Выписываться с ковидного больничного в России теперь можно без ПЦР-теста, если пациент сидел дома не менее недели. А контактным по ковиду можно спокойно ходить на работу и ездить в общественном транспорте, не соблюдая изоляцию. Такие правила вступили в силу в России с 6 февраля.
Нововведение у многих вызвало недоумение — как так, с 6 февраля коронавирус перестал быть опасен? Люди рассказывают, что новые правила фактически позволили выписываться с больничного и тем, у кого ПЦР-тест даже через 7 дней после заражения показывает положительный результат.
- Мы сейчас сидим на больничном, у младшего ребенка пришел уже третий тест с положительным результатом, а педиатр говорит: «Выписывайтесь, если нет симптомов!» Я не понимаю. Мне совесть не дает ребенка с положительным тестом в класс привести… И я бы не хотела, чтобы и мой ребенок был в классе, где есть дети с ковидом, — рассказала петербурженка Лидия. — Сначала пишут, что смертность повысилась среди детей из за ковида, а теперь, пожалуйста, идите — заражайте, других! Ерунда какая-то. Еще и выписываться приходите в порядке живой очереди к дежурному врачу. А там в очереди, получается, будут половина детей с положительным тестом? Что за правила такие?
Эпидемиолог Антон Барчук заявил, что не видит в этом большой проблемы в условиях распространения омикрон-штамма. Эксперт уверен: ребенка с симптомами, конечно, не стоит водить в школу, но делать бесконечные тесты — лишняя трата денег.
Антон Барчук
Медицина
онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова,
- Тестирование в предыдущие волны преследовало своей целью контроль распространения вируса, — поясняет эпидемиолог Антон Барчук. — Во многих странах было мало случаев, можно было восстановить цепочки и в каждом случае изолировать пациента до полного выздоровления. Теперь с помощью тестов сложно что-либо контролировать, так как что с ними, что без них, «омикрон» эффективно распространяется.
Пациенты после того, как у них пройдут все симптомы заболевания, скорее всего, уже не представляют опасности, даже если у них сохраняется положительный тест, который по факту может быть ложноположительным.
- Заболевание опасно в основном для не болевших и не вакцинированных, а таких почти не осталось, — отмечает эксперт. — Если в ближайшие несколько недель будет падать число госпитализаций, я думаю, это повод задуматься об отказе и от других мер, которые еще сохранились.
Все рекомендации должны преследовать понятные цели и нести больше пользы, чем вреда. Делать тесты ради тестов, вводить меры ради мер и так далее нет смысла.
- Противокоронавирусные меры важны и нужны в те моменты, когда они действительно могут помочь снизить заболеваемость, а значит, и смертность, снизить нагрузку на больницы и выиграть время для вакцинации, — говорит эпидемиолог Антон Барчук. — Тесты нужны были, чтобы снизить распространение вируса именно ради всех этих задач.
Сейчас беспорядочное тестирование никак не помогает, распространение «омикрона» тестами остановить невозможно. Дать возможность людям перенести болезнь дома, без визитов в поликлиники и общественные места до исчезновения симптомов — вот наверное, что важно.
Между тем, родители школьников заверяют, что будут ждать отрицательного результата теста у ребенка.
- Тем более, что ковид по-разному может симптомить, — считает петербурженка Лидия. — Нет соплей, но может быть слабость. Ребенок жалуется, а мы думаем, что это просто лень. Иди учись!
Добавим, в Петербурге служба 122 запустила в Telegram чат-бот. С его помощью можно вызывать врача, закрывать-открывать больничный.
В газете The Telegraph
Исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, показало, что многие лаборатории устанавливают очень низкую планку позитивности, то есть берут людей, которые «ни для кого не представляют опасности».
Тем временем
В России начали делать прививки от коронавируса детям в возрасте 12-17 лет. В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 1330 детей. Это данные на 5 февраля.
Ранее глава Центра им. Гамалеи сообщил, что для вакцинации от ковида детей от 6 месяцев до 6 лет может быть использован интраназальный препарат.
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