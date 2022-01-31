- Гормон окситоцин, который вырабатывается в гипоталамусе, зачастую называют гормоном рожениц и кормящих матерей. В этот период уровень гормона в женском организме максимально высок, что позволяет установить прочную связь между матерью и ребенком. Высокий уровень окситоцина обеспечивает благоприятное течение родов, расслабляя мускулатуру, и достаточное количество молока, стимулируя лактацию.

Выработка гормона также влияет на закрепление чувства привязанности, безопасности, заботы, эмпатии, которыми мать должна обеспечить малыша. Телесный контакт в это время максимально продолжителен, поэтому мозг воспринимает прикосновения как стимул к выбросу гормона в кровь. Доказано, что показатели окситоцина у грудничков зависят от степени и качества взаимодействия с матерью: чем более теплое, нежное, заботливое отношение, тем выше уровень окситоцина, — рассказывает Наталья Хюннинен.

Чем еще полезен окситоцин

Окситоцин участвует не только в поддержании родовой функции и лактации, У него много других функций: