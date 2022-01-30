Лечащие врачи, которые работают с ковидными пациентами во время омикрон-волны, накрывшей Россию, подтверждают выводы ученых - при заражении коронавирусом чаще всего страдают лор-органы.
Заразившиеся «омикроном» жалуются на боль в горле, насморк и чихание. Причем, проявляются эти симптомы не совсем так, как при банальной простуде. Тот же насморк при ковиде не так и безобиден, как может показаться, рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он длится гораздо дольше, и если игнорировать лечение, болезнь может негативно повлиять на мозг.
- Носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг, — рассказал эксперт
Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород. Голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли».
Лор-врач предупреждает, что если при заражении «омикроном», сильный насморк не проходит в течение 5-7 дней, то необходима помощь специалиста.
- Если через неделю симптоматика нарастает и никуда уходить не хочет, то это уже стопроцентный повод для обращения к доктору. Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то врача надо вызвать только на дом, чтобы не заражать других, — объяснил Владимир Зайцев.
Насморк, вызванный инфекцией вирусной или бактериальной природы может вызывать различные осложнения: отит, синусит, гайморит, хронический ринит.
Статистика по коронавирусу в России на 30 января
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 883, что на 32,2% ниже показателя предыдущего дня.
Число подтвержденных случаев заражения в стране возросло за сутки на 121 228, до 11 737 007.
Число регионов России, где обнаружили омикрон-штамм коронавируса, выросло за сутки с 78 до 82.
Как лечить насморк при «омикроне»
Начать надо с симптоматического лечения — применения сосудосуживающих капель, вяжущих средств, а также пить больше теплой жидкости, поддерживать правильную температуру воздуха в помещении и увлажнять воздух.
Сосудосуживающие бывают трех сроков действия — короткого, среднего и длительного. Использовать их нужно, учитывая эти свойства. И ни в коем случае не применять капли и спреи дольше недели (для детей — 5-ти дней) Это может привести к параличу сосудодвигательных центров носа и к вазомоторному риниту.
Промывание носа солевым раствором в период острой фазы заболевания лучше не делать, советует профессор ЛорНИИ Сергей Рязанцев.
- Такие промывания хороши при хроническом процессе. В остром периоде, когда выделения обильные, есть риск таким образом «загнать» инфекцию в слуховую трубу и вызвать отит. Дома все-таки лучше использовать промышленные спреи с изотоническим раствором, снабженные дозатором, — так безопаснее, — говорит врач.
Сморкаемся «по науке»
наклоните голову вперед,
зажмите одну ноздрю,
максимально выдохните воздух через свободную ноздрю, пока она полностью не очистится.
Светлана Алексеенко
оториноларингология
Заведующая лор-отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. Раухфуса, главный внештатный детский оториноларинголог-сурдолог комитета по здравоохранению Петербурга, к.м.н.
Что нельзя делать при насморке
Не грейте нос (в том числе, детям). Это крайне опасно — особенно, если есть повышенная температура. Воспаление может распространиться на соседние ткани, как следствие — гайморит, отит, лимфаденит и даже менингит, советует Светлана Алексеенко.
И детям, и взрослым не рекомендуется проведение паровых ингаляций при насморке. Народный способ лечения насморка «дышать над горячей картошкой» может нарушить защиту дыхательных путей, поскольку горячий пар губит реснички мерцательного респираторного эпителия. Лучше проводить холодные ингаляции «небулайзером».
Не закапывайте сок свежего лука или чеснока в нос. Особенно опасно это для детей. Этот сок очень агрессивен и может вызвать ожог полости носа, носоглотки и глотки. Лечить последствия придется в больнице.
Как не заразиться «омикроном»
Врач советует промывать нос и рот по прибытии домой для профилактики ковида. Для этого можно использовать кипяченую воду,
В разгар пятой волны коронавируса надо поддержать организм — больше гулять, избегать стрессов, высыпаться, обратить внимание на качество питания, состояние микрофлоры кишечника (она на 75% обеспечивает образование иммунных клеток).
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