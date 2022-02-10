Каждый пятый пациент с COVID-19 в России — ребенок. Эти данные на начало февраля озвучил глава Минздрава. 12 тысяч детей — в больницах. Врачи предупреждают, как бы ни отличался «омикрон» от других штаммов коронавируса, от последствий COVID-19 никто не застрахован. В том числе и дети.

Долгий ковид — это состояние, которое возникает после острой фазы инфекции и часто включает одышку, усталость и «мозговой туман», а кроме того вызывает проблемы с сердцем (дисфункция миокарда), легкими (фиброз легких), кишечником и другими органами.