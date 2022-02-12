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Новый штамм COVID-19 «омикрон» ученые впервые обнаружили в ноябре 2021 года. Его родина — юг Африки. Вскоре «омикрон» распространился по всему миру. Дошел он и до России: по данным оперативного штаба, этот штамм нашли в 84 регионах страны.

Во Всемирной организации здравоохранения новый штамм получил название «омикрон», по 15-й букве греческого алфавита. Врачи говорили, что «омикрон» является самым заразным среди всех штаммов коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, одна из главных особенностей «омикрона» связана с тем, что этот штамм не проникает в легочную ткань и поражает верхние дыхательные пути. Из-за этого «омикрон» опасен для детей: штамм провоцирует развитие бронхита, а у маленьких пациентов бронхит нередко вызывает осложнения.

Недавно врачи зафиксировали новый подвид этого штамма — ВА.2, или «стелс-омикрон».

Симптомы «стелс-омикрона»: