Если от невзаимной любви страдает ваш ребенок

Подростки тоже влюбляются — увы, тоже не всегда взаимно. Родители могут помочь своим детям справиться с переживаниями.

- Если ваш ребенок влюбился безответно, дайте ему прожить этот опыт. Но обязательно говорите ему, что он достаточно хорош для того, чтобы быть счастливым — просто это не те отношения и не тот человек.

Говорите своему ребенку о своей любви к нему — к такому, как он есть. И направьте его внимание на новые впечатления — сходите или съездите куда-нибудь вместе.

Очень сильный поддерживающий эффект оказывает совместный просмотр семейного альбома, фотографий, где ваш ребенок совсем маленький. Поддержка семьи очень целительна.

Творчество спасло многих от самых разных чувств, которые сложно пережить просто так, в том числе и от неразделенной любви. Можно, например, предложить своему ребенку порисовать — для себя или с потенциалом на что-то посерьезнее. Сегодня очень распространены занятия по вокалу — пение отлично помогает перепрожить и «высказать» то, что таится внутри.

Самое главное, запомните — влюбиться без ответа не стыдно. Любовь сама по себе самая мощная и прекрасная сила на земле. Просто нужно правильно ее направить — в первую очередь, на самих себя.