Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась советами, как стать чуть счастливее. В своем Telegram-канале она
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
1. Любимая музыка, культурные мероприятия, выставки.
2. Собственное творчество. Это может быть все что угодно — вязание, лепка или выпиливание лобзиком.
3. Любое обучение — от кулинарных курсов до высшей математики.
4. Полезная и вкусная еда и ее приготовление.
5. Доброе общение с близкими людьми. Его надо поддерживать, а если его нет, научиться ладить с родными.
«Еще вам информация к размышлению. Как-то в одной из западных стран объединили дома престарелых и дома малюток и заметили, что всем стало легче жить на свете. Одни получили внимание, другие заботу, и жизнь заиграла другими красками. Смело можно сказать, что у младенцев стал вырабатываться окситоцин и серотонин, а у стариков еще и эндорфины, что невозможно было достигнуть другими средствами, не навредив изношенной сердечно-сосудистой и другим системам», — рассказала эндокринолог.
6. Прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду.
7. Физкультура. По словам Зухры Павловой, достаточно даже очень простых упражнений типа «два притопа — три прихлопа».
8. Смех. Врач привела в пример исследования, которые показали, что смех способствует быстрейшему выздоровлению пациентов — для этого в больницах показывали кинокомедии.
9. Массаж, сауны, хамам и другие удовольствия. По словам Зухры Павловой, кроме профессионального массажа, получить удовольствие и выработать гормоны счастья помогает даже самомассаж и расчесывание волос.
10. Поцелуи и объятия.
«Они дают не только чувство радости и счастья, но и чувство безопасности, чего так не хватает в нашей стрессовой жизни. Так что старайтесь целовать и обнимать ваших близких при любой возможности», — заключила Зухра Павлова.
Для справки
Гормонами счастья называют 4 вещества, которые относятся к нейромедиаторам и нейротрансмиттерам (переносят импульсы или сигналы по нервным стволам): эндорфины, серотонин, дофамин, окситоцин.
Эндорфины воздействуют на так называемые опиодные рецепторы в теле и тем самым избавляют от боли.
Дофамин отвечает за предвкушение какой-то радости, мотивирует действовать и искать удовольствия.
Серотонин создает хорошее настроение. Именно на сохранении его достаточного уровня в крови основан эффект большинства антидепрессантов.
Окситоцин отвечает за любовь и доверие.
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