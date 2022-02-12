Подвид «омикрона» ВА.2 имеет свои особенности. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, «стелс-омикрон» еще заразнее исходного варианта штамма.
При этом, отметил специалист в беседе
- Он является более заразным, но не более тяжелым, — говорит Горелов.
По мнению специалиста, в некоторых странах вторую волну заболеваемости после того, как количество зараженных уже начало уменьшаться, как раз вызвало появление подвида «омикрона» ВА.2.
Сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый способ определить три подвида штамма «омикрон»: ВА.1, ВА.2 и ВА.3.
Справка
Новый штамм COVID-19 «омикрон» ученые впервые обнаружили в ноябре 2021 года. Его родина — юг Африки. Вскоре «омикрон» распространился по всему миру. Дошел он и до России: по данным оперативного штаба, этот штамм нашли в 84 регионах страны.
Во Всемирной организации здравоохранения новый штамм получил название «омикрон», по 15-й букве греческого алфавита. Врачи говорили, что «омикрон» является самым заразным среди всех штаммов коронавируса.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, одна из главных особенностей «омикрона» связана с тем, что этот штамм не проникает в легочную ткань и поражает верхние дыхательные пути. Из-за этого «омикрон» опасен для детей: штамм провоцирует развитие бронхита, а у маленьких пациентов бронхит нередко вызывает осложнения.
Недавно врачи зафиксировали новый подвид этого штамма — ВА.2, или «стелс-омикрон».
Симптомы «стелс-омикрона»:
Сухость и першение в горле;
Температура;
Насморк и чихание;
Легкие боли в мышцах;
Усталость;
Головная боль;
Повышенная частота сердечных сокращений;
Головокружение.
Кстати
За время пандемии коронавирус успел мутировать уже несколько раз. Практически с каждым новым штаммом врачи выявляют новые симптомы. О том, чем отличается «уханьский» штамм от «дельты» и какие необычные признаки COVID-19 существуют — можно прочитать ЗДЕСЬ.
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