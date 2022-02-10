Каждый пятый пациент с COVID-19 в России — ребенок. Эти данные на начало февраля озвучил глава Минздрава. 12 тысяч детей — в больницах. Врачи предупреждают, как бы ни отличался «омикрон» от других штаммов коронавируса, от последствий COVID-19 никто не застрахован. В том числе и дети.
Долгий ковид — это состояние, которое возникает после острой фазы инфекции и часто включает одышку, усталость и «мозговой туман», а кроме того вызывает проблемы с сердцем (дисфункция миокарда), легкими (фиброз легких), кишечником и другими органами.
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Постковид и «омикрон»
В США, где «омикрон»-волна давно пошла на спад, уже появляются данные о затяжном ковиде у детей. Случаев фиксируется все больше.
Доктор Карлос Оливейра, детский врач-инфекционист из Йельской школы медицины в Коннектикуте рассказал, что с августа по ноябрь у них наблюдались 6-8 детей с постковидом, в январе — уже 18, пишет
- Чем больше заболевших, тем больше и пациентов с постковидом, — считает Лора Мэлоун, врач детской реабилитационной клиники в Институте Кеннеди Кригера в Балтиморе (это филиал Университета Джона Хопкинса). — И мы до сих пор еще не знаем, почему у одних людей COVID-19 затягивается, а у других нет.
По одной из гипотез, постковид возникает из-за того, что «осколки» вируса задерживаются в организме и постоянно попадают в кровоток, вызывая реакцию иммунной системы. Другая — в том, что после воздействия вируса развивается аутоиммунный процесс, при котором антитела, вырабатываемые против вируса, атакуют хозяина.
Осложнение после «омикрона» у детей
Во Франции исследователи
Осложнение развивается через 4-6 недель от инфицирования вирусом и проявляется у детей вне зависимости от тяжести перенесенного COVID-19. Предполагается, что развитие MIS-C (PIMS) связано с длительным сохранением вируса в кишечнике.
Симптомы MIS-C (PIMS)
Лихорадка 38,5 и выше в течение 3 и более дней.
По крайней мере 2 из следующих симптомов при лихорадке: боль в животе, диарея, рвота, обморок, спутанность сознания, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, кожная сыпь, сыпь на слизистой полости рта, головная боль.
Долгий ковид у детей — реальность
Большое датское исследование о постковиде у детей опубликовано в феврале 2022 года в
Оказалось, что 60% переболевших детей жаловались хотя бы на один симптом в течение двух и более месяцев после болезни.
Чаще последствия ковида тревожили девочек, чем мальчиков. Симптомы постковида проявлялись в среднем через восемь недель после первого положительного ПЦР.
Частые симптомы постковида у детей — исследование
усталость,
потеря аппетита,
головная боль,
одышка,
отсутствие внимания и потеря памяти.
Как проявляется постковид у детей — отзывы родителей*
Анна
До сих пор ребенок (2,7) никак не придет в себя. Во время болезни была только температура 37,3-38,3 в течение 4 дней. На этом все. Через пару недель заметили, что субфебрильная держится, 36,9-37,1. Ребенок при этом вполне бодр и весел. Решили, ну, постковид, надо переждать. Две недели так было, потом бац — и энтеровирус с температурой 38-38,6, бесконечной рвотой, обезвоживанием, капельницами в стационаре. Вышли из больницы, прошло 4 дня, и снова накрыло: насморк, красное горло, температура 38,6, обезвоживание, подозрения на постковидный синдром (MIS). Стационар. Только вышли оттуда — сопли и влажный кашель. Температура в районе 37 уже как само собой. Были у педиатра. Слушала, смотрела, сдали общий крови. Все везде ок. Это вообще закончится когда-нибудь? Замучились уже. Здоровый ребенок был до этого ковида.
Фаина
У ребенка жуткие головные боли уже третий день. Температура была только день — 37. Болят надбровные дуги. Ребенку 12 лет. Обследования показали, что ничего страшного нет. Поставили диагноз: постковидный синдром.
Денис
Наблюдаю у ребенка после болезни перепады настроения, слезы на ровном месте, усталость и как бы лень или апатию на все, что касается уроков, домашних дел и т.д. Ребенок 10 лет, болел в легкой форме, вкус не терял, но спустя месяц запахи не чувствует.
Олеся
У ребенка после ковида пропал аппетит. Болел бессимптомно, мазок — положительный. Но после ковида у ребенка вообще нет аппетита. Едим с уговорами по крошке.
Александр Соловьев
https://www.facebook.com/alexander.solovyev.7906
детский невролог, руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА
- Дети после COVID-19 требуют особого внимания, —
Общие рекомендации для детей после ковида
Воздержаться от активных занятий спортом как минимум 6 недель.
Необходим контроль ЭКГ после перенесенного COVID-19 и при выявленных нарушениях через 3 месяца.
Нужен контроль уровня сахара в крови после перенесенного COVID-19 в течение 6 месяцев (как минимум 1 раз в 3 месяца) и однократно — уровень гликированного гемоглобина через 4-6 месяцев.
При проявлении неврологических симптомов (головная боль, повышенная утомляемость, головокружение) необходима реабилитация как после перенесенной черепно-мозговой травмы.
Важно придерживаться здорового питания после перенесенного COVID-19, ограничивая потребление сахара.
Для детей с нарушениями обоняния (паросмии) может потребоваться изменение питания и приготовления блюд из-за отказа есть отдельные продукты.
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