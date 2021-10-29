1. Любимая музыка, культурные мероприятия, выставки.

2. Собственное творчество. Это может быть все что угодно — вязание, лепка или выпиливание лобзиком.

3. Любое обучение — от кулинарных курсов до высшей математики.

4. Полезная и вкусная еда и ее приготовление.

5. Доброе общение с близкими людьми. Его надо поддерживать, а если его нет, научиться ладить с родными.

«Еще вам информация к размышлению. Как-то в одной из западных стран объединили дома престарелых и дома малюток и заметили, что всем стало легче жить на свете. Одни получили внимание, другие заботу, и жизнь заиграла другими красками. Смело можно сказать, что у младенцев стал вырабатываться окситоцин и серотонин, а у стариков еще и эндорфины, что невозможно было достигнуть другими средствами, не навредив изношенной сердечно-сосудистой и другим системам», — рассказала эндокринолог.

6. Прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду.

7. Физкультура. По словам Зухры Павловой, достаточно даже очень простых упражнений типа «два притопа — три прихлопа».

8. Смех. Врач привела в пример исследования, которые показали, что смех способствует быстрейшему выздоровлению пациентов — для этого в больницах показывали кинокомедии.