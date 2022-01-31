объятия полезны для здоровья
Фото
pixabay.com

Начинаем с рождения

По словам Натальи Хюннинен, врача-андролога Клинической больницы Святителя Луки, рефлекторная связь между телесным контактом и повышением уровня окситоцина (одного из четырех гормонов «счастья», который отвечает за любовь и доверие — Прим. ред.) закрепляется с младенчества. Именно она впоследствии и обеспечивает все положительное влияние гормона, возникающее при прикосновениях.

Наталья Хюннинен

Наталья Хюннинен

Медицина

Врач-андролог Клинической больницы Святителя Луки

- Гормон окситоцин, который вырабатывается в гипоталамусе, зачастую называют гормоном рожениц и кормящих матерей. В этот период уровень гормона в женском организме максимально высок, что позволяет установить прочную связь между матерью и ребенком. Высокий уровень окситоцина обеспечивает благоприятное течение родов, расслабляя мускулатуру, и достаточное количество молока, стимулируя лактацию.

Выработка гормона также влияет на закрепление чувства привязанности, безопасности, заботы, эмпатии, которыми мать должна обеспечить малыша. Телесный контакт в это время максимально продолжителен, поэтому мозг воспринимает прикосновения как стимул к выбросу гормона в кровь. Доказано, что показатели окситоцина у грудничков зависят от степени и качества взаимодействия с матерью: чем более теплое, нежное, заботливое отношение, тем выше уровень окситоцина, — рассказывает Наталья Хюннинен.

Чем еще полезен окситоцин

Окситоцин участвует не только в поддержании родовой функции и лактации, У него много других функций:

  • У мужчин он влияет на сексуальное влечение, выработку тестостерона, подвижность сперматозоидов. Во время полового акта контакт между партнерами крайне высок, что высвобождает большое количество гормона.

  • Улучшает сон за счет подавления гормонов стресса.

  • Снижает уровень тревоги, дает чувство уверенности и безопасности.

  • Стабилизирует артериальное давление.

  • Уменьшает чувство боли, стимулируя выработку эндорфинов.

  • Влияет на когнитивные функции — ощущение покоя и расслабленности создает лучшие условия для усвоения информации.

  • Делает более прочными межличностные привязанности и социальные контакты.

Читайте также

Эмоциональную холодность лечат?

Несмотря на такое множество плюсов объятий, телесные прикосновения и «обнимашки» радуют далеко не всех.

- Люди, избегающие прикосновений, объятий чаще всего недополучили их в детстве, поэтому у них не закрепилась положительная связь между прикосновением и чувством радости. Такое бывает и у людей, перенесших травмирующие переживания, связанные с телесным воздействием в более старшем возрасте. В любом случае ситуацию можно исправить. Для этого стоит посоветоваться со специалистом и для начала выяснить причину «эмоциональной холодности», а затем ее проработать, — разъясняет Наталья Хюннинен.

По словам клинического психолога Владиславы Еремеевой, есть еще одна не менее распространенная причина, почему некоторые не любят объятий. Это проблема с самооценкой.

Владислава Еремеева

Владислава Еремеева

Психология

Клинический психолог, психотерапевт, art-терапевт

- Личность, которая имеет объективную самооценку, более открыта миру и окружающим, охотнее идет на тактильный контакт. А вот те, кто обладает высоким уровнем социальной тревоги, заниженной самооценкой менее склонны обниматься с другими людьми, даже близкими. Способы преодоления такого дискомфорта — выход из зоны комфорта и практика объятий, а также проработка с психотерапевтом причин, по которым объятия вызывают дискомфорт, — говорит специалист.

Между тем, считается, что люди с низким уровнем окситоцина более подвержены стрессу, проблемам сердечно-сосудистой системы, у них есть сложности в выстраивании личных и социальных контактов.

Анастасия Романова