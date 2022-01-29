Часто бывает так, что продукты, которые мы категорически отказываемся есть в детстве, уже во взрослом возрасте начинают резко нам нравиться. Как гласит старая шутка, если полюбил оливки — значит, старость близко. О том, почему есть смысл пересмотреть свое отношение к этому продукту, рассказывают специалисты.
Ольга Шарапова
Медицина
заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова
Мы, жители больших городов, живем в условиях плохой экологии. И всем нам очень важно употреблять в пищу оливки — ведь они содержат пектины, которые выводят не только токсины, но даже соли тяжелых металлов.
В оливках есть практически все необходимые витамины и микроэлементы. Это:
Витамины А, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, С, Е, К
Натрий
Кальций
Магний
Железо
Фосфор
Медь
Цинк
Селен
Благодаря витаминам группы В оливки улучшают обменные процессы, а также состояние кожи и волос.
Кроме того, этот продукт благотворно влияет и на работу мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, нормализуют работу печени и повышают тонус организма в целом.
Витамины С и Е являются антиоксидантами и снижают риск развития онкологии. За счет этих витаминов оливки положительно воздействуют на суставную ткань.
Минералы, которые есть в оливках, предохраняют сердце и сосуды от перегрузок, повышают гемоглобин.
Оливки полезны и для сетчатки глаза, а еще защищают наши с вами клетки от раннего старения. Вещества, содержащиеся в оливках, полезны и для желудка.
Кстати, если съедать 20 оливок в месяц — это хорошая профилактика отложения зубного камня и камней в почках и желчном пузыре.
Почему любовь к оливкам приходит с возрастом
Тот факт, что многие люди начинают с наслаждением есть оливки уже во взрослом возрасте — не просто совпадение. Как пишет издание
Из-за такого числа рецепторов дети часто любят пищу с неярким вкусом — которую взрослые особенно не жалуют. Например, ребенок может оценить всю прелесть овощного пюре. С возрастом рецепторы становятся менее чувствительными. Поэтому в зрелом возрасте люди выбирают пищу с более выразительным вкусом. Для детей же такая еда «чересчур».
Так что оливки попросту обладают слишком ярким вкусом для детей. А вот с возрастом, когда чувствительность понижается, оливки уже не кажутся такими странными.
Ксения Черная
Правильное питание
Диетолог, нутрициолог. Член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии.www.instagram.com/wellness.genetics/
В оливках очень много полезных жиров и практически нет углеводов, так что продукт отлично подходит для желающих похудеть.
Еще оливки богаты жирными кислотами: в составе есть, например, олеиновая и стеариновая. Эти кислоты помогают восстановлению микрофлоры кишечника и росту полезных бактерий, а также хорошо влияют на кожу.
Оливки улучшают моторику кишечника, восстанавливают поврежденные стенки и придают им эластичность. Также они способствуют разжижению крови и предотвращению тромбов.
Какие оливки лучше
Специалисты предупреждают: больше всего полезных свойств у свежих оливок в масле или в рассоле. Увы, у жителей нашей страны не так много шансов насладиться этим полезным продуктом именно в таком виде.
Однако, отмечает Черная, есть смысл приобретать и консервированные оливки. Правда, к выбору нужно подходить с умом.
- Главное — внимательно смотреть состав. В нем должны присутствовать вода, соль и в крайнем случае лимонная кислота, — отмечает эксперт.
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