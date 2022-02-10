Врачей не учат говорить

- Часто пациенты, которые возвращаются из больниц после госпитализации, рассказывают, что с ними просто не общаются — ни медсестры, ни врачи, — признает врач семейной практики Борис Шеляпин. — Люди иногда даже не понимают, кто был их лечащий врач в больнице. Недавно пациент спросил у меня — объясните, что же со мной там делали? А у него был инсульт! Казалось бы, у него рука висит, можно и без доктора понять, что случилось. Но он пожилой и просто хотел, чтобы кто-то спокойно ответил ему на вопросы. А самый частый пример — хирурги . Обычно на них больше всего жалоб. Им сложнее всего поговорить с пациентом. Но они не плохие хирурги, они просто не разговаривают.

Студенты-медики изучают предмет «медицинская психология», но он — формальный. Никаких толковых курсов коммуникации и прикладной психологии в медицинских вузах нет. Нет у нас в образовательном процессе такой задачи — обучить врачей коммуникативным навыкам, протоколам общения с пациентом, хотя бы — как правильно сообщать плохие новости, о которых сейчас много рассказывают онкологические фонды. Нет такого у врачей вообще.

Считаю, «врач от бога» — этот тот доктор, что получил базовые знания в институте, базовый опыт, и… научился разговаривать с людьми по-человечески.

Надо всех врачей отправлять учиться общению в хорошие автосалоны, считает Борис Шеляпин.

— Какие в автосалонах у менеджеров коммуникативные навыки, слаженность командная! К слову, менеджеров по продажам учат чуть ли не 4 раза в год, как общаться с людьми, — говорит врач. — И речь не о том, что врач должен заставить пациента что-то «купить». Речь о том, чтобы он умел «продать» — в смысле «убедить», правильно донести идею (лечения, назначений и так далее). И так говорить с пациентом, чтобы у него не возникло сомнений и появилось доверие.

Эксперт обращает внимание, что есть еще одна причина, почему врачи не любят разговаривать с пациентами.

- Молчащие доктора — это еще и проявление человеческой слабости, — считает Борис Шеляпин. — Считается, что для доктора самое страшное — быть трусом. Если ты боишься открыто рассказать пациенту о его проблеме, дать свои прогнозы, то ты — слаб, душевно и профессионально. И ты будешь избегать общения, грубить, хамить — это и есть проявление слабости, отсутствия душевных сил.