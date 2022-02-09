Выписываться с ковидного больничного в России теперь можно без ПЦР-теста, если пациент сидел дома не менее недели. А контактным по ковиду можно спокойно ходить на работу и ездить в общественном транспорте, не соблюдая изоляцию. Такие правила вступили в силу в России с 6 февраля.

Нововведение у многих вызвало недоумение — как так, с 6 февраля коронавирус перестал быть опасен? Люди рассказывают, что новые правила фактически позволили выписываться с больничного и тем, у кого ПЦР-тест даже через 7 дней после заражения показывает положительный результат.

- Мы сейчас сидим на больничном, у младшего ребенка пришел уже третий тест с положительным результатом, а педиатр говорит: «Выписывайтесь, если нет симптомов!» Я не понимаю. Мне совесть не дает ребенка с положительным тестом в класс привести… И я бы не хотела, чтобы и мой ребенок был в классе, где есть дети с ковидом, — рассказала петербурженка Лидия. — Сначала пишут, что смертность повысилась среди детей из за ковида, а теперь, пожалуйста, идите — заражайте, других! Ерунда какая-то. Еще и выписываться приходите в порядке живой очереди к дежурному врачу. А там в очереди, получается, будут половина детей с положительным тестом? Что за правила такие?