Лечащие врачи, которые работают с ковидными пациентами во время омикрон-волны, накрывшей Россию, подтверждают выводы ученых - при заражении коронавирусом чаще всего страдают лор-органы .

Заразившиеся «омикроном» жалуются на боль в горле, насморк и чихание. Причем, проявляются эти симптомы не совсем так, как при банальной простуде. Тот же насморк при ковиде не так и безобиден, как может показаться, рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он длится гораздо дольше, и если игнорировать лечение, болезнь может негативно повлиять на мозг.

- Носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг, — рассказал эксперт радио Sputnik.