постковид дети болезнь симптомы
Фото
Getty Images

Каждый пятый пациент с COVID-19 в России — ребенок. Эти данные на начало февраля озвучил глава Минздрава. 12 тысяч детей — в больницах. Врачи предупреждают, как бы ни отличался «омикрон» от других штаммов коронавируса, от последствий COVID-19 никто не застрахован. В том числе и дети.

Долгий ковид — это состояние, которое возникает после острой фазы инфекции и часто включает одышку, усталость и «мозговой туман», а кроме того вызывает проблемы с сердцем (дисфункция миокарда), легкими (фиброз легких), кишечником и другими органами. 

Согласно определению ВОЗ, чаще всего «долгий ковид» у взрослых проявляется через 3 месяца после первых симптомов заражения и длится не менее двух месяцев. Иногда симптомы заболевания не исчезают и после выздоровления или проявляются спустя полгода после перенесенного COVID-19.

Читайте также

Постковид и «омикрон»

В США, где «омикрон»-волна давно пошла на спад, уже появляются данные о затяжном ковиде у детей. Случаев фиксируется все больше.

Доктор Карлос Оливейра, детский врач-инфекционист из Йельской школы медицины в Коннектикуте рассказал, что с августа по ноябрь у них наблюдались 6-8 детей с постковидом, в январе — уже 18, пишет The Guardian.

- Чем больше заболевших, тем больше и пациентов с постковидом, — считает Лора Мэлоун, врач детской реабилитационной клиники в Институте Кеннеди Кригера в Балтиморе (это филиал Университета Джона Хопкинса). — И мы до сих пор еще не знаем, почему у одних людей COVID-19 затягивается, а у других нет.

По одной из гипотез, постковид возникает из-за того, что «осколки» вируса задерживаются в организме и постоянно попадают в кровоток, вызывая реакцию иммунной системы. Другая — в том, что после воздействия вируса развивается аутоиммунный процесс, при котором антитела, вырабатываемые против вируса, атакуют хозяина.

Осложнение после «омикрона» у детей

Во Франции исследователи сообщают о росте в январе случаев детских мультисистемных воспалительных синдромов (PIMS или MIS-C).

Осложнение развивается через 4-6 недель от инфицирования вирусом и проявляется у детей вне зависимости от тяжести перенесенного COVID-19. Предполагается, что развитие MIS-C (PIMS) связано с длительным сохранением вируса в кишечнике.

Симптомы MIS-C (PIMS)

  • Лихорадка 38,5 и выше в течение 3 и более дней.

  • По крайней мере 2 из следующих симптомов при лихорадке: боль в животе, диарея, рвота, обморок, спутанность сознания, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, кожная сыпь, сыпь на слизистой полости рта, головная боль.

Читайте также

Долгий ковид у детей — реальность

Большое датское исследование о постковиде у детей опубликовано в феврале 2022 года в журнале The Lancet: Child and Adolescent Health. В нем участвовали 121 572 подростка, 24 315 из них ранее болели COVID-19.

Оказалось, что 60% переболевших детей жаловались хотя бы на один симптом в течение двух и более месяцев после болезни.

Чаще последствия ковида тревожили девочек, чем мальчиков. Симптомы постковида проявлялись в среднем через восемь недель после первого положительного ПЦР.

Частые симптомы постковида у детей — исследование

  • усталость,

  • потеря аппетита,

  • головная боль,

  • одышка,

  • отсутствие внимания и потеря памяти. 

Как проявляется постковид у детей — отзывы родителей*

Анна
До сих пор ребенок (2,7) никак не придет в себя. Во время болезни была только температура 37,3-38,3 в течение 4 дней. На этом все. Через пару недель заметили, что субфебрильная держится, 36,9-37,1. Ребенок при этом вполне бодр и весел. Решили, ну, постковид, надо переждать. Две недели так было, потом бац — и энтеровирус с температурой 38-38,6, бесконечной рвотой, обезвоживанием, капельницами в стационаре. Вышли из больницы, прошло 4 дня, и снова накрыло: насморк, красное горло, температура 38,6, обезвоживание, подозрения на постковидный синдром (MIS). Стационар. Только вышли оттуда — сопли и влажный кашель. Температура в районе 37 уже как само собой. Были у педиатра. Слушала, смотрела, сдали общий крови. Все везде ок. Это вообще закончится когда-нибудь? Замучились уже. Здоровый ребенок был до этого ковида.

Фаина
У ребенка жуткие головные боли уже третий день. Температура была только день — 37. Болят надбровные дуги. Ребенку 12 лет. Обследования показали, что ничего страшного нет. Поставили диагноз: постковидный синдром.

Денис
Наблюдаю у ребенка после болезни перепады настроения, слезы на ровном месте, усталость и как бы лень или апатию на все, что касается уроков, домашних дел и т.д. Ребенок 10 лет, болел в легкой форме, вкус не терял, но спустя месяц запахи не чувствует.

Олеся
У ребенка после ковида пропал аппетит. Болел бессимптомно, мазок — положительный. Но после ковида у ребенка вообще нет аппетита. Едим с уговорами по крошке.

*группа в FB

Александр Соловьев

Александр Соловьев

https://www.facebook.com/alexander.solovyev.7906

детский невролог, руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА

- Дети после COVID-19 требуют особого внимания, — считает врач Александр Соловьев. — У них есть риск развития мультисистемного воспалительного синдрома через 4-6 недель после заболевания, риск нарушения работы сердца — в течение как минимум 3 месяцев, развития сахарного диабета — в течение полугода, неврологических нарушений — на протяжении 7 недель.

Общие рекомендации для детей после ковида

  • Воздержаться от активных занятий спортом как минимум 6 недель.

  • Необходим контроль ЭКГ после перенесенного COVID-19 и при выявленных нарушениях через 3 месяца.

  • Нужен контроль уровня сахара в крови после перенесенного COVID-19 в течение 6 месяцев (как минимум 1 раз в 3 месяца) и однократно — уровень гликированного гемоглобина через 4-6 месяцев.

  • При проявлении неврологических симптомов (головная боль, повышенная утомляемость, головокружение) необходима реабилитация как после перенесенной черепно-мозговой травмы.

  • Важно придерживаться здорового питания после перенесенного COVID-19, ограничивая потребление сахара.

  • Для детей с нарушениями обоняния (паросмии) может потребоваться изменение питания и приготовления блюд из-за отказа есть отдельные продукты.

Анна Майская