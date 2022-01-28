«Нас выбирают, мы выбираем, как это часто не совпадает» — поется в старой песне. К сожалению, не всякая любовь взаимна. Это больно, но пережить это возможно. Как справиться с безответными чувствами — рассказывают психологи.
Эдуард Мавлютов
Психология
Психолог, автор методики и основатель Школы психологии «Паззлы»puzzles-school.ru/
Человеку свойственно влюбляться. И от невзаимности, увы, никто не застрахован
Что же делать, когда чувства безответны?
Спросите себя честно, в кого вы влюбились: в образ или реального человека. Очень часто мы идеализируем людей, наделяем их теми качествами, которых в них нет. Живем иллюзорным идеалом и питаемся самообманом.
Будьте адекватными по отношению к объекту любви. Уважайте чужие границы. Если человек не отвечает взаимностью, значит, его к вам не тянет и заставить себя насильно полюбить вас он никак не может. Выбор человека всегда исходит из его души.
Нужно принять как факт: просто на этот раз выбрали не нас. Не смириться, а принять! Когда человек смиряется, он страдает от своей любви. А когда принимает этот факт, то вырастает из своей влюбленности.
Осознайте, зачем эта влюбленность и почему вас привлек именно этот человек. Часто за влюбленностью скрывается синдром одиночества, желание куда-то направить любовь и заботу.
Если конкретный человек цепляет, значит, он отображает то, что внутри нас самих часто не хватает. Нужно понять свой запрос. Ни один человек не приходит в нашу жизнь просто так.
Полюбите себя. Когда человек любит себя и самодостаточен, он не хочет страдать, он хочет здоровых отношений и взаимной любви. Если же человек сам ищет страданий, то это позиция жертвы. Жертва всегда попадет в руки мучителя или манипулятора.
Не зацикливайтесь на объекте любви. Мир огромен, хоть человек в состоянии влюбленности часто закрывается от других людей и просто не видит вокруг другие варианты развития ситуации. Спросите себя честно: остановится ли ваша жизнь, если объекта любви не будет в вашей жизни? На самом деле вы сможете дальше продолжить жить. И даже увидеть более подходящих людей для счастливых отношений.
Не жалейте себя и не испытывайте ненависти к тому, кто не ответил взаимностью. Не впадайте в крайности: люди не виноваты, что вы их идеализировали и выбрали объектом обожания.
Сместите фокус: переключитесь на спорт, работу, хобби. Так сможете не замыкаться в себе. Только не нужно делать что-либо из чувства мести, «назло» кому-то.
Вероника Тюрина
Психология
Психолог-консультант, член международной организации IPACT
Каждый из нас хотя бы раз в жизни влюблялся безответно: если не в реального человека, то в актера или звезду ТВ. Но если одни из нас легко переживают этот период и выходят из него уже в счастливые личные отношения, то другие могут долго страдать, уходя в зависимости, депрессию и другие неврологические расстройства. Как прийти в себя после такого неприятного опыта?
Посмотреть на свои отношения с отцом — чувствовали ли вы в детстве себя отвергнутыми, непринятыми, исключенными из его жизни? Если да, то скорее всего это говорит о том, что вы проецируете свои детско-родительские отношения уже на свои личные отношения, бессознательно выбирая партнера — недоступного, отвергающего, не принимающего вас. То есть, по сути, не своего. Потому что за травмой привязанности вы не видите и не знаете, кто вам действительно нравится и кто вам нужен. Такое «разоблачение» чувства неразделенной любви поможет понять — дело не в вас сейчас, а в вашей непрожитой травме. Значит, есть способ исправить ситуацию, чтобы освободиться от прошлого и начать строить свои здоровые отношения.
Посмотреть на свою безответную любовь как на знак — передо мной не мой человек. Разве вам может подходить человек, который вас не любит? Разве вы недостойны любви? Такой ход мыслей постепенно приведет вас к осознанию собственной ценности и достаточности.
Нелюбовь другого человека, которая вас задевает — это про нелюбовь к себе как к личности, как к женщине/мужчине. Посмотрите на вашу ситуацию как на явный маркер — куда на самом деле вам нужно направить свои чувства. Обратите их на себя и начните выполнять самые простые действия, которые при этом очень терапевтичны: приучайте себя быть заботливыми со своим телом (если холодно — наденьте еще одну кофту, следите за позой — удобно ли вы сидите/стоите и т.д.). Обратите все свое внимание на себя — что вы можете сделать для себя сами, чтобы себя порадовать/поблагодарить.
Запишитесь на курсы, учитесь чему-нибудь новому: это прекрасное отвлекающее средство, которое не просто переключает ваше внимание, но и наполняет ваши мысли полезными размышлениями и освоением нового позитивного опыта.
Введите небольшие изменения в повседневность: эффект новизны в обычных делах создает мощную поддержку психике, поскольку позволяет расходовать часть накопленной стрессовой энергии — поэтому так часто после любовных переживаний девушки резко меняют имидж, прическу, цвет волос. Это работает. Но можно прибегнуть к менее радикальным мерам и немного изменить режим сна/бодрствования (вставать и ложиться на полчаса раньше или позже), добавить новые физические упражнения в гимнастику, начать бегать по утрам и т.п. Спорт и массаж отлично справляются с телесными блоками и зажимами, поэтому постарайтесь добавить их в свой график.
Петр Галигабаров
Психология
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.
Любовь подразумевает, что мы принимаем человека со всеми его недостатками. Однако любовь не равна влюбленности: во втором случае из-за гормонов мы можем многого не замечать.
Поэтому, чтобы пережить отсутствие взаимной любви и понять, что объект вашего обожания не такой уж и идеал, возьмите ручку и бумагу. Составьте список всех качеств человека, с которым не срослось. Акцентируйте внимание на считающиеся недостатками.
Не включайте Катю из «Москва слезам не верит». Помните, она рыдала, что у Гоши нет недостатков? На самом деле есть!
Поэтому обратите пристальное внимание на объект, не любящий вас. Обратитесь к окружению, пусть помогут с составлением списка всех его качеств. Рациональный взгляд поможет.
Можно обратиться за помощью к специалисту. С психологом вы можете определить, какие глубинные установки так сильно тянут именно к этому человеку. Их проработать быстро не получится, но причина сильной боли станет ясна, как и направление терапии.
Если от невзаимной любви страдает ваш ребенок
Подростки тоже влюбляются — увы, тоже не всегда взаимно. Родители могут помочь своим детям справиться с переживаниями.
- Если ваш ребенок влюбился безответно, дайте ему прожить этот опыт. Но обязательно говорите ему, что он достаточно хорош для того, чтобы быть счастливым — просто это не те отношения и не тот человек.
Говорите своему ребенку о своей любви к нему — к такому, как он есть. И направьте его внимание на новые впечатления — сходите или съездите куда-нибудь вместе.
Очень сильный поддерживающий эффект оказывает совместный просмотр семейного альбома, фотографий, где ваш ребенок совсем маленький. Поддержка семьи очень целительна.
Творчество спасло многих от самых разных чувств, которые сложно пережить просто так, в том числе и от неразделенной любви. Можно, например, предложить своему ребенку порисовать — для себя или с потенциалом на что-то посерьезнее. Сегодня очень распространены занятия по вокалу — пение отлично помогает перепрожить и «высказать» то, что таится внутри.
Самое главное, запомните — влюбиться без ответа не стыдно. Любовь сама по себе самая мощная и прекрасная сила на земле. Просто нужно правильно ее направить — в первую очередь, на самих себя.
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