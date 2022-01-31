Начинаем с рождения
По словам Натальи Хюннинен, врача-андролога Клинической больницы Святителя Луки, рефлекторная связь между телесным контактом и повышением уровня окситоцина (одного из четырех гормонов «счастья», который отвечает за любовь и доверие — Прим. ред.) закрепляется с младенчества. Именно она впоследствии и обеспечивает все положительное влияние гормона, возникающее при прикосновениях.
Наталья Хюннинен
Медицина
Врач-андролог Клинической больницы Святителя Луки
- Гормон окситоцин, который вырабатывается в гипоталамусе, зачастую называют гормоном рожениц и кормящих матерей. В этот период уровень гормона в женском организме максимально высок, что позволяет установить прочную связь между матерью и ребенком. Высокий уровень окситоцина обеспечивает благоприятное течение родов, расслабляя мускулатуру, и достаточное количество молока, стимулируя лактацию.
Выработка гормона также влияет на закрепление чувства привязанности, безопасности, заботы, эмпатии, которыми мать должна обеспечить малыша. Телесный контакт в это время максимально продолжителен, поэтому мозг воспринимает прикосновения как стимул к выбросу гормона в кровь. Доказано, что показатели окситоцина у грудничков зависят от степени и качества взаимодействия с матерью: чем более теплое, нежное, заботливое отношение, тем выше уровень окситоцина, — рассказывает Наталья Хюннинен.
Чем еще полезен окситоцин
Окситоцин участвует не только в поддержании родовой функции и лактации, У него много других функций:
У мужчин он влияет на сексуальное влечение, выработку тестостерона, подвижность сперматозоидов. Во время полового акта контакт между партнерами крайне высок, что высвобождает большое количество гормона.
Улучшает сон за счет подавления гормонов стресса.
Снижает уровень тревоги, дает чувство уверенности и безопасности.
Стабилизирует артериальное давление.
Уменьшает чувство боли, стимулируя выработку эндорфинов.
Влияет на когнитивные функции — ощущение покоя и расслабленности создает лучшие условия для усвоения информации.
Делает более прочными межличностные привязанности и социальные контакты.
Эмоциональную холодность лечат?
Несмотря на такое множество плюсов объятий, телесные прикосновения и «обнимашки» радуют далеко не всех.
- Люди, избегающие прикосновений, объятий чаще всего недополучили их в детстве, поэтому у них не закрепилась положительная связь между прикосновением и чувством радости. Такое бывает и у людей, перенесших травмирующие переживания, связанные с телесным воздействием в более старшем возрасте. В любом случае ситуацию можно исправить. Для этого стоит посоветоваться со специалистом и для начала выяснить причину «эмоциональной холодности», а затем ее проработать, — разъясняет Наталья Хюннинен.
По словам клинического психолога Владиславы Еремеевой, есть еще одна не менее распространенная причина, почему некоторые не любят объятий. Это проблема с самооценкой.
Владислава Еремеева
Психология
Клинический психолог, психотерапевт, art-терапевт
- Личность, которая имеет объективную самооценку, более открыта миру и окружающим, охотнее идет на тактильный контакт. А вот те, кто обладает высоким уровнем социальной тревоги, заниженной самооценкой менее склонны обниматься с другими людьми, даже близкими. Способы преодоления такого дискомфорта — выход из зоны комфорта и практика объятий, а также проработка с психотерапевтом причин, по которым объятия вызывают дискомфорт, — говорит специалист.
Между тем, считается, что люди с низким уровнем окситоцина более подвержены стрессу, проблемам сердечно-сосудистой системы, у них есть сложности в выстраивании личных и социальных контактов.
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