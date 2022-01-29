Мы, жители больших городов, живем в условиях плохой экологии. И всем нам очень важно употреблять в пищу оливки — ведь они содержат пектины, которые выводят не только токсины, но даже соли тяжелых металлов.

В оливках есть практически все необходимые витамины и микроэлементы. Это:

Витамины А, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, С, Е, К

Натрий

Кальций

Магний

Железо

Фосфор

Медь

Цинк

Селен

Благодаря витаминам группы В оливки улучшают обменные процессы, а также состояние кожи и волос.

Кроме того, этот продукт благотворно влияет и на работу мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, нормализуют работу печени и повышают тонус организма в целом.

Витамины С и Е являются антиоксидантами и снижают риск развития онкологии. За счет этих витаминов оливки положительно воздействуют на суставную ткань.

Минералы, которые есть в оливках, предохраняют сердце и сосуды от перегрузок, повышают гемоглобин.

Оливки полезны и для сетчатки глаза, а еще защищают наши с вами клетки от раннего старения. Вещества, содержащиеся в оливках, полезны и для желудка.

Кстати, если съедать 20 оливок в месяц — это хорошая профилактика отложения зубного камня и камней в почках и желчном пузыре.