковида своему ребенку?
- да%
- нет%
- не уверен%
Комментарии4